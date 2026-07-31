Cestování letadlem s malým dítětem je stresující pro mnoho rodičů. A ruku na srdce, i pro jejich spolucestující. Pokud se miminko rozpláče, jeho hlas se rozléhá celou kabinou a není kam uniknout.
Některým pasažérům z pronikavého pláče třeští hlava, zatímco rodiče svádí boj nejen s plačícím dítětem, ale i s vyčítavými pohledy a nevyžádanými soudy. „Proč si to dítě neuklidníte?“ nebo „Proč vůbec cestujete s tak malým miminkem?“ jako by se dalo vyčíst z výrazů okolosedících. Přesně toho se bál i mladý otec z Číny.
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S manželkou a dvěma dětmi letěli do čínské provincie Kuang-si. Z nočního letu měl Čchan takové obavy, že už týden před odletem koupil sto párů špuntů do uší. Inspiroval se podobnými příběhy na internetu a považoval to za ohleduplné gesto.
Když Čchan nastoupil do letadla, popřál všem cestujícím příjemný let. Zároveň je upozornil, že jeho osmiměsíční syn sice právě spí, ale při vzletu nebo přistání může kvůli změnám tlaku v kabině začít plakat. Malé děti neumí na pokyn polknout, aby se zalehnutí v uších zbavily.
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Nakonec ohleduplný tatínek rozdal jen dvacet párů špuntů, většina cestujících je zdvořile odmítla. „Někteří mi jen řekli: ‚To je v pořádku, není potřeba.‘ Všichni byli velmi přátelští,“ komentoval situaci Čchen.
Jeho obavy se nakonec téměř nenaplnily. Miminko podle něj zvládlo let mnohem lépe, než očekával. Při zpáteční cestě už proto Čchen zvolil jiný postup. Špunty do uší nechal k rozdávání u palubního personálu.