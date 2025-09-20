Turnusy od soboty do soboty jsou přežitek. Češi objevili flexibilní dovolenkové balíčky

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Tomáš Cafourek
Klasické dovolenkové turnusy od soboty do soboty přestávají stále větší části lidí vyhovovat. Celá řada zejména lépe placených profesí, jako jsou lékaři nebo různí manažeři, si zvykla létat na dovolenou vícekrát do roka, musí se však přizpůsobit rozvrhu služeb nebo mají jiná časová omezení. Zatímco v cizině jsou takzvané dynamické balíčky, kdy cestovní kancelář kombinuje na přání klienta letenky s různým datem letu a páruje je na ubytování ve vybraném termínu, vcelku běžné, v tuzemsku se tento systém dovolených teprve pozvolna rozjíždí.

„Dynamické balíčky vnímáme jako doplněk pro případy, kdy jsou naše klasické charterové lety zaplněné, a jako ideální nástroj, jak klientovi nabídnout stoprocentní flexibilitu.“ uvedl Jan Bezděk, mluvčí skupiny Der Touristik, kam spadají například cestovní kanceláře Exim Tours, New Dama nebo Fischer.

Zmiňovaná stoprocentní flexibilita na českém trhu stále ještě stoprocentní není. V případě výběru nestandardního data a neobvyklého počtu dní se vyhledávač pokusí nabídnout buď nejpodobnější termín, tedy alespoň u data odletu. Se splněním konkrétní délky pobytu například 15 nebo sedmnáct nocí to bývá obvykle o něco horší.

Cena exotických zájezdů je bariérou pro 45 procent dotázaných lidí a u mladých do 35 let pro více než polovinu. Téměř polovina Čechů, kteří si u agentury kupují zájezd, čeká na zvýhodněné nabídky na poslední chvíli.

20. září 2025

