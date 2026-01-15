Cestovky hlásí další turisticky silnou sezonu. Těžila z ní regionální letiště

Skokový nárůst cestujících sice loňský rok podle cestovních kanceláří nepřinesl, zůstal však podobně silný jako rok 2024. Zejména ve vrcholné sezoně už zájem turistů naráží na kapacitní možnosti leteckého trhu, i když pražské letiště nakonec cíl osmnácti milionů cestujících pravděpodobně nenaplní. Výrazně ale rostl počet pasažérů na regionálních letištích.
„Cestovní kanceláře si kladly za cíl udržet výsledky z roku 2024. To si myslím, že se podařilo. Okolo šedesáti procent z nich zaznamenalo stejný nebo vyšší obrat,“ uvedla výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková. Růst obratu byl u cestovek zpravidla kolem pěti procent.

Půlmilionovou hranici cestujících překonalo letiště v Ostravě, ještě o zhruba sto tisíc navíc odbavilo letiště v Brně. Z většiny přitom jde právě o zákazníky charterových letů, tedy klientů cestovních kanceláří.

V létě láká Čechy nejvíc moře v Turecku či Egyptě, roste i zájem o exotiku

V destinacích se žádné velké změny loni neudály. Nejoblíbenější je Egypt, o který mají dovolenkáři zájem celoročně. „Na druhém místě je Turecko, na třetím místě pak Řecko,“ uvedl Radek Šafařík z cestovní agentury Invia, která přeprodává zájezdy cestovních kanceláří a má tak o preferencích poměrně širokou představu. Jen tyto tři nejsilnější destinace podle dat Invie tvoří 60 procent celého tuzemského trhu dovolených.

Posuny v turistických destinacích se udály spíše na spodnějších příčkách. Velkým skokanem je stále Albánie, kterou tuzemští turisté začali masově objevovat již před několika roky. Jde o destinaci, která může být alternativou například k Tunisku či Bulharsku, tedy k zemím, které nepatří k nejdražším a volí je zejména ti, kdo už mají tradiční turistické cíle okoukané.

Zájezd z Facebooku? Přibývá falešných online cestovek, potírat podvody je složité

Roste i počet zájezdů na sever Evropy, například do Norska a dalších skandinávských zemí či do Litvy a Polska. Důvodem mohou být vlny letních veder, které podle Chaloupkové řadu lidí motivují k návštěvě chladnějších oblastí.

Velkou událostí loňského roku na trhu cestovních kanceláří bylo ukončení činnosti společnosti Travel Family, kam patřily zavedené cestovní kanceláře jako Vítkovice Tours nebo Kovotour. Podle Chaloupkové jde o to unikátnější situaci, protože nedošlo k úpadku spojenému s vyplácením náhrad a repatriací klientů, jak je v tomto oboru obvyklé, ale o kultivované ukončení podnikání.

