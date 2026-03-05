Cestující natočil noční můru leteckých pasažérů. Evakuaci brzdil muž s kufrem

Tereza Hrabinová
  18:07
Nouzová evakuace má jediný cíl: dostat všechny z paluby letadla ven co nejrychleji. Když se ale Boeing 787-9 Dreamliner společnosti United Airlines vracel na letiště v Los Angeles kvůli problému s motorem a posádka po přistání nařídila evakuaci, zadrhlo se to na potřebě pasažérů „nezapomenout si věci“.

Letadlo s kapacitou až 300 cestujících mířilo z Los Angeles do New Jersey. Krátce po startu posádka zjistila problém s levým motorem a rozhodla se pro návrat. Stroj přistál bezpečně, ale cestující se museli evakuovat.

Cestující opustili letoun pomocí nouzových skluzavek a autobusy je odvezly zpět na terminál. Podle United Airlines nebyla hlášena vážná zranění a aerolinka pro cestující zajistila náhradní letoun.

Evakuace se však změnila v noční můru mnoha leteckých pasažérů. Brzdili ji totiž cestující, kteří si ji spletli se standardním výstupem po přistání.

Zvlášť silné emoce vzbuzuje záběr na muže, který si nejdřív nasazuje na záda nacpaný batoh a pak ještě vytahuje příruční kufr a míří s ním k nouzovému východu. Všichni za ním mohou jen čekat.

Nejhorší letecká nehoda v Česku. 50 let od pádu těsně před přistáním v Praze

„Nechte tašky být!“

Na záběrech z Los Angeles je slyšet emotivní výzvy palubního personálu, aby cestující opustili palubu bez prodlení. Aby nechali všechna zavazadla na palubě a co nejrychleji se co nejdál vzdálili od motoru. Přesto lidé odcházejí s taškami nebo kufry v ruce.

Proč na tom záleží?

  • Zdržení v uličce a u dveří. Stačí pár sekund navíc při otevírání schránky nebo vytahování kufru a proud lidí se zpomalí. V krizové situaci přitom mohou rozhodovat desítky sekund.
  • Riziko ucpání východu. Kabinový kufr se snadno zasekne v uličce nebo ve dveřích. Vzadu se hromadí další lidé a roste panika.
  • Nebezpečí na skluzavce. Zavazadlo může zranit okolní cestující a může také poškodit samotnou skluzavku.

Evakuace není „volný odchod“, ale procedura postavená na tom, že se lidé pohybují plynule a bez věcí v rukou.

Pravidlo 90 sekund

Podle Evropské agentury pro bezpečnost letectví musí být letadlo schopné evakuace do 90 sekund, za stanovených zkušebních podmínek (typicky s použitím jen poloviny východů). Čas je při takových incidentech rozhodující. Aby to bylo možné, musí být nouzové východy otevřeny a skluz připraven do 10 sekund.

V praxi to však může trvat déle, na palubě totiž mohou být děti, senioři nebo cestující, kteří budou z dané situace v šoku. Testy však nepočítají s tím, že část cestujících bude ignorovat pokyny posádky a odnášet si zavazadla, čímž celý proces ještě víc zpomalí.

V diskusích pod videem na sociálních sítích rozzlobení uživatelé navrhují, aby letecká společnost taková zavazadla bez milosti zabavovala. A cestujícím, kteří se takto plně vybavení evakuovali, udělovaly příslušné úřady vysoké pokuty za ohrožení bezpečnosti ostatních.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány

Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026)

Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...

Chaos na letištích stoupá. Konflikt na Blízkém východě uzemnil letadla po celém světě

Letadla společnosti Emirates na mezinárodním letišti v Dubaji ve Spojených...

Chaos v dopravě se rozšířil po celém Blízkém východě i mimo něj. Provoz na některých z nejrušnějších letištích světa je ochromený. Letecké společnosti v Perském zálivu rozšířily plošné pozastavení...

Letecký chaos po útocích na Írán. Tisíce zrušených letů, ochromená Dubaj i Dauhá

Cestující, kteří uvázli po zrušení letů na Blízkém východě na letišti Ngurah...

Letecká doprava po celém světě čelí jednomu z největších otřesů posledních let. Pokračující vzdušné údery na Blízkém východě ochromily klíčová letiště v Perském zálivu včetně Dubaje, klíčového...

Dubajské letiště je zavřené, lety se ruší. Ropa může zamířit nad 100 dolarů za barel

Prázdná odletová hala mezinárodního letiště v Bruselu (26. listopadu 2025)

Letecké společnosti ruší lety na Blízký východ a do oblasti Perského zálivu poté, co začal americko-izraelský útok na Írán. Není jasné, jak dlouho přerušení letů potrvá, nejméně však týden. Konflikt...

Cestující natočil noční můru leteckých pasažérů. Evakuaci brzdil muž s kufrem

Cestující při evakuaci letadla skákali i s kufry, zpomalili výstup a ohrozili...

Nouzová evakuace má jediný cíl: dostat všechny z paluby letadla ven co nejrychleji. Když se ale Boeing 787-9 Dreamliner společnosti United Airlines vracel na letiště v Los Angeles kvůli problému s...

5. března 2026  18:07

Zdražování pohonných hmot bude pokračovat. Výrazněji u nafty, očekávají analytici

Emisní norma Euro 1 znamenala přechod na bezolovnatý benzin a všeobecné...

Prudké zdražování pohonných hmot v Česku má podle analytiků pokračovat i v příštích dnech. Cena litru benzinu či nafty může v následujícím týdnu stoupnout o další jednotky korun. Výraznější...

5. března 2026

Evropa pozastavila ratifikaci obchodní dohody s USA. Chce jasné záruky

Evropský parlament sídlí v Bruselu v komplexu budov, které se nachází v tzv....

Evropský parlament zatím odmítá ratifikovat obchodní dohodu se Spojenými státy. Důvodem je nedávné rozhodnutí amerického Nejvyššího soudu, podle něhož prezident Trump při zavádění cel překročil své...

5. března 2026  16:21

Pro polovinu Čechů je dostupnost bydlení hlavní problém, zaznělo na summitu

Summit dostupného bydlení a stavebního rozvoje 2026 (5. března 2026)

Dostupnost bydlení, financování výstavby i budoucnost českého stavebnictví byly hlavními tématy čtvrtečního Summitu dostupného bydlení a stavebního rozvoje. Zástupci vlády, Prahy, bank i developerů...

5. března 2026,  aktualizováno  15:10

Ruská vláda rozhodne o okamžitém zastavení toku plynu do Evropy. Zasedne již brzy

Ruský prezident Vladimir Putin v Kremlu (3. března 2026)

Ruská vláda brzy zasedne, aby projednala ukončení dodávek plynu do Evropy, uvedl podle agentury Reuters ruský vicepremiér Alexander Novak. Okamžitým ukončením dodávek pohrozil ve středu ruský...

5. března 2026  14:47

Tisíce pasažérů stále zůstávají na letištích, akcie aerolinek pomalu ožívají

Muž pracuje vedle zaparkovaného letadla společnosti Emirates na mezinárodním...

Počet letů zrušených od začátku útoků na Íránu už přesáhl 23 tisíc. Tisíce cestujících zůstaly uvězněné na Blízkém východě a aerolinky řeší rostoucí náklady i komplikované přesměrování tras. Jejich...

5. března 2026  14:17

Ceny paliv v Česku vystřelily vzhůru, nafta zdražila o více než dvě koruny

ilustrační snímek

Pohonné hmoty v České republice po nedávném zahájení bojů na Blízkém východě výrazně zdražily. Nafta se v současné době prodává za průměrných 35,1 koruny za litr, což je o 2,13 koruny více než před...

5. března 2026  12:34

Přísnější dohled nad Správou železnic. Velké zakázky neprojdou bez souhlasu rady

Dva železniční jeřáby a obojživelný kolejový vůz s hydraulickými podvozky...

Nový kabinet chystá přísnější dohled nad vynakládáním peněz v tendrech Správy železnic. Nově by management tuzemského správce tratí mohl samostatně podepisovat zakázky pouze do 200 milionů korun. K...

5. března 2026  11:55

Cena ropy letí nahoru. Doprava Hormuzem vázne, Katar zastavil produkci LNG

LNG tanker

Ceny ropy ve čtvrtek opět prudce vzrostly, eskalující válka USA a Izraele proti Íránu vyvolává obavy z dlouhodobého přerušení dodávek ropy a plynu z Blízkého východu. Lodní doprava Hormuzským...

5. března 2026  10:55

Nástupce Drábové: Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Štěpán Kochánek, předseda Státního úřadu pro jadernou...

Výstavba nových bloků v Dukovanech a Temelíně, stavba malých modulárních reaktorů, technické zabezpečení nových jaderných zařízení i jejich ochrana před potenciálními útoky zvenku. To jsou podle...

5. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Berou jen hotovost a pak se diví prázdné hospodě? Trendem je QR kód

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma digitalizace plateb v pohostinství jsou...

České hospody přicházejí o hosty a často si za to mohou samy. Obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje Roman Trzaskalik, zakladatel platební platformy Qerko, Lukáš Kovač a restauratér Tomáš Procházka z...

5. března 2026

OBRAZEM: Dynamická proměna Smíchova. Už letos bude mít terminál dvě nová nástupiště

Průběh rekonstrukce představili ve středu dopoledne ministr dopravy Ivan...

Práce na novém dopravním terminálu Praha-Smíchov nezastavují. Dělníci pokračují ve výstavbě dvou nových nástupišť, zprovoznit by se měla na podzim. Stavba je součástí více než pětimiliardové...

5. března 2026  5:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.