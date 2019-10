Noční vlak jako hotel na cestách: ubytovací vozy jsou čím dál populárnější

Dá se bez nadsázky říct, že noční cestování vlakem s přespáním zažívá renesanci. Cestující nastoupí, ubytuje se v lůžkovém nebo lehátkovém vagonu a ráno se probudí v cíli svého výletu. Navíc za ceny výrazně nižší než třeba u letecké dopravy. A pokud jede s Českými drahami (ČD) na trase z Prahy do Popradu, Košic a dále do Humenného, může si objednat i přepravu svého vozu - více čtěte zde

„V celé Evropě sledujeme oživení zájmu o noční cestování a zavádění nových nočních spojů. Do těch v současnosti masivně investují například Rakušané nebo Britové. České dráhy vypravují na nejdůležitějších linkách lůžkové vagony z produkce společnosti Siemens, které patří k nejmodernějším v Evropě,“ líčí Petr Vondráček, ředitel odboru dálkové dopravy ČD. Noční spoje jsou podle něj u zákazníků oblíbené a vytížené po celý rok.

ČD si na nabídce pohodlného a bezpečného nočního cestování zakládají. Na pěti mezinárodních trasách nabízejí lůžkové vagony – jednak v jednodušší variantě Economy, jednak, ve vybraných spojích, v kategorii Deluxe pro náročnější klienty. Co to přesně znamená: cestující si rezervují místa v takzvaných oddílech – tedy jakýchsi pokojích – pro jednu až tři osoby. V kategorii Economy mají vlastní umyvadlo a toaletní skříňku, sprchy a záchody jsou pro spací vagon společné. V kategorii Deluxe disponuje každý „pokoj“ vlastní toaletou a sprchou. V ceně rezervace je sladká či slaná snídaně se studeným a teplým nápojem.

České dráhy nabízejí také cenově výhodné spací vagony pro méně náročné cestující. Jde o takzvané lehátkové vozy. I v nich je možné relativně pohodlně složit hlavu a příjemně si odpočinout; oddíly jsou pro čtyři nebo šest spolucestujících a jsou smíšené pro muže a ženy. Tyto vagony jsou k mání na třech trasách začínajících vždy v Praze: jednak do Krakova a Varšavy, dále do Popradu, Košic a Humenného, případně do Bratislavy a Budapešti. Ceny začínají už na 500 korunách.

Lůžkové či lehátkové vagony každopádně přicházejí znovu do módy. V Evropě byly velmi rozšířené zejména v 80. letech minulého století, pak ale, s rozvojem letecké dopravy i dálniční sítě, došlo k jejich útlumu. Nyní je situace výrazně jiná. Pohodlí je opět na straně vlaků.

„Moderní vozy jsou na rozdíl od těch z 80. let minulého století plně klimatizované, cestující mají k dispozici zásuvky pro napájení přenosné elektroniky, vozy jsou vybavovány internetovým připojením wi-fi, disponují sprchou a komfortní oddíly Deluxe mají sprchu a WC vlastní. Moderní lůžkový vůz je opravdu malý hotel na kolech,“ vysvětluje Petr Vondráček. Cestující s sebou nemusejí vozit ani ručníky, protože v lůžkovém voze je k dispozici i hygienický balíček. Ten obsahuje kromě osušky také zubní kartáček, pastu, šampon či tekuté mýdlo. K rostoucí oblibě nočních vlaků pak přispívá také ekologičnost provozu železniční dopravy.

Pro cestující v nočních vlacích je velmi důležitá i otázka bezpečnosti. Oddíly v lůžkových vozech jsou samozřejmě vybaveny bezpečnostním zámkem a hotelovým telefonem. Každý vůz má na starosti stevard, který dohlíží na pořádek a klid ve voze a je cestujícím k dispozici pro případ jakýchkoliv dotazů či přání. Lze si u něj také objednat drobné občerstvení, nápoje, malá studená a teplá jídla i domluvit ranní buzení na smluvený čas.

Velkou konkurenční výhodou nočních vlaků je cena. Jde přitom vlastně o noc strávenou v hotelu i na cestě zároveň. Například cesta do Budapešti v lůžkovém voze začíná na 894 korunách, do Curychu pak na 1447 korunách. Vyplatí se ovšem pořídit si jízdenku co nejdříve. „Cena je pohyblivá podobně jako u letecké dopravy. Včasný nákup je nejvýhodnější,“ dodává Petr Vondráček.