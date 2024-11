K rybníku už Češi nechtějí. A cestovky opět hlásí rekordní sezonu

Nejstarší tuzemská cestovní kancelář Čedok očekává, že počet klientů do konce roku naroste na 550 tisíc z loňských 420 a společnost Der Touristik, kam spadají mimo jiné cestovní kanceláře Fischer a Exim tours, vyhlíží přiblížení se k hranici milionu vypravených turistů.

Žádné překvapení během léta nenastalo ani ve skladbě zemí, kde Češi tráví dovolenou. Dlouhodobě vede Turecko, Egypt nebo Řecko z leteckých destinací a Chorvatsko pozemní dopravou. Jen minimum změn v tom, kde Češi tráví léto, možná doplňuje nový trend spočívající ve stále rostoucím počtu lidí, kteří na pobytovou dovolenou letí i v zimě. K tomu přispěla zejména rozšiřující se nabídka charterových letů do exotiky.

„Češi jsou poměrně konzervativní cestovatelé, a přestože destinací v nabídce postupně přibývá, změny na prvních místech jsou minimální. Vedou opět tradiční destinace jako Řecko, Bulharsko, Turecko či Španělsko,“ řekl MF DNES marketingový ředitel CK Alexandria Petr Šatný. Během léta využilo služby této cestovní kanceláře na 70 tisíc lidí.

Jsou nicméně nové nebo znovu objevené destinace, které se těší významným nárůstům. Jde například o Albánii, Černou Horu nebo například sousední Slovensko. To se do nabídek Čedoku vrátilo vloni a zažívá strmý nárůst poptávky. To se ale nedá říct o organizovaných zájezdech v tuzemsku.

„V České republice jsou nejvíce oblíbené wellness pobyty na horách nebo lázeňské pobyty, jezdí se nejčastěji na prodloužené víkendy. Podíl na celkových prodejích ale u tuzemských pobytů přirozeně klesá, jelikož většina Čechů preferuje v létě cestu do zahraničí, navíc zahraniční dovolené dnes často vycházejí finančně výhodněji,“ uvedla mluvčí Čedoku Klára Divíšková.

Podle cestovní agentury Invia, která zájezdy jednotlivých cestovních kanceláří přeprodává a má tak informace napříč trhem, se ve srovnání s loňským létem počet prodaných dovolených zvýšil zhruba o desetinu. Přestože cena zájezdů se meziročně zvýšila o sedm až deset procent, roste podle mluvčí společnosti Jiřiny Ekrt Jiruškové počet lidí, kteří do ciziny vyrazí více než jednou ročně.

„Stále roste zájem o dovolené mimo hlavní sezonu, lidé si rádi zaletí na druhou nebo třetí dovolenou u moře,“ uvedla tisková mluvčí CK Blue Style Lucie Hasman. Nejpočetnější proudy turistů nicméně směřují do bližších a zároveň cenově dostupnějších exotických destinací, jako jsou Spojené arabské emiráty, Omán nebo Kapverdské ostrovy. U zimní dovolené nelze opomenout ani Egypt. Ten ale vzhledem k rozšířené návštěvnosti i skutečnosti, že jako jedna z mála destinací nezdražuje, ale naopak zlevňuje, už punc skutečné exotiky ztrácí.

Zájem o zahraniční dovolené významně roste celou dobu po odeznění pandemie koronaviru. Kromě odložené poptávky cestování posílila i cenová politika cestovních kanceláří, které snížily objem peněz, které je nutné složit při objednání zájezdu, nebo sázka na rozlétání zájezdů z regionálních letišť v Brně, Ostravě nebo v Českých Budějovicích.

Sázka na vlaky

Kromě klasických pobytových dovolených a exotiky roste podle oslovených cestovních kanceláří i počet lidí, kteří poptávají organizované poznávací zájezdy. V posledních letech se pak začíná u těchto zájezdů prosazovat doprava vlakem. Na ni bude v příští sezoně spoléhat cestovní kancelář Travel Family u dovolených u Baltského moře, které se po letech opět zejména kvůli zvyšování teplot v letních měsících vracejí do hledáčku Čechů.

„Novinkou, kterou dá cestovní kancelář Travel Family do prodeje v následujících dnech, jsou letní dovolenkové pobyty u polského Baltu – a to s přímou vlakovou dopravou z Česka, kdy využijeme nových vlakových spojů, které spojí Prahu, Pardubice a další města s Gdaňskem, Sopoty a Gdyní. Popularita zájezdů vlakem obecně u české klientely roste,“ uvedla generální ředitelka cestovní kanceláře Travel Family Martina Bláhová.

Nejznámějším počinem v tomto ohledu v posledních letech bylo zprovoznění vlaků RegioJetu na trase z Prahy do Chorvatska. Původně to byl velmi úspěšný projekt. V roce 2022, tedy po covidových omezeních, přepravily žluté vlaky na Jadran sto tisíc turistů. Letos ale už nevyjely a v provozu firmy je nahradily spoje na Ukrajinu. Vlaky směřující k Jadranu totiž trápila častá zpoždění, což společnost vysvětlovala délkou trasy a překročením řady státních hranic.