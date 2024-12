Ruzyně za jedenáct měsíců letoška odbavila víc cestujících než za celý loňský rok

Údaje vyplývají to ze statistik zveřejněných na webu letiště. Za celý letošní rok ruzyňské letiště předpokládá 16,2 milionu odbavených cestujících. Počty přilétajících a odlétajících ale i nadále zůstávají nižší než před pandemií covidu-19.

V listopadu využilo pražské letiště 1,18 milionu cestujících, meziročně o 17,3 procenta více. Ke konci listopadu evidovalo letiště 124.007 vzletů a přistání, což je meziročně téměř o 14 procent více.

Nejvíce se z Prahy létalo tradičně do Londýna, v listopadu tam letělo 112 740 cestujících. Od začátku roku počet lidí směřujících do Londýna překročil 1,2 milionu. Londýn v listopadu následovala Paříž s 58 386 pasažéry, dále Milán, Amsterodam a Řím. Téměř 196 000 cestujících v listopadu letělo do Británie, následovala Itálie, Španělsko, Francie a Německo.

V listopadu letiště přepravilo 5 991 tun nákladu, meziročně o 40 procent více. Od ledna do konce listopadu to bylo 59.479 tun, meziročně téměř o polovinu více. Za celý loňský rok letiště přepravilo 43 856 tun nákladu, toto množství letos přepravilo už v září.

Přibyly nové destinace

Od 27. října platí zimní letový řád, podle kterého 56 leteckých společností zajišťuje provoz do 115 destinací. Přibylo několik nových spojení, například do Liverpoolu či Bahrajnu. Aktuální zimní letový řád se stále nevyrovná počtu linek z roku 2019, kdy se létalo do 121 destinací.

Ruzyňské letiště loni odbavilo meziročně o zhruba 17 procent cestujících víc. Čísla však stále zůstávají nižší než před pandemií, v roce 2019 letiště odbavilo 17,8 milionu pasažérů. S návratem k předcovidovým počtům vedení podniku počítá nejdříve na konci příštího roku.

Společnost Letiště Praha za loňský rok vykázala čistý zisk 1,5 miliardy korun. Proti roku 2022 byl zisk vyšší o 1,2 miliardy korun. V předchozích dvou letech 2020 a 2021 bylo letiště kvůli omezení dopravy za pandemie covidu-19 ve ztrátě.