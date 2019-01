Cestovky přežijí Airbnb i internet, říká šéf CK Fischer Jelínek

Loňský rok byl pro cestovní kanceláře všeobecně úspěšný, jak se dařilo Vám?

Počet klientů, kteří s námi odcestovali, dosáhl zhruba 420 tisíců a celkový objem prodaných zájezdů přesáhl šest miliard korun. Byla to rekordní sezóna.

Jak to, že cestovní kanceláře zažívají rekordní růst prodejů i v době, kdy stále více lidí mluví anglicky a mohou si tak sami snadno zařídit lacinější ubytování například přes Airbnb?

Za rekordní sezónou stojí více faktorů. Především se daří ekonomice a rostou mzdy. To má na cestování vždy pozitivní vliv. Vidíme to třeba na trendu, kdy lidé stále častěji cestují do exotických destinací. Takže už to není jen středomoří, ale nové destinace typu Omán, Spojené arabské emiráty, nebo Karibik.

Proč ale využívají služeb cestovních kanceláří?

Důvodů je hned několik. Především cestovní kanceláře jsou v případě plážové dovolené stále schopné nabídnout výhodnější cenu. Samostatný nákup letenky a ubytování může vyjít laciněji při cestách do metropolí jako je třeba Londýn, Řím nebo Barcelona, ale ne pokud chceme trávit dovolenou v přímořském resortu. Navíc ne všichni mají čas a chuť si vše zařizovat sami. Například rodiny s dětmi si chtějí na dovolené odpočinout. V klubových hotelech si děti vezmou na starosti animátoři z cestovní kanceláře, hrají různé hry, nebo jezdí na tobogánech. To je něco, co si sám nekoupíte. Neméně důležité je i to, že cestovní kancelář dává garanci kvality a o zákazníky se vždy postará. Nechci jmenovat, ale pokud si zabookujete hotel u nejmenované nadnárodní společnosti a budete se s nimi hádat, že jste dostal jiné služby, než jste zaplatil, bude velice obtížné se domoci nějaké kompenzace.

Projevuje se nějak vznik různých recenzních portálů na způsob, jakým si lidé vybírají dovolené?

Rozhodně platí, že většina klientů začíná výběr dovolené na internetu. Proto máme na našem webu u devadesáti procent hotelů viditelné reference z TripAdvisoru. Zákazník si tak může během krátké chvíle prohlédnout fotky, recenze a ihned ví, zda vybrané ubytování splňuje to, co od něj očekává. Na druhou stranu většinu zájezdů nakonec stále prodáváme na přímo přes prodejce na pobočkách a v call centru.

Roste tedy počet lidí, kteří si koupí zájezd bez toho, aby se setkali s živým prodejcem?

Speciálně mladá generace se v České republice chová naprosto stejně jako mladí na západ od nás, v Evropě nebo ve Spojených státech. V dnešní době hrají technologie klíčovou roli a my jsme do technologií za poslední roky nainvestovali desítky milionů korun. Abyste prodal, musíte být schopen zákazníkovi dát dostatek informací a samozřejmě musíte prodávat za konkurenceschopnou cenu. Lidé si stále více cení volného času. Mladí lidé nechtějí trávit čas na pobočce, raději si vše zařídí online z domova. Investicemi do technologií jdeme klientovi naproti, aby šetřil čas.

To Vám zároveň asi šetří i náklady.

To ano. Cestovní ruch není obor s vysokou marží. Naší ambicí je nebýt jenom klasická cestovní kancelář prodávající pomocí kamenných poboček, ale postupem času se měnit na v podstatě technologickou firmu, která bude schopná klientovi kdykoliv nabídnout dostatek informací, aby si vybral ten správný zájezd. Rostoucí význam čistého online prodeje bez asistence prodejce nejlépe ilustrují čísla. Před třemi lety se počítal v maximálně v desítkách milionů koruny, letos očekávám, že se budeme pohybovat okolo jedné miliardy korun.

Přežijí vůbec kamenné pobočky?

Hrozně nerad bych dělal predikci, jak dlouho tady tento typ kamenných poboček bude. Zatím bude hrát svoji roli, protože ne všichni zákazníci jsou mladá generace a používají internet. Bude to mít nějaký vývoj.

Jak bude podle Vás vypadat letošní rok?

Podle předprodejů, které na letní sezónu běží od konce loňského léta, vidíme, že je slušná šance, že se bude cestovnímu ruchu dále dařit. V meziročním srovnání se stejným obdobím je tam asi sedmnáctiprocentní nárůst.​