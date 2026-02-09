Elektrifikovat všechny tratě není reálné, ale ani žádoucí, říká šéf Českých drah

Šéf ČD Michal Krapinec | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Tomáš Cafourek
Propuštění zhruba tisícovky zaměstnanců, rozprodej vozů a osekání nakládkových míst přinesly ovoce. Data za leden ukazují, že provoz ČD Carga může letos skončit se ziskem, říká generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

České dráhy už přes dva roky mohutně investují do vozidel. Když jste s tím začínali, tak jste předpokládali, že nové vlaky přitáhnou nové cestující. Splnilo se toto očekávání?
Především je potřeba si uvědomit, jak by vypadaly počty cestujících, kdybychom tuto obnovu neprovedli. Téměř jistě bychom zaznamenali naopak výrazný pokles. Stoprocentně spokojeni nejsme, ale obnova vozidlového parku se stále ještě dokončuje. Nemáme hotovo. Chceme lidi dostat do vlaku alespoň jednou. Jsme si téměř jistí, že když lidé vlaky v kategorii Jet vyzkouší, tak se o tento zážitek podělí a nebude téma, jestli pojedou autem, nebo vlakem. Prostě pojedou s námi.

Za celý rok odřekneme zhruba půl procenta vlaků. Když se podíváte do Německa, odřeknutých vlaků bude dvacetinásobek.

Elektrifikovat všechny tratě není reálné, ale ani žádoucí, říká šéf Českých drah

