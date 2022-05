K cestování se vrací i firmy, online schůzky a jednání už nestačí

„Firmy loni a předloni cestovaly historicky nejméně. Markantní část mezinárodních schůzek se kvůli pandemii přesunula do virtuálního prostředí. Záhy se ale ukázalo, že osobní jednání pro obchod a jeho realizaci je často nezbytné,“ uvedl marketingový ředitel internetového prodejce letenek Letuška.cz Josef Trejbal.

Podle něj na rostoucí poptávek firemní klientely zareagovali evropští dopravci, kteří navyšují frekvenci letů do destinací jako je Londýn, Paříž nebo Amsterdam o 15 procent každý měsíc.

„V rámci Evropy jsou nyní nejžádanější letenky do Paříže, Londýna, Frankfurtu, Amsterdamu, Bruselu. Dále pak je zájem o odpočinkové destinace jako Barcelona, Malaga, Malta, Istanbul nebo Lisabon. Z dálkových destinací je nejoblíbenější New York, kam v současnosti míří stovky Čechů,“ dodal Trejbal.

Zájem o letenky z firemního prostředí potvrzuje i manažerka prodeje od konkurenční Student Agency Lenka Kašická. Podle ní byl na počátku letošního roku zájem minimální. Na přelomu ledna a února se zvýšil o dvanáct procent, nicméně už za měsíc firma zaznamenala padesátiprocentní meziměsíční nárůst prodejů.

Postupný návrat k normálu ukazují i hrubá data o počtu cestujících na letišti v pražské Ruzyni. Podle posledních dostupných údajů z letošního března využilo největší tuzemské letiště bezmála 610 tisíc cestujících. To se po propadech na 87 tisíc v loňském roce opět blíží předkrizovým hodnotám. Pro srovnání v březnu 2019 z Letiště Václava Havla cestovalo zhruba 672 tisíc lidí.

I samotný letní letový řád pražského letiště představuje se 150 destinacemi zhruba čtyři pětiny objemu předcovidové nabídky. Kvůli pokračujícím omezením v jihovýchodní Asii například nebyly obnoveny dálkové linky do Číny, nebo linka do Jižní Koreje. Tu by ale dopravce Korean Air měl spustit během července.