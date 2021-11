Dopravci chystají boom spacích vlaků, ČD slibují rodinná kupé

Počet nočních vlaků jezdících do zahraničí se v příštím roce rozroste. K dříve oznámeným plánům RegioJetu na otevření linky do polského Krakova a ukrajinského Lvova nebo spoje do Berlína, Amsterdamu a Bruselu chystají lůžkové vagony i České dráhy. Ty po vzoru Nightjetu rakouských ÖBB vytvoří vlastní značku nočních vlaků a rozšíří nabídku služeb.