„Dynamické balíčky vnímáme jako doplněk pro případy, kdy jsou naše klasické charterové lety zaplněné, a jako ideální nástroj, jak klientovi nabídnout stoprocentní flexibilitu.“ uvedl Jan Bezděk, mluvčí skupiny Der Touristik, kam spadají například cestovní kanceláře Exim Tours, New Dama nebo Fischer.
Zmiňovaná stoprocentní flexibilita na českém trhu stále ještě stoprocentní není. V případě výběru nestandardního data a neobvyklého počtu dní se vyhledávač pokusí nabídnout buď nejpodobnější termín, tedy alespoň u data odletu. Se splněním konkrétní délky pobytu například 15 nebo sedmnáct nocí to bývá obvykle o něco horší.
Cena exotických zájezdů je bariérou pro 45 procent dotázaných lidí a u mladých do 35 let pro více než polovinu. Téměř polovina Čechů, kteří si u agentury kupují zájezd, čeká na zvýhodněné nabídky na poslední chvíli.