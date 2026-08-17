„Postupujeme podle hospodářské strategie a posilujeme hospodářské aktivity státu skrze CzechBusiness,“ řekl MF DNES Havlíček. Dodal, že podrobnosti k přesunu uvede po skončení jednání vlády.
Organizace CzechBusiness vznikla začátkem srpna sloučením agentur CzechTrade a CzechInvest, které tuzemským podnikatelům pomáhaly s investicemi nebo s prosazením se v zahraničí. „Ministerstvo si od sloučení slibovalo koncentrovanější obsluhu podnikatelů, štíhlejší stát a úsporu nákladů,“ uvedl na svém účtu Havlíček po založení organizace.
O sloučení agentur podporujících podnikatelské aktivity napříč jednotlivými oblastmi zájmu a ministerskými resorty mluvil současný kabinet už během svého předešlého působení během covidové pandemie.
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Tehdy se CzechTourism a CzechTrade přestěhovaly do budovy CzechInvestu ve Štěpánské ulici v Praze. Během tří let se tímto krokem mělo ušetřit 138 milionů korun. Sestěhování se netýkalo jen tuzemských centrál, ale i poboček těchto institucí v zahraničí a mělo být první fází nynějšího slučování.
Tehdy se ale myšlenka ze strany podnikatelů nesetkala pouze s kladným přijetím. „Projekt synergie, tedy sloučení státních agentur CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism bude místo revoluční změny podpory podnikání a exportu pouhým sestěhováním těchto subjektů bez zásadních změn a důkladného auditu jejich fungování,“ uvedla na konto této strategie Hospodářská komora ČR.