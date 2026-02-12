České dráhy se zbavují starých vozidel, loni jich poslaly do šrotu 279

Největší železniční dopravce v Česku uvolňuje místo pro nové vlaky. V loňském roce poslal do šrotu 279 vozidel, dalších 43 prodal novým majitelům. Likvidaci vyřazených souprav České dráhy plánují i letos. K fyzickému rozložení podle dopravce může jít až pět stovek vyřazených vozů a lokomotiv.
České dráhy loni poslaly do šrotu 279 starých vozidel. (12. února 2026)

České dráhy loni poslaly do šrotu 279 starých vozidel. (12. února 2026) | foto: České dráhy

České dráhy loni poslaly do šrotu 279 starých vozidel. (12. února 2026)
České dráhy loni poslaly do šrotu 279 starých vozidel. (12. února 2026)
Staré koženkové sedačky jsou stále běžným standardem v rychlíkových spojích...
Původní vozy „Béčka“ (4. března 2025)
„Letos vrcholí zhruba čtyřleté období největší modernizace vlaků v historii České republiky. Za tu dobu jsme uvedli do provozu 110 dvou- a třívozových RegioPanterů, 106 motorových RegioFoxů, 20 ComfortJetů a 150 lokomotiv Siemens Vectron, z toho 50 je dodaných přímo do našeho majetku a 100 jich bylo pronajato," uvedl předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

„Přepočteno na jednotlivé vozy nebo články je to číslo mnohokrát větší. Je to neskutečných 822 nových vozidel se skoro 45 000 sedačkami v klimatizovaných prostorech,“ doplnil Krapinec s tím, že společně s novými vlaky museli uvolnit místo v depech a odstavných nádražích.

Do šrotu podle Českých drah zamířily lokomotivy i osobní vozy. Z osobních vozů z kolejí nejčastěji mizely takzvané koženky. Ty byly typické pro starší rychlíky, které byly vybaveny lavicemi pro osm osob a čalouněny koženkovým materiálem.

Koženky praktické i vysmívané. Ikonické vagony mizí, ustupují novým soupravám

„V případě typu B249 bylo sešrotováno 54 vozů. Obdobných vozů s velkoprostorovým uspořádáním typu Bdt jsme nechali sešrotovat 70 kusů. Rozložení se týkalo i 22 nepopulárních ‚honeckrů‘, typu Bdmtee, a dalších typů jako BDs,“ uvedl člen představenstva a náměstek pro osobní dopravu Českých drah Jiří Ješeta.

Vedle šrotování starých vozidel probíhal i jejich odprodej různým zájemcům. Prodej se dotkl například motorových vozů řady 810 a jejich přípojných vozů. Mezi zájemci o různé typy vozů byli nejen Češi, podle Českých drah si vozy pořídili i kupci z Německa a Polska.

Nejčtenější

