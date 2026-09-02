Když jste se loučil, napsal jste, že byste během září chtěl předat agendu nové generální ředitelce. To na českých drahách není úplně zvykem. Stále to platí?
Už to dokonce probíhá. Setkání s paní ředitelkou už jsem měl a rád bych jí představil vše, co je potřeba v příštích měsících a letech udělat. Bavili jsme se šířeji o jedné věci, a tou je „zakázka století“, což je provoz elektrifikovaných tratí ve Středočeském kraji a nákup vozidel označovaných jako EMU 400.
Je to projekt nebývalého rozsahu na několik desetiletí a největší zakázka v historii Českých drah. Bude proto vyžadovat stejně důsledné řízení financování, nákladů na údržbu I dalších parametrů, se kterými byla připravována nabídka.
Za první pololetí toho vozíme méně než loni, ale s výrazně nižším počtem lidí. Tedy nám to generuje plusová čísla. Také jsme si účetně odepsali vozy.