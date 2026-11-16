Chaos na amerických letištích pokračuje. Dopravci museli zrušit 17 000 letů

Letecké společnosti včetně Delta Air Lines a Alaska Air Group uvedly, že v pondělí očekávají návrat k běžnému provozu nebo výrazné snížení počtu zrušených letů.
Víkendový výpadek letového provozu v USA se podle cestovní aplikace Flighty řadí mezi nejhorší za posledních 35 let, co se týče počtu zrušených letů způsobených technickými problémy a překonal tak systémový kolaps společnosti Southwest Airlines z roku 2022, píše agentura Bloomberg.
„V pátek bylo čtyřhodinovým celostátním výpadkem postiženo každé americké letadlo, počet zrušených letů do neděle přesáhl 17 000,“ uvedli poskytovatelé leteckých dat. To překonalo 16 900 zrušených letů způsobených technickými potížemi společnosti Southwest během zimních prázdnin v roce 2022.
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Letecké společnosti i cestující se tak stále vzpamatovávají z narušení provozu způsobeného teprve třetím celostátním zastavením letového provozu v historii. To bylo nejhorší od teroristických útoků v září 2001. Příčinou problému byly komplikace vzniklé při výměně zastaralého měděného kabelu na odlehlém místě v Arkansasu.
Jeden router se po opravě opakovaně a ve velkém začal pokoušet navazovat spojení s ostatními zařízeními. Letecký úřad FAA uvádí, že router generoval více než 1 000 pokusů o navázání spojení každé 4 sekundy. Podle úřadu se pak problém následně rozšířil do 17 z celkových 22 oblastních středisek řízení letového provozu. Když tato komunikace není spolehlivá, dispečeři nemohli bezpečně zaručit, že mají k dispozici všechny potřebné informace. Proto úřad rozhodl zastavit provoz.
Pomalý návrat k normálu
V neděli se situace s rušenými lety začala pomalu zlepšovat. Podle údajů společnosti FlightAware bylo k 23:15 newyorského času zrušeno více než 2 220 letů, avšak více než 10 100 letů mělo zpoždění, neboť letecké společnosti se snažily vrátit letadla a posádky do původního letového řádu.
Hlavní letecké společnosti, včetně Delta Air Lines a Alaska Air Group, uvedly, že v pondělí očekávají návrat k běžnému provozu nebo výrazně nižší počet zrušených letů.
Podle údajů poskytovatele letových dat Cirium je zatím z celkového počtu nejvíce zasažena společnost American Airlines, která od pátku zrušila více než 5 300 letů. Z hlediska podílu zrušených letů byla nejvíce zasažena společnost JetBlue Airways, která se momentálně potýká s finančními problémy.
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Nejnovější technické potíže v letecké dopravě dokonce předčily i závažné krize, jako byla celosvětová IT porucha společnosti CrowdStrike Holdings z roku 2024, která způsobila zrušení letů a měla dopad na podniky po celém světě. Chaos způsobený společností CrowdStrike tehdy vyvolal krizi u společnosti Delta, když selhal její systém pro plánování služeb posádek, uzavírá agentura Bloomberg.