Cestující natočil noční můru leteckých pasažérů. Evakuaci brzdil muž s kufrem

Letadlo s kapacitou až 300 cestujících mířilo z Los Angeles do New Jersey. Krátce po startu posádka zjistila problém s levým motorem a rozhodla se pro návrat. Stroj přistál bezpečně, ale cestující se museli evakuovat.
Cestující opustili letoun pomocí nouzových skluzavek a autobusy je odvezly zpět na terminál. Podle United Airlines nebyla hlášena vážná zranění a aerolinka pro cestující zajistila náhradní letoun.
Evakuace se však změnila v noční můru mnoha leteckých pasažérů. Brzdili ji totiž cestující, kteří si ji spletli se standardním výstupem po přistání.
Zvlášť silné emoce vzbuzuje záběr na muže, který si nejdřív nasazuje na záda nacpaný batoh a pak ještě vytahuje příruční kufr a míří s ním k nouzovému východu. Všichni za ním mohou jen čekat.
|
Nejhorší letecká nehoda v Česku. 50 let od pádu těsně před přistáním v Praze
„Nechte tašky být!“
Na záběrech z Los Angeles je slyšet emotivní výzvy palubního personálu, aby cestující opustili palubu bez prodlení. Aby nechali všechna zavazadla na palubě a co nejrychleji se co nejdál vzdálili od motoru. Přesto lidé odcházejí s taškami nebo kufry v ruce.
Proč na tom záleží?
- Zdržení v uličce a u dveří. Stačí pár sekund navíc při otevírání schránky nebo vytahování kufru a proud lidí se zpomalí. V krizové situaci přitom mohou rozhodovat desítky sekund.
- Riziko ucpání východu. Kabinový kufr se snadno zasekne v uličce nebo ve dveřích. Vzadu se hromadí další lidé a roste panika.
- Nebezpečí na skluzavce. Zavazadlo může zranit okolní cestující a může také poškodit samotnou skluzavku.
Evakuace není „volný odchod“, ale procedura postavená na tom, že se lidé pohybují plynule a bez věcí v rukou.
Pravidlo 90 sekund
Podle Evropské agentury pro bezpečnost letectví musí být letadlo schopné evakuace do 90 sekund, za stanovených zkušebních podmínek (typicky s použitím jen poloviny východů). Čas je při takových incidentech rozhodující. Aby to bylo možné, musí být nouzové východy otevřeny a skluz připraven do 10 sekund.
V praxi to však může trvat déle, na palubě totiž mohou být děti, senioři nebo cestující, kteří budou z dané situace v šoku. Testy však nepočítají s tím, že část cestujících bude ignorovat pokyny posádky a odnášet si zavazadla, čímž celý proces ještě víc zpomalí.
V diskusích pod videem na sociálních sítích rozzlobení uživatelé navrhují, aby letecká společnost taková zavazadla bez milosti zabavovala. A cestujícím, kteří se takto plně vybavení evakuovali, udělovaly příslušné úřady vysoké pokuty za ohrožení bezpečnosti ostatních.