Let EK302 z Dubaje do Šanghaje byl ve středu 22. července kvůli bouřkám odkloněn na mezinárodní letiště Chang-čou Siao-šan (200 km jihovýchodě od Šanghaje). Airbus A380 přistál kolem 21. hodiny místního času. Cestující se však dostali ven až v půl osmé ráno.
Posádka původně předpokládala, že po zlepšení počasí bude pokračovat do Šanghaje, takže se okamžitě nezačalo s odbavením cestujících. Jenže situaci zkomplikovala technická závada a také skutečnost, že původní posádka během čekání překročila maximální povolenou dobu služby. Aerolinka proto musela zajistit náhradní personál, což nebylo hned.
„Nejdřív říkali dvě hodiny, pak tři. Nakonec dorazila nová posádka a oznámila, že odletíme za půl hodiny. Uplynula ale další hodina a stále se nic nedělo,“ stěžuje si autor z jednoho videí natočeného přímo na palubě letadla.
Klimatizace na palubě Airbusu A380 zřejmě nestačila dostatečně rychle měnit vzduch, protože lidé se museli během dlouhého čekání ovívat časopisy a přenosnými ventilátory. Jeden z pasažérů během čekání omdlel.
Cestující tvrdí, že jim posádka řekla, že otevření dveří letadla zakázala čínská hraniční kontrola. Před šestou hodinou ranní pak dostali informaci, že příslušníci hraniční kontroly musejí dokončit nezbytná opatření. To trvalo přes dvě další hodiny, kdy konečně mohli z letadla vystoupit první cestující, popisuje web simpleflying.
Na palubě letadla tak strávili celkem skoro dvacet hodin. Devět hodin trval samotný let, dalších skoro deset čekali na výstup.
Společnost Emirates později uvedla, že let byl nejprve odkloněn kvůli nepříznivému počasí a následně jej zdržela technická závada. Aerolinka odmítla tvrzení, že cestujícím bránila vystoupit čínská pohraniční kontrola. Všichni klienti zmíněné letu dostali podle dopravce občerstvení, ubytování v hotelu i dopravu do cílové Šanghaje.
Neplánované přistání dálkového letu mimo cílové letiště může vyvolat logistický chaos. Airbus A380 je s kapacitou až 853 cestujících v plně ekonomické konfiguraci největší dopravní letadlo na světě. Pokud přistane na letišti, které s jeho příletem nepočítalo, musí letiště i dopravce během krátké doby zajistit imigrační odbavení, pozemní personál, autobusovou dopravu, případně hotelové ubytování a také novou letovou posádku.