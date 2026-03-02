|
Chaos na letištích stoupá. Konflikt na Blízkém východě uzemnil letadla po celém světě
Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány
Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...
Chaos v dopravě se rozšířil po celém Blízkém východě i mimo něj. Provoz na některých z nejrušnějších letištích světa je ochromený. Letecké společnosti v Perském zálivu rozšířily plošné pozastavení...
Letecký chaos po útocích na Írán. Tisíce zrušených letů, ochromená Dubaj i Dauhá
Letecká doprava po celém světě čelí jednomu z největších otřesů posledních let. Pokračující vzdušné údery na Blízkém východě ochromily klíčová letiště v Perském zálivu včetně Dubaje, klíčového...
Problém českých firem. Polovina zaměstnanců by práci v nich nikomu nedoporučila
Svého zaměstnavatele by případným jiným uchazečům o práci nedoporučila polovina zaměstnanců. Firmy se tím podle expertů připravují o nejlevnější náborový kanál – osobní doporučení. Kromě toho jim tím...
Dubajské letiště je zavřené, lety se ruší. Ropa může zamířit nad 100 dolarů za barel
Letecké společnosti ruší lety na Blízký východ a do oblasti Perského zálivu poté, co začal americko-izraelský útok na Írán. Není jasné, jak dlouho přerušení letů potrvá, nejméně však týden. Konflikt...
Je to úleva, ale ne běžný provoz. Návrat lidí z Blízkého východu je komplikovaný
Letecké společnosti zrušily od soboty podle letecké analytické společnosti Cirium nejméně 11 000 letů v rámci celého Blízkého východu. Výpadek tak postihl více než milion cestujících. Letecké...
Ropa Družbou na Slovensko stále neteče, vzájemné obviňování graduje
Slovenská státní společnost Transpetrol obdržela od ukrajinské strany další aktualizovaný harmonogram pro obnovení dodávek ropy prostřednictvím ropovodu Družba. Nový termín se posunul na 4. března....
Cena ropy a plynu kvůli konfliktu v Íránu dál roste, tankery se oblasti vyhýbají
Ceny ropy a plynu se dál výrazně zvyšují kvůli obavám, že pokračující konflikt na Blízkém východě naruší dodávky suroviny na trh. Nejistotu posiluje budoucnost přepravy surovin přes Hormuzský průliv,...
Cestovatelé hledají náhradní trasy mezi Asií a Evropou, letenky prudce zdražují
Ceny letenek na trasách mezi Asií a Evropou po uzavření klíčových letišť v Perském zálivu prudce rostou. Cestující tak hledají alternativní trasy, letecké společnosti hlásí na mnoha trasách vyprodáno.
Na východ přes Kavkaz. Aerolinky kvůli Íránu hledají náhradní trasy
Letecké společnosti musí kvůli uzavřenému leteckému prostoru nad konfliktem zasaženými oblastmi na Blízkém východě volit delší letové trasy. Z Evropy nejčastěji preferují severní trasu přes Kavkaz....
Starostové se bojí stavět. Pomůže „Baťův“ manuál, říká developer Kunovský
Stavebnictví má za sebou rekordní rok, ale trh je podle generálního ředitele Central Group Dušana Kunovského přehřátý a ceny stavebních prací vystřelily do neudržitelných výšin. Developer proto...
Česká ekonomika loni vzrostla o 2,6 procenta, statistici vylepšili odhad
Statistici vylepšili svůj původní odhad a zvedli údaj o výkonu české ekonomiky v loňském roce. Podle zpřesněných dat hrubý domácí produkt v roce 2025 stoupl o 2,6 procenta a byl tak nejvyšší od roku...
Pošta znovu zdraží své služby. Klienti si připlatí za doporučená nebo cenná psaní
Česká pošta od letošního dubna zdraží některé služby. Více lidé zaplatí například za poslání doporučeného či cenného psaní, dražší budou i cenné zásilky. Cena většinou vzroste o šest korun. Pošta už...
Akcie ve Spojených státech smazaly většinu ztrát, dolar vzrostl
Akcie ve Spojených státech během pondělních obchodů postupně převážnou část ztrát smazaly a technologický index Nasdaq a širší S&P uzavřely dokonce se ziskem. Počáteční pokles způsobil konflikt na...
V Česku zůstaneme i po válce, říká šéfka ukrajinské cestovky JoinUp!
Válka s Ruskem uspíšila přesun ukrajinského touroperátora JoinUp! do Pobaltí a střední Evropy. V Česku působí něco přes rok a má na zdejším trhu velké plány. Zadání z centrály zní: do pěti let se...
Situace na Blízkém východě škodí lodním dopravcům. Přišli o krytí válečných rizik
Na útok Spojených států a Izraele na Írán i následnou odvetu Teheránu hbitě reagují velké námořní pojišťovny. Kvůli trvajícímu válečnému konfliktu na Blízkém východě s účinností od 5. března ruší...
Ropa a plyn kvůli bojům v Íránu prudce zdražují. Dolar posiluje, koruna ztrácí
Ceny ropy výrazně rostou, a to především kvůli obavám, že americko-izraelské útoky na Írán by mohly omezit dodávky ropy na trh. Stejná situace nastala i u plynu. Jeho růst odpoledne zrychlil až k 50...