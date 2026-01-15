„Cestovní kanceláře si kladly za cíl udržet výsledky z roku 2024. To si myslím, že se podařilo. Okolo šedesáti procent z nich zaznamenalo stejný nebo vyšší obrat,“ uvedla výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková. Růst obratu byl u cestovek zpravidla kolem pěti procent.
Půlmilionovou hranici cestujících překonalo letiště v Ostravě, ještě o zhruba sto tisíc navíc odbavilo letiště v Brně. Z většiny přitom jde právě o zákazníky charterových letů, tedy klientů cestovních kanceláří.
V destinacích se žádné velké změny loni neudály. Nejoblíbenější je Egypt, o který mají dovolenkáři zájem celoročně. „Na druhém místě je Turecko, na třetím místě pak Řecko,“ uvedl Radek Šafařík z cestovní agentury Invia, která přeprodává zájezdy cestovních kanceláří a má tak o preferencích poměrně širokou představu. Jen tyto tři nejsilnější destinace podle dat Invie tvoří 60 procent celého tuzemského trhu dovolených.
Posuny v turistických destinacích se udály spíše na spodnějších příčkách. Velkým skokanem je stále Albánie, kterou tuzemští turisté začali masově objevovat již před několika roky. Jde o destinaci, která může být alternativou například k Tunisku či Bulharsku, tedy k zemím, které nepatří k nejdražším a volí je zejména ti, kdo už mají tradiční turistické cíle okoukané.
Roste i počet zájezdů na sever Evropy, například do Norska a dalších skandinávských zemí či do Litvy a Polska. Důvodem mohou být vlny letních veder, které podle Chaloupkové řadu lidí motivují k návštěvě chladnějších oblastí.
Velkou událostí loňského roku na trhu cestovních kanceláří bylo ukončení činnosti společnosti Travel Family, kam patřily zavedené cestovní kanceláře jako Vítkovice Tours nebo Kovotour. Podle Chaloupkové jde o to unikátnější situaci, protože nedošlo k úpadku spojenému s vyplácením náhrad a repatriací klientů, jak je v tomto oboru obvyklé, ale o kultivované ukončení podnikání.