Ne všichni klienti cestovek dostanou peníze za vouchery hned v září

„Klient může přijít 31. srpna a chtít si koupit zájezd. Cestovní kanceláře navíc musely během pandemie propouštět, tak ani personálu není tolik. Nedokázali by 1. září zpracovat tisíc lex voucherů, aby obratem rozesílaly peníze,“ uvedl výkonný ředitel Asociace cestovních kanceláří ČR Michal Veber. Není to ale tím, že by cestovní kanceláře nárok klientů neuznávaly, ale spíš problém s nedostatkem personálu a krátkou časovou lhůtou.

Zákonem stanovené datum je podle ministerstva pro místní rozvoj 15. září. K tomuto datu by tak podle litery zákona měly cestovní kanceláře vyplatit všechny zákazníky, kteří do konce srpna poukazy chráněné mimořádně vzniklým covidovým zákonem zákonem nevyužili.

Podle cestovních kanceláří je ale dvoutýdenní lhůta na zpracování všech nároků příliš krátká a může se tak stát, že si lidé na svoje peníze počkají déle. „V případě, že některé cestovní kanceláře mají využito poměrně málo voucherů, tak proces zpracování žádostí bude poměrně časově náročný,“ uvedl prezident Asociace českých cestovních kanceláří a angentur (AČCKA) Roman Škrabánek.

Zároveň upozornil, aby lidé v případě, že se s nimi cestovní kancelář sama nespojí, ji raději kontaktovali sami. „Očekáváme, že zákazník cestovku o vrácení peněz požádá a zároveň uvede aktuální platební údaje,“ uvedl Škrabánek. Od nákupu zájezdů nebo od placení záloh za původně zrušené zájezdy totiž uplynula řada měsíců a cestovní kanceláře tak nemohou vědět, zda jsou například čísla účtů klientů stále aktuální.

Počty klientů, kteří vouchery nevyužijí, totiž mohou nakonec být docela vysoké. Platí zároveň, že podíly využitých a nevyužitých voucherů se u jednotlivých cestovních kanceláří výrazně liší a to dokonce o desítky procent. To, zda cestovní kancelář během letošního léta zvládla udat 30 nebo 70 procent voucherů, závisí podle atraktivity aktuální nabídky a dalších faktorů.

Návod pro ty, kteří peníze nedostanou ani po urgencích je podle ministerstva pro místní rozvoj jediný a to obrátit se na soud. „Pokud cestovní kancelář nevrátí peníze dobrovolně, pak musí postupovat právní cestou. To znamená vyzvat cestovní kancelář a poté postupovat v rámci řízení u soudu,“ řekla ředitelka odboru cestovního ruchu na ministerstvu pro místní rozvoj Renata Králová.

Lidé by ale podle ní neměli mít zbytečný strach z toho, že se k penězům ze zájezdů nedostanou. Podle zákona jsou chráněné pojištěním cestovních kanceláří proti úpadku a případně, kdyby bylo pojištění sjednané v nedostatečné výši, tak i garančním fondem.

Ten je ale konstruován pro běžné období. V případě hromadných krachů větších cestovních kanceláří by peníze z fondu rychle došly.

Voucherů je přitom mezi lidmi opravdu hodně. Podle odhadů Asociace pojistitelů je celková hodnota všech voucherů, ať už vydaných podle zákona Lex voucher, nebo kupony řídící se pravidly jednotlivých cestovních kanceláří zhruba 2,4 miliardy korun. Celkem tak je vydáno na 400 tisíc poukazů, z nichž zhruba polovina už byla využita.