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Češi jsou šetrní turisté. Víc v cestovce utratí Poláci i Slováci, ideálem je Maďar

Tomáš Cafourek
  13:59
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Nejvíce za letní dovolenou ve středoevropském srovnání utratí maďarští klienti cestovních kanceláří. Podle srovnání cestovní agentury Invia dosahuje průměrná útrata maďarských klientů přes 78 tisíc korun. Průměrná útrata českého klienta je zhruba o 23 tisíc korun nižší. Rozdíl je v počtu maďarských rodin, které cestují na delší dobu a volí i dražší lokality.

„Klienti míří do podobných destinací, liší se však v hodnotě rodinných rezervací, volbě odletového letiště i požadovaných službách,“ uvedl manažer Invie pro Českou republiku Jan Foret.

Ze všech tří trhů, na kterých Invia působí, jsou Češi nejšetrnějšími turisty. Zatímco průměrný nákup zájezdu se v Česku podle Invie pohybuje kolem 55 tisíc korun, v Polsku je typickou útratou za dovolenou ekvivalent 63 tisíc korun a na Slovensku se průměrná útrata blíží 67 tisícům korun.

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Češi obvykle volí kratší pobyty, typicky kolem osmi dní. Rozdíly ale nejsou veliké. Maďaři na dovolené stráví v průměru jen o půl dne déle a nejdelší dovolené plánují Slováci. V průměru je to devět dní.

Rozdíl v cenách z utracené dovolené může způsobit i podíl lidí, kteří si pořizují all inclusive pobyty. Ty si v Polsku objednává 94 procent klientů cestovních kanceláří, zatímco v Česku jde o čtyři pětiny cestovatelů a v Maďarsku jen 77 procent.

Oblíbené Řecko, rostoucí Albánie

Nejběžnější země, kam cestují lidé ze Střední Evropy, se příliš neliší. Jsou jimi Turecko, Řecko a Egypt a liší se jen pořadí těchto zemí. V Česku letos překonalo Řecko v počtu prodaných zájezdů Egypt. U zbylých středoevropských zemí je jedničkou Turecko, které na českém trhu zaujímá třetí příčku.

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O něco zajímavější jsou destinace, které zažívají největší nárůst zájmu. Těmi jsou na českém trhu Albánie a Malta. Zatímco Albánie se na předních příčkách nejvíce rostoucích destinací objevuje už několik let, letos vykazuje největší přírůstek Malta. Tam se počet prodaných zájezdů zvýšil meziročně o 84 procent, zatímco Albánie povyskočila o necelou polovinu.

„Malta je v rámci pořadí někde kolem dvacátého místa. Není to destinace, která se může srovnávat s Egyptem nebo Řeckem,“ uvedl Foret. Důvodem takovéhoto nárůstu je v první řadě spuštění přímých letů, které jsou z Prahy operovány pětkrát týdně. Středomořský ostrov pak většina Čechů volí jako druhou nebo třetí dovolenou, ve formě kratšího poznávacího pobytu.

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