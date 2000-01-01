náhledy
Chaos v dopravě se rozšířil po celém Blízkém východě i mimo něj. Provoz na některých z nejrušnějších letištích světa je ochromený. Letecké společnosti v Perském zálivu ruší lety, stroje zůstávají odstavené na letištních plochách. Na snímku letadla společnosti Emirates na mezinárodním letišti v Dubaji po jeho uzavření.
Autor: ČTK
Aerolinky Emirates, Etihad Airways a Qatar Airways zastavily nebo prodloužily zrušení letů do svých hubů a z nich. Cathay Pacific Airways a IndiGo rovněž zrušily všechny lety na Blízký východ. Letadlo se připravuje k přistání vedle zaparkovaných letadel blízkovýchodních dopravců na mezinárodním letišti v Manile na Filipínách.
Autor: ČTK
Emirates, největší mezinárodní letecká společnost na světě, zastavila veškerý provoz v Dubaji až do pondělí a varovala před výpadky až do čtvrtka. Etihad Airways prodloužila zrušení letů rovněž do pondělního odpoledne. Qatar Airways oznámily, že lety do a z Dauhá byly pozastaveny kvůli uzavření katarského vzdušného prostoru. Odstavená letadla na mezinárodním letišti v Dubaji po jeho uzavření.
Autor: ČTK
Narušení provozu se rozšířilo po celé Asii. Společnost Cathay Pacific Airways zrušila některé lety na Blízký východ až do 5. března. V Indii bylo pozastavení letů společnosti IndiGo prodlouženo až do úterý. Na snímku Letadlo společností Qatar Airways a Emirates Airways stojí na mezinárodním letišti Gusti Ngurah Rai na Bali v Indonésii.
Autor: Reuters
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že bombardování Íránu bude pokračovat, dokud nedosáhne svého cíle. To vedlo k propadu akcií leteckých společností, protože investoři vstřebávali dopad zrušených letů, uzavření vzdušného prostoru a dlouhodobých narušení cestovního ruchu. Na snímku policejní vozidlo a sanitka na odjezdové silnici mezinárodního letiště v Dubaji, které je po svém uzavření opuštěné.
Autor: ČTK
Několik letišť v Perském zálivu se ocitlo v křížové palbě, když Írán v reakci na sobotní útok izraelských a amerických vzdušných sil vyslal do regionu rakety a drony. Prázdná příletová hala na mezinárodním letišti v Dubaji
Autor: Reuters
Letadlo libanonské společnosti Middle East Airlines (MEA) na letištní ploše mezinárodního letiště Rafic Hariri v Bejrútu
Autor: Reuters
Letiště v Abú Zabí oznámilo, že v noci zemřel jeden člověk a několik dalších bylo zraněno poté, co emirát zachytil íránský dron. Hlavní letiště v Dubaji, nejrušnější mezinárodní dopravní uzel na světě, oznámilo poškození haly, při kterém byli zraněni čtyři zaměstnanci. Na snímku letadlo společnosti Emirates na mezinárodním letišti v Dubaji krátce po jeho uzavření. V pozadí stoupá dým po íránských útocích na město.
Autor: ČTK
Hlavní letiště v Bahrajnu bylo v noci terčem útoku dronu, který způsobil škody. Dron zasáhl také letiště v Kuvajtu, kde několik zaměstnanců utrpělo lehká zranění. Na snímku Filipínští pracovníci v zahraničí, z nichž někteří mají zrušené lety na Blízký východ, čekají v salonku na mezinárodním letišti v Manile na Filipínách.
Autor: AP
Ačkoli se Perský záliv již naučil žít s narušením leteckého provozu, protože nad velkou částí Blízkého východu byla v posledních dvou letech několikrát zavedena omezení, úplné pozastavení leteckého provozu v takovém rozsahu je bezprecedentní. Situace poukazuje na to, jak vysoké jsou sázky v konfliktu, který staví Írán proti Izraeli a USA a destabilizuje tuto energeticky bohatou oblast.
Autor: Reuters
Výpadky mají vážný vliv na akcie leteckých společností. Cena akcií Cathay klesla při otevření burzy v Hongkongu až o 7 procent, Singapore Airlines Ltd. klesla až o 7,5 procenta. Qantas Airways Ltd. ztratila až 10 procent.
Autor: Reuters
Rozsáhlé pozastavení všech leteckých služeb vážně naruší precizně vyladěnou choreografii globálního leteckého provozu. Mnoho letadel a posádek již kvůli uzavření vzdušného prostoru není na svých pozicích. To znamená, že i po obnovení provozu bude pravděpodobně trvat několik dní, než se podaří vyřešit nahromaděné zpoždění.
Autor: Reuters
Společnosti Emirates, Qatar Airways a Etihad strávily desítky let budováním rozsáhlých leteckých flotil, které přepravují cestující přes jejich uzly a proměňují Blízký východ v důležitou tepnu globálního leteckého provozu. Tyto letecké společnosti se staly hlavním motorem růstu v Perském zálivu, protože se zprostředkovatelů transferů proměnily v přinášející obchod a turistiku do regionu. Na snímku letadla společnosti Emirates na mezinárodním letišti v Manile na Filipínách.
Autor: ČTK