„Letos vrcholí zhruba čtyřleté období největší modernizace vlaků v historii České republiky. Za tu dobu jsme uvedli do provozu 110 dvou- a třívozových RegioPanterů, 106 motorových RegioFoxů, 20 ComfortJetů a 150 lokomotiv Siemens Vectron, z toho 50 je dodaných přímo do našeho majetku a 100 jich bylo pronajato,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.
„Přepočteno na jednotlivé vozy nebo články je to číslo mnohokrát větší. Je to neskutečných 822 nových vozidel se skoro 45 000 sedačkami v klimatizovaných prostorech,“ doplnil Krapinec s tím, že společně s novými vlaky museli uvolnit místo v depech a odstavných nádražích.
Do šrotu podle Českých drah zamířily lokomotivy i osobní vozy. Z osobních vozů z kolejí nejčastěji mizely takzvané koženky. Ty byly typické pro starší rychlíky, které byly vybaveny lavicemi pro osm osob a čalouněny koženkovým materiálem.
Koženky praktické i vysmívané. Ikonické vagony mizí, ustupují novým soupravám
„V případě typu B249 bylo sešrotováno 54 vozů. Obdobných vozů s velkoprostorovým uspořádáním typu Bdt jsme nechali sešrotovat 70 kusů. Rozložení se týkalo i 22 nepopulárních ‚honeckrů‘, typu Bdmtee, a dalších typů jako BDs,“ uvedl člen představenstva a náměstek pro osobní dopravu Českých drah Jiří Ješeta.
Vedle šrotování starých vozidel probíhal i jejich odprodej různým zájemcům. Prodej se dotkl například motorových vozů řady 810 a jejich přípojných vozů. Mezi zájemci o různé typy vozů byli nejen Češi, podle Českých drah si vozy pořídili i kupci z Německa a Polska.