Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Turistická centrála CzechTourism přejde pod resort průmyslu a obchodu

Tomáš Cafourek
  10:59

Nový ředitel státní agentury CzechTourism František Reismüller (27. října 2023) | foto: ČTK

Agentura CzechTourism, která se zaměřuje na propagaci Česka na zahraničních turistických trzích, přejde z resortu místního rozvoje pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Jde o agenturu, která ročně rozděluje na turistickou propagaci asi 400 milionů korun. Nejde o první oblast, která během vlády současného kabinetu přešla z jiného resortního ministerstva na MPO. Podobně si pod svůj resort stáhl vicepremiér Karel Havlíček například oblast kosmických technologií z resortu dopravy.

„Postupujeme podle hospodářské strategie a posilujeme hospodářské aktivity státu skrze CzechBusiness,“ řekl MF DNES Havlíček. Dodal, že podrobnosti k přesunu uvede po skončení jednání vlády.

Organizace CzechBusiness vznikla začátkem srpna sloučením agentur CzechTrade a CzechInvest, které tuzemským podnikatelům pomáhaly s investicemi nebo s prosazením se v zahraničí. „Ministerstvo si od sloučení slibovalo koncentrovanější obsluhu podnikatelů, štíhlejší stát a úsporu nákladů,“ uvedl na svém účtu Havlíček po založení organizace.

O sloučení agentur podporujících podnikatelské aktivity napříč jednotlivými oblastmi zájmu a ministerskými resorty mluvil současný kabinet už během svého předešlého působení během covidové pandemie.

České kosmické aktivity se stěhují, lukrativní obor si stáhli Havlíček a obrana

Tehdy se CzechTourism a CzechTrade přestěhovaly do budovy CzechInvestu ve Štěpánské ulici v Praze. Během tří let se tímto krokem mělo ušetřit 138 milionů korun. Sestěhování se netýkalo jen tuzemských centrál, ale i poboček těchto institucí v zahraničí a mělo být první fází nynějšího slučování.

Tehdy se ale myšlenka ze strany podnikatelů nesetkala pouze s kladným přijetím. „Projekt synergie, tedy sloučení státních agentur CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism bude místo revoluční změny podpory podnikání a exportu pouhým sestěhováním těchto subjektů bez zásadních změn a důkladného auditu jejich fungování,“ uvedla na konto této strategie Hospodářská komora ČR.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Normální zboží, nenormální ceny. Před novou drogerií v Praze stála fronta už od rána

Během otevírací doby se tvořily velmi dlouhé fronty. (12. srpna 2026)

Dánský diskontní řetězec Normal vstoupil do Česka. První prodejnu otevřel ve středu 12. srpna v pražském OC Flora. Zájem o nový obchod předčil očekávání. Už od osmé hodiny ráno se před obchodním...

Kvůli kolonám vybudovali miliardový systém lanovek, fungoval jen pár týdnů

Nevyužívané lanovky v hlavním městě Madagaskaru Antananarivu. (1. května 2026)

Jednalo se o jedinečný nápad v subsaharské Africe: použít lanovky, které zvednou tisíce dojíždějících lidí nad každodenní dopravní zácpy v jednom z nejrychleji se rozrůstajících afrických měst. Ale...

Komentářům o pojistném podvodu se můžu jen smát, říká Staněk z Vasky

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Václav Staněk, majitel a zakladatel společnosti...

Před měsícem přišla společnost Vasky při požáru ve zlínském Baťově areálu o jediný centrální sklad a zboží v hodnotě 140 milionů korun. Přesto majitel a zakladatel firmy Václav Staněk tvrdí, že krizi...

Vidina vrácených tisíců. Důchodci zahltili telefonáty banky a penzijní společnosti

Penzijní spoření nepřináší důchodcům státní příspěvek.

Pomoc „uzamčeným“ důchodcům, tak ministerstvo financí prezentovalo novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření, která vešla v účinnost 1. srpna. Díky ní se budou vracet státní příspěvky některým...

Slevy, rozvoz i Clubcard. S odchodem sítě Tesco by v Česku neskončily jen obchody

Premium
ilustrační snímek

Případný odchod řetězce Tesco z Česka by automaticky neznamenal zavření všech prodejen. Obchody, sklady i čerpací stanice by mohl převzít jiný majitel. Není ale jasné, zda by zachoval současné služby...

Vzlétlo největší elektrické letadlo na světě. Pokukují po něm aerolinky

x1

Největší plně bateriově poháněné tryskové letadlo na světě oficiálně absolvovalo svůj první let. Představuje významný krok vpřed pro dlouho očekávaná elektrická letadla i pro technologii baterií...

17. srpna 2026  10:22

MND investuje do akumulace. V Hodoníně zprovozňuje další bateriové úložiště

MND uvádí v Hodoníně uvádí do provozu nové velkokapacitní bateriové úložiště o...

Společnost MND, člen skupiny KKCG, pokračuje v rozvoji velkokapacitních bateriových úložišť. Po letošním spuštění největšího zařízení svého druhu v Česku v Břeclavi uvádí v pondělí do testovacího...

17. srpna 2026

Éra extrémně levných asijských komponentů končí, solární panely zdražují

Premium
ilustrační snímek

Po období výrazného zlevňování prochází trh s fotovoltaikou v Evropě cenovým obratem. Zatímco v předchozích letech ceny klesly na historická minima kvůli přebytkům, od počátku roku velkoobchodní ceny...

17. srpna 2026

Platy ředitelů z amerického indexu lámou rekordy, propast vůči zaměstnancům roste

Elon Musk (3. února 2025)

Mzdy šéfů firem zahrnutých do akciového indexu S&P 500 jsou na rekordu, a to i bez zahrnutí mimořádných balíčků odměn pro šéfa společností SpaceX a Tesla Elona Muska. S odkazem na údaje, které...

16. srpna 2026

Vítejte v Muzeu nesmyslů. Lublaň turistům představila expozici balkánského humoru

slovinsko lublaň muzeum nesmyslu bullshit balkán humor

V samém srdci historické Lublaně vítá návštěvníky nový a ambiciózní projekt. Muzeum zaměřené na rozmanitý a někdy i kontroverzní humor bývalé Jugoslávie. „Kdybychom vystavili všechny balkánské vtipy,...

16. srpna 2026

Jako bychom si kopali hrob. Zaměstnancům filipínských call center bere práci AI

Zaměstnanci call centra na Filipínách (15. května 2008)

Filipíny se během posledních dvou desetiletí staly světovým lídrem v call centrech, zákaznické podpoře a dalších službách pro zahraniční firmy. Tato odvětví, která zde zaměstnávají téměř dva miliony...

16. srpna 2026

Zestátnění ČEZ je špatná myšlenka, nevíme proč, kritizují exministři Stanjura i Pilný

Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Zbyněk Stanjura (ODS). (19....

Zestátnění energetické společnosti ČEZ a následné vytěsnění jejích minoritních akcionářů není dobrá myšlenka. Shodli se na tom v diskusním pořadu Poledne s Moravcem bývalý ministr financí Zbyněk...

16. srpna 2026  14:59

V Jihoafrické republice vyhnali migranty z továren. Teď v nich nemá kdo pracovat

Místní oděvní podniky přišly během protiimigračních protestů podle jejich...

Protesty proti migrantům v Jihoafrické republice měly pomoci místním získat více pracovních míst. V textilním Newcastlu se ale dostavil opačný efekt. Po odchodu stovek zahraničních zaměstnanců mají...

16. srpna 2026

Válka nahrává čínským elektromobilům. Drahý benzin jim otevírá světové trhy

Dongfeng Box

Čínští výrobci elektromobilů vstupovali do letošního roku s problémem, který se ještě nedávno zdál téměř neřešitelný. Na domácím trhu se hromadily neprodané vozy a poptávka slábla. Válka s Íránem a...

16. srpna 2026

Maďarsko láká turisty na víno. U Balatonu představilo okružní jízdu retro autobusem

Virág Szabóová, která v této oblasti tráví léto už od dětství, přišla s...

Maďarské lázeňské město Balatonfüred vyhledávají jachtaři, turisté a nyní už i milovníci vína. Nová okružní jízda retro autobusem totiž nabízí příležitost ochutnat vína od malých, méně známých...

16. srpna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nehorázně drahý. Londýn opouštějí tisíce právníků a bankéřů, hlásí headhunteři

Premium
Pohled na Londýnské City

V příštích pěti letech se přibližně 90 000 londýnských kancelářských pracovních míst pravděpodobně přesune do jiných částí Spojeného království, odhalila nejnovější analýza trhu. Snahy premiéra...

16. srpna 2026

Uvařené brambory a melounová kaše. Teplotní rekordy ničí úrodu v Asii

Vysychající přehrada Obong v Gangneungu v provincii Gangwon na severovýchodě...

Rekordní vedra sužují asijské zemědělce. Jihokorejští farmáři vykopávají ze země horkem změklé brambory, zatímco Hongkong zaznamenává nejvyšší teplotu ve své historii. Japonsko se potýká s...

15. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×