Čínské automobilky poslední roky vyvážejí do světa rekordní množství vozidel. Tempo růstu je už tak obrovská, že s ním přestává držet krok námořní doprava. Lodě, které se na přepravu aut specializují, mají kapacitu rezervovanou na roky dopředu a jejich pronájem navíc letos výrazně zdražil. Někteří výrobci proto posílají auta do Evropy, Austrálie nebo Jižní Ameriky v běžných nákladních kontejnerech.
Za prudkým růstem exportu z Asie stojí především slabší poptávka na čínském trhu a tvrdá konkurence mezi více než stovkou čínských značek. Továrny poslední měsíce vyrábějí stále větší počet vozů, pro které se snaží hledat zákazníky v zahraničí.
Ještě v roce 2019 Čína vyvezla do světa necelých 600 tisíc osobních a lehkých užitkových vozů. Letos by jejich počet mohl dosáhnout až deseti milionů.