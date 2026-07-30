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Chaos na letišti kvůli A380. Lidé museli čekat na palubě 10 hodin bez klimatizace

Petra Škraňková
  13:08
Ikonický palubní bar první generace A380 a další prvky kabin budou přeměněny na...

Ikonický palubní bar první generace A380 a další prvky kabin budou přeměněny na nábytek a další upomínkové předměty, které bude možné následně zakoupit. | foto: Shutterstock

Ikonický palubní bar první generace A380 a další prvky kabin budou přeměněny na...
Ikonický palubní bar první generace A380 a další prvky kabin budou přeměněny na...
Ikonický palubní bar první generace A380 a další prvky kabin budou přeměněny na...
Ikonický palubní bar první generace A380 a další prvky kabin budou přeměněny na...
41 fotografií
Nečekané odklonění letu Emirates z Dubaje do Šanghaje skončilo pro 373 cestujících více než desetihodinovým čekáním na palubě Airbusu A380. Letadlo kvůli špatnému počasí přistálo na jiném čínském letišti, které zjevně nebylo na největší dopravní letadlo na světě připravené.

Let EK302 z Dubaje do Šanghaje byl ve středu 22. července kvůli bouřkám odkloněn na mezinárodní letiště Chang-čou Siao-šan (200 km jihovýchodě od Šanghaje). Airbus A380 přistál kolem 21. hodiny místního času. Cestující se však dostali ven až v půl osmé ráno.

Posádka původně předpokládala, že po zlepšení počasí bude pokračovat do Šanghaje, takže se okamžitě nezačalo s odbavením cestujících. Jenže situaci zkomplikovala technická závada a také skutečnost, že původní posádka během čekání překročila maximální povolenou dobu služby. Aerolinka proto musela zajistit náhradní personál, což nebylo hned.

„Nejdřív říkali dvě hodiny, pak tři. Nakonec dorazila nová posádka a oznámila, že odletíme za půl hodiny. Uplynula ale další hodina a stále se nic nedělo,“ stěžuje si autor z jednoho videí natočeného přímo na palubě letadla.

Klimatizace na palubě Airbusu A380 zřejmě nestačila dostatečně rychle měnit vzduch, protože lidé se museli během dlouhého čekání ovívat časopisy a přenosnými ventilátory. Jeden z pasažérů během čekání omdlel.

dubaiwithyou

✈️ 373 PASSENGERS WERE STRANDED ON AN EMIRATES A380

An Emirates flight from Dubai to Shanghai carrying 373 passengers was diverted to Hangzhou after severe weather prevented it from landing as scheduled.

Here's what happened:
️ The flight diverted due to bad weather in Shanghai.
⏳ Passengers remained onboard for hours because of operational, border clearance and technical issues.
Emirates later apologized and arranged meals, hotel accommodation and shuttle buses for affected passengers while continuing assistance.

⚠️ The airline said passengers would also be contacted directly regarding the disruption.

What would you do if your flight was delayed for hours after landing?

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Source: Emirates | Shine News | Shanghai Daily

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#Emirates #A380 #DubaiToShanghai #TravelUpdate #AviationNews

Keywords:
Emirates A380, EK302, Dubai to Shanghai, Hangzhou diversion, flight diversion, severe weather, airline delay, passenger assistance, UAE aviation, Emirates update

26. července 2026 v 8:50, příspěvek archivován: 30. července 2026 v 12:14
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Cestující tvrdí, že jim posádka řekla, že otevření dveří letadla zakázala čínská hraniční kontrola. Před šestou hodinou ranní pak dostali informaci, že příslušníci hraniční kontroly musejí dokončit nezbytná opatření. To trvalo přes dvě další hodiny, kdy konečně mohli z letadla vystoupit první cestující, popisuje web simpleflying.

Na palubě letadla tak strávili celkem skoro dvacet hodin. Devět hodin trval samotný let, dalších skoro deset čekali na výstup.

Ikonický palubní bar první generace A380 a další prvky kabin budou přeměněny na nábytek a další upomínkové předměty, které bude možné následně zakoupit.
41 fotografií

Společnost Emirates později uvedla, že let byl nejprve odkloněn kvůli nepříznivému počasí a následně jej zdržela technická závada. Aerolinka odmítla tvrzení, že cestujícím bránila vystoupit čínská pohraniční kontrola. Všichni klienti zmíněné letu dostali podle dopravce občerstvení, ubytování v hotelu i dopravu do cílové Šanghaje.

Neplánované přistání dálkového letu mimo cílové letiště může vyvolat logistický chaos. Airbus A380 je s kapacitou až 853 cestujících v plně ekonomické konfiguraci největší dopravní letadlo na světě. Pokud přistane na letišti, které s jeho příletem nepočítalo, musí letiště i dopravce během krátké doby zajistit imigrační odbavení, pozemní personál, autobusovou dopravu, případně hotelové ubytování a také novou letovou posádku.

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