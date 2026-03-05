Plány i těch otrlých v troskách. Válka mění Čechům dovolené, cestovky sčítají škody

Opalování a výbuchy. Lidé odpočívají na pláži ve městě Fudžajra ve Spojených arabských emirátech, zatímco nedaleko hoří rafinerie zasažená troskami sestřeleného íránského dronu. Některým lidem je všechno jedno, ale cestovní kanceláře koupací zájezdy do této oblasti hromadně ruší. | foto: Reuters

Tomáš Cafourek
Překvapivě silná reakce Íránu na americké a izraelské bombardování citelně narušila jarní fázi exotických dovolených. Plány mnoha Čechů jsou v troskách, s koupáním v teplých mořích se musí rozloučit. Cestovní kanceláře na pozadí ostře sledovaných repatriačních letů s turisty uvázlými v Dubaji a na jiných letištích začínají sčítat škody.

„V tuto chvíli jsou dovolené směřující do destinací na Blízkém východě pozastavené. Klientům, kteří mají plánované odlety do těchto zemí do 9. března 2026, umožňujeme bezplatnou změnu destinace či termínu, případně storno bez poplatků,“ uvedla mluvčí cestovní kanceláře Blue Style Simona Fischerová.

V případě této cestovní kanceláře jde především o pobyty ve Spojených arabských emirátech a v Ománu. Právě pobyty v blízkovýchodních zemích se v posledních letech staly významně rostoucím trhem zimní exotiky zejména pro ty turisty, kteří hledají cenově dostupnou alternativu k tradičnímu Egyptu.

Vypadla mimo jiné i další dříve hojně navštěvovaná exotická destinace.

Útok na Írán a odveta způsobily největší omezení letecké dopravy od pandemie

Pasažér na letišti v libanonském Bejrútu kontroluje tabule se zrušenými lety....

Válka na Blízkém východě představuje největší omezení letecké dopravy od pandemie covidu-19, sdělil generální ředitel cestovní agentury PC Agency Paul Charles. Nejistota ohledně délky trvání...

4. března 2026  7:36

Světu hrozí další inflační vlna. V Evropě by byla výraznější než jinde, varují analytici

Premium
Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených...

Válka na Blízkém východě by mohla vést k opětovnému růstu inflace v Evropě i k oslabení jejího hospodářského růstu. Evropské ekonomiky jsou totiž na dovozu ropy a plynu z regionu závislejší než...

4. března 2026

