„V tuto chvíli jsou dovolené směřující do destinací na Blízkém východě pozastavené. Klientům, kteří mají plánované odlety do těchto zemí do 9. března 2026, umožňujeme bezplatnou změnu destinace či termínu, případně storno bez poplatků,“ uvedla mluvčí cestovní kanceláře Blue Style Simona Fischerová.
V případě této cestovní kanceláře jde především o pobyty ve Spojených arabských emirátech a v Ománu. Právě pobyty v blízkovýchodních zemích se v posledních letech staly významně rostoucím trhem zimní exotiky zejména pro ty turisty, kteří hledají cenově dostupnou alternativu k tradičnímu Egyptu.
Vypadla mimo jiné i další dříve hojně navštěvovaná exotická destinace.