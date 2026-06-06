Letos ministerstvo pro místní rozvoj program stoplo a financování podpůrné infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu přenechalo krajům. Krok úřadu kritizovali regionální zástupci podnikatelů působících v oblasti cestovního ruchu. Dlouhodobé ukončení podpory příjezdového cestovního ruchu by vedlo k úbytku turistů, kteří by z Česka směřovali stále více do sousedních zemí.
Podnikatelé v oboru poukazují na to, že peníze vložené do tohoto resortu se daňovým poplatníkům vracejí. Příkladem může být popovodňová podpora, kdy stát přispíval turistům na ubytovací služby.