Drahám přibyla třetina cestujících. Na předcovidových číslech ale ještě nejsou

„Po dvou letech pandemie se loni cestující vrátili do vlaků. Ve 4. čtvrtletí jsme přepravovali už 93 procent cestující ve srovnání s rokem 2019,“ uvedl generální ředitel Českých drah Michal Krapinec. Ještě na začátku tohoto roku s modrými vlaky ČD cestovalo v průměru 77 procent předcovidových pasažérů. Pro srovnání v roce 2019 dopravce přepravil 182 milionů cestujících a o rok dříve 179 milionů.

V jednom zásadním ukazateli ale v současnosti železnice předcovidové období překonává. Je jím průměrná vzdálenost, kterou cestující vlaky jezdí. Ta se během covidových karantén mírně propadla (z necelých 48 kilometrů v roce 2019 na 44 kilometrů o dva roky později), nyní ale podle Českých drah vlakem průměrný cestující na jednu jízdu ujede 49 kilometrů.

Narůstající počty cestujících ve vlacích se nedějí rovnoměrně. Obecné platí, že v posledních letech nejvíce rostou příměstské a dálkové linky. „Nyní během let aktivnějších investic do vozidlového parku je znát navíc vyšší procentuální nárůst na trasách, na kterých se objevují nové vlaky. Na takových linkách jsme už na předpandemických výkonech. Příkladem jsou Západní expresy z Prahy do Plzně a Chebu, kde začaly jezdit komfortní soupravy InterJet,“ uvedl Krapinec.

Kromě výpadku cestujících v covidovém období se železnice rovněž musí potýkat se zdražením elektřiny a nafty v souvislosti s boji na Ukrajině. Obě komplikace Českým drahám přinesly za loňské první pololetí ztrátu 931 milionů korun. Výsledek skupiny ČD za celý rok bude známý na konci dubna.