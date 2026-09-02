„Klienti míří do podobných destinací, liší se však v hodnotě rodinných rezervací, volbě odletového letiště i požadovaných službách,“ uvedl manažer Invie pro Českou republiku Jan Foret.
Ze všech tří trhů, na kterých Invia působí, jsou Češi nejšetrnějšími turisty. Zatímco průměrný nákup zájezdu se v Česku podle Invie pohybuje kolem 55 tisíc korun, v Polsku je typickou útratou za dovolenou ekvivalent 63 tisíc korun a na Slovensku se průměrná útrata blíží 67 tisícům korun.
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Češi obvykle volí kratší pobyty, typicky kolem osmi dní. Rozdíly ale nejsou veliké. Maďaři na dovolené stráví v průměru jen o půl dne déle a nejdelší dovolené plánují Slováci. V průměru je to devět dní.
Rozdíl v cenách z utracené dovolené může způsobit i podíl lidí, kteří si pořizují all inclusive pobyty. Ty si v Polsku objednává 94 procent klientů cestovních kanceláří, zatímco v Česku jde o čtyři pětiny cestovatelů a v Maďarsku jen 77 procent.
Oblíbené Řecko, rostoucí Albánie
Nejběžnější země, kam cestují lidé ze Střední Evropy, se příliš neliší. Jsou jimi Turecko, Řecko a Egypt a liší se jen pořadí těchto zemí. V Česku letos překonalo Řecko v počtu prodaných zájezdů Egypt. U zbylých středoevropských zemí je jedničkou Turecko, které na českém trhu zaujímá třetí příčku.
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O něco zajímavější jsou destinace, které zažívají největší nárůst zájmu. Těmi jsou na českém trhu Albánie a Malta. Zatímco Albánie se na předních příčkách nejvíce rostoucích destinací objevuje už několik let, letos vykazuje největší přírůstek Malta. Tam se počet prodaných zájezdů zvýšil meziročně o 84 procent, zatímco Albánie povyskočila o necelou polovinu.
„Malta je v rámci pořadí někde kolem dvacátého místa. Není to destinace, která se může srovnávat s Egyptem nebo Řeckem,“ uvedl Foret. Důvodem takovéhoto nárůstu je v první řadě spuštění přímých letů, které jsou z Prahy operovány pětkrát týdně. Středomořský ostrov pak většina Čechů volí jako druhou nebo třetí dovolenou, ve formě kratšího poznávacího pobytu.