Elektrifikovat všechny tratě není reálné, ale ani žádoucí, říká šéf Českých drah

České dráhy už přes dva roky mohutně investují do vozidel. Když jste s tím začínali, tak jste předpokládali, že nové vlaky přitáhnou nové cestující. Splnilo se toto očekávání?
Především je potřeba si uvědomit, jak by vypadaly počty cestujících, kdybychom tuto obnovu neprovedli. Téměř jistě bychom zaznamenali naopak výrazný pokles. Stoprocentně spokojeni nejsme, ale obnova vozidlového parku se stále ještě dokončuje. Nemáme hotovo. Chceme lidi dostat do vlaku alespoň jednou. Jsme si téměř jistí, že když lidé vlaky v kategorii Jet vyzkouší, tak se o tento zážitek podělí a nebude téma, jestli pojedou autem, nebo vlakem. Prostě pojedou s námi.
Za celý rok odřekneme zhruba půl procenta vlaků. Když se podíváte do Německa, odřeknutých vlaků bude dvacetinásobek.