Češi patří k nejpočetnějším skupinám zahraničních mořeplavců. Podle údajů chorvatské turistické centrály tvoří zhruba 15 procent návštěvníků, kteří se ubytují na lodích. Pronajímají si zejména plachetnice pro osm osob, s nimiž během týdne projedou několik ostrovů. „To je pro ně velmi lákavé,“ říká Lenka Laus, produktová manažerka cestovní kanceláře Travel Family.

Dovolenou však netráví jen na palubách lodí nebo na plážích. Stále víc jich míří do Chorvatska i za pěší turistikou, cyklistikou nebo vodními sporty na řekách. Roste i obliba jachtingu. Mění se také ubytovací preference. Vedle tradičních soukromých apartmánů přibývá zájemců o čtyř- a pětihvězdičkové hotely, all-inclusive služby, mobilní domy nebo glamping.

Ceny ubytování letos mírně rostou, podle Travel Family o dvě až tři procenta. Dvouhvězdičkový pokoj vyjde zhruba na 35 eur za noc (875 korun), zatímco luxusní hotely stojí kolem 250 eur (6 250 korun). Turistická daň se pohybuje od 1,33 do dvou eur za noc, děti do 12 let ji neplatí, mládež do 18 let má padesátiprocentní slevu.

Nejnavštěvovanějšími oblastmi zůstávají Istrie, Dalmácie, Zadarská riviéra nebo Makarská. Mladší cestovatelé často míří na ostrov Pag, do letoviska Novalja s populární pláží Zrće.

Cestování všemi prostředky

Většina návštěvníků stále volí cestu autem, ale přibývá i jiných možností. Croatia Airlines nově létá mezi Prahou a Záhřebem a polský dopravce PKP Intercity spustil mezinárodní noční vlak z Varšavy přes Ostravu a Břeclav až do Rijeky.

Cestovní kanceláře hlásí výraznější zájem než loni. Podle Travel Family vzrostly předprodeje meziročně o 16 procent. Dovolené jsou zároveň delší a průměrně trvají 7,87 noci proti loňským 7,42.

Častěji také cestují skupiny a rodiny, průměrná rezervace zahrnuje téměř čtyři osoby. Zvyšuje se i podíl mladších turistů mezi 18 a 39 lety, zatímco segment 50 až 59 let mírně klesá.

Jen za prvních 4,5 měsíce letošního roku navštívilo tuto středomořskou destinaci 35 761 lidí z Česka, o 5,5 procenta více než loni. Počet přenocování stoupl ještě výrazněji, o 5,9 procenta na 140 674 nocí.

„Česká republika patří dlouhodobě k nejvěrnějším trhům. Návštěvníci z Česka si Chorvatsko vybírají nejen pro letní dovolenou, ale i mimo hlavní sezonu,“ říká Miodrag Mlačić, ředitel zastoupení Chorvatského turistického sdružení pro Česko a Slovensko.

Loni do země přijelo celkem 785 tisíc českých turistů, kteří tam strávili přes 5,1 milionu přenocování. Česko se tak zařadilo mezi pět nejvýznamnějších zahraničních trhů pro chorvatský cestovní ruch.