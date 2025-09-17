Češi jsou rekordmani v last minute. Ve srovnání s Poláky ušetří za zájezd tisíce

Tomáš Cafourek
  12:24
Čeští turisté si umí počkat a ušetřit. Téměř polovina tuzemských klientů si letos zájezd pořídila na poslední chvíli. Vyplývá to z dat cestovní agentury Invia, která působí i na polském a slovenském trhu. Pro srovnání zlevněné zájezdy na poslední chvíli kupuje necelá pětina Poláků.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Schopnost počkat si na zlevněné nabídky se odráží i v průměrné ceně, kterou agentura vypočítala pro dovolenou běžné čtyřčlenné rodiny do trojice nejpopulárnějších destinací. Zatímco česká rodina za týdenní dovolenou utratila 51 tisíc korun, slovenská rodina 59 tisíc korun a polská rodina 67 tisíc korun.

Výrazný rozdíl mezi českým a polským klientem ale podle finančního ředitele Invie Radka Šafaříka nespočívá jen v datu, kdy si zájezd kupují. Poměrně velký rozdíl je i v chování běžného turisty z obou zemí. Zatímco Češi podobně jako Slováci preferují klasické pobytové zájezdy, kdy si za dobu pobytu zařídí zpravidla jeden fakultativní výlet, Poláci preferují větší počet poznávacích zájezdů.

Přetahovaná o cestující do exotiky pokračuje. Last Minute se může vyplatit

Další rozdíl spočívá v tom, že polští klienti si většinu doprovodných služeb rovněž zařizují dopředu přes cestovní kancelář. Může jít například o zapůjčení vozidla v destinaci, zaplacení občerstvení v letadle nebo nákup fakultativních zájezdů. Naopak Češi všechny tyto služby, pokud je chtějí, si pořizují na místě a do sledované ceny zájezdu se tak nezapočítávají.

Statisticky rozdílná je i doba, kterou zmíněné národy tráví během jedné dovolené. U Českých turistů jde v průměru o devět dní, u polských se průměrná délka pobytu pohybuje mezi sedmi až osmi dny.

Lidé chtějí Maledivy, ale létají do Emirátů

Klasické letní dovolené tráví Češi v tradičních destinacích, jako jsou Chorvatsko, Řecko nebo Turecko. Změnou z posledních sezon je ale určitý odklon od Chorvatska jako dlouhodobé jedničky. „Češi hledají alternativu. Nezanevřeli na něj, ale objevily se nové levnější destinace jako Albánie a Černá Hora,“ uvedl Šafařík.

Roste ale počet lidí, kteří se poohlíží i po druhé zpravidla zimní exotické dovolené. Zatímco v roce 2023 podle průzkumu zvažovalo vycestovat mimo evropský kontinent a klasické destinace jako je Egypt nebo Tunisko 31 procent oslovených lidí, letos to bylo 37 procent.

Nejvíce lidí (22 procent) by ideálně chtělo letět na Maledivy, třináct procent na Mauricius. Dalších jedenáct procent lákají africké země Tanzanie nebo Keňa. To jde ale o vysněné dovolené. V realitě jsou cesty českých turistů o něco střízlivější.

Nejčastějším cílem podle prodaných zájezdů jsou Spojené Arabské emiráty. Jednak je let do Emirátů o polovinu kratší než zmiňované Maledivy, zároveň jsou i cenově dostupnější.

