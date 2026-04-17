České dráhy nemusejí státu vracet miliardy, konkurenti u soudu neuspěli

  19:26
České dráhy (ČD) nemusejí vracet státu více než sedm miliard korun, které dostaly v roce 2008 za převod majetku na tehdejší Správu železniční dopravy cesty (SŽDC). Pražský vrchní soud zamítl odvolání společností RegioJet a Student Agency.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: České dráhy

Na svém webu o tom informovala advokátní kancelář Skils, upozornil v pátek server Zdopravy.cz. Podle RegioJetu rozsudek narušuje principy spravedlivé hospodářské soutěže, firma chystá další právní kroky.

V roce 2008 dráhy na správce kolejí, dnešní Správu železnic, převáděly majetek a činnosti související s údržbou železničních tratí. Jednalo se zejména o vozidla určená k opravám kolejí, budovy sloužící jako zázemí, depa, dílny nebo administrativní objekty. Dráhy za to od SŽDC dostaly 12 miliard korun.

Nepromlčeno. Nejvyšší soud vrátil spor o miliardy pro České dráhy na začátek

RegioJet obchod od začátku kritizoval, podle společnosti tehdy strany zvolily špatný způsob ocenění převáděného majetku a výsledná částka byla výrazně nadhodnocena. Podle posudků soukromého dopravce měl majetek hodnotu necelých pěti miliard korun.

Jeho žalobu zamítl loni Městský soud v Praze, vrchní soud nyní verdikt potvrdil. RegioJet navíc musí Českým drahám uhradit náklady na soudní řízení, což je více než 80 milionů korun.

Vraťte státu sedm miliard za převod kolejí, vyzývá České dráhy Jančura

„Společnost RegioJet je přesvědčena, že rozhodnutí Vrchního soudu v Praze je v rozporu s českým právním řádem, ústavními principy i pravidly Evropské unie, a proto podnikne veškeré dostupné právní kroky k nápravě tohoto stavu,“ sdělil RegioJet. Podle majitele společnosti Radima Jančury rozhodnutí otevírá prostor pro nekontrolované nakládání s veřejnými prostředky bez obav z jakékoli soudní kontroly.

RegioJet upozorňuje, že předmětem převodu byl soubor tisíců nesourodých movitých i nemovitých věcí, nikoli funkční celek. „Z charakteru transakce podle našeho názoru vyplývá, že jejím cílem bylo dosažení předem stanovené částky, nikoli převod ekonomicky smysluplné části podniku,“ dodal dopravce. Proti rozhodnutí muže podat ještě dovolání k Nejvyššímu soudu.

Přísnější dohled nad Správou železnic. Velké zakázky neprojdou bez souhlasu rady

RegioJet již dříve podal ve stejné věci stížnost k Evropské komisi, která v roce 2012 prověřování zastavila s odůvodněním, že pro jeho pokračování nedostala dostatek informací.

Česko může být líhní finačních technologií. Lidi máme, ale chybí kapitál, míní experti

Nejčtenější

Mrazy poškodily ovocné stromy, doplatil na to hlavně jeden druh

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Ovocné stromy se probouzejí, květů mají hodně. Jenže dnes v noci přišly mrazíky. Poškodily meruňkové stromy, na některých místech Zlínského kraje zničily většinu květů. Švestky zatím odolávají....

Lidl se spojil s Botasem. Tenisky ve vlastních barvách míří do prodeje

Limitovaná kolekce Lidl vychází z tradičního modelu Botas Iconic. (16. dubna...

Limitovaná edice tenisek nově spojuje značku Lidl a Botas. Nový model bot tradiční české značky ponese barevné prvky německého maloobchodního prodejce. Tenisky budou k dispozici pouze v množství 1...

Druhý čínský šok. Průmyslu Evropy hrozí kolaps, ze kterého se nemusí vzpamatovat

Továrna Honor

Před dvaceti lety zasáhl svět takzvaný první čínský šok, kdy levné zboží z Asie rozložilo část západního průmyslu a připravilo miliony lidí o práci. Dnes přichází druhá a zřejmě mnohem bolestivější...

„Prodávat levněji se nevyplatí.“ Benzinky kvůli cenovým stropům neotevřely

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním...

Dvě malé čerpací stanice na jižní Moravě v pátek neotevřely kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. Jednou z nich je benzinka v Dobšicích na Znojemsku patřící Znojemské dopravní společnosti,...

V Hormuzském průlivu se kupí lodě, do fronty se přidaly i japonské supertankery

Nákladní lodě u Hormuzského průlivu na snímku z 11. března 2026

V ústí Hormuzského průlivu se koncentrují lodě, jejichž posádky věří v brzké uvolnění této klíčové úžiny spojující Perský záliv s Indickým oceánem. Čerstvě se podle agentury Reuters do fronty...

Paliva po otevření Hormuzu rychle zlevní, návrat k normálu ale potrvá, míní analytici

Situace v Hormuzském průlivu a jeho okolí: ukazuje čekající tankery a nákladní...

Otevření Hormuzského průlivu představuje pro ropný trh velkou úlevu, ceny ropy i pohonných hmot by v následujících dnech měly rychle klesat. Návrat k normálu a předválečným cenám ale může trvat i...

17. dubna 2026  18:19

Pracovat, nebo riskovat místo? Lety na Blízký východ dostávají piloty pod tlak

Mezinárodní letiště v Dubaji (1. března 2026)

Část pilotů leteckých společností upozorňuje na rostoucí bezpečnostní rizika při letech v oblasti Blízkého východu. Mezinárodní federace asociací pilotů leteckých linek (IFALPA) uvádí, že obavy jsou...

17. dubna 2026

Írán otevřel Hormuz obchodním lodím. Dál ale trvá americká blokáda, reagoval Trump

Tankery poblíž ománského Muscatu (7. března 2026)

Írán přestal zcela blokovat průjezd Hormuzským průlivem pro obchodní lodě. Tamější ministr zahraničí Abbás Arakčí to oznámil v souvislosti s uzavřením příměří mezi Izraelem a Libanonem. To totiž...

17. dubna 2026  15:02,  aktualizováno  17:31

Nutella s novou příchutí jde na trh. Značka rozšířila nabídku poprvé za desítky let

Ferrero Nutella německá

Pomazánka Nutella po více než šedesáti letech přichází s novou příchutí. Krok následuje jen krátce poté, kdy se její přítomnost na palubě kosmické lidi během měsíční mise Artemis II stala virální....

17. dubna 2026

Žádní agenturní pracovníci a nadprůměrné platy, slibuje Daimler Truck v Chebu

Tisková konference společnosti Daimler Truck, která bude v Chebu vyrábět...

Nákladní automobily s dieselovými motory a později i bezemisní vozy plánuje vyrábět v Chebu společnost Daimler Truck. Z montážních linek by mělo sjet 25 tisíc náklaďáků ročně. Výstavbu nového závodu...

17. dubna 2026  15:26

Nejvyšší ceny paliv o víkendu opět mírně klesnou, nafta zlevní na 43 korun

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici PUMPA v Praze. (8.dubna 2026)

Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, o víkendu opět mírně klesnou. Nejvyšší povolená cena nafty se oproti pátku sníží o 23 haléřů na 43,13 Kč za litr. Benzin bude možné prodávat za 41,33...

17. dubna 2026  15:09

Zavírání malých obchodů na venkově zpomalilo. Pomáhá podpora státu i bezobslužnost

ilustrační snímek

Úbytek malých prodejen v Česku polevuje. Pomáhají investice do modernizace i veřejná podpora. Zatímco v roce 2024 skončilo 163 obchodů do 400 metrů čtverečních, loni jich zaniklo pouhých 55....

17. dubna 2026  13:19

Metnar navrhl nového ředitele České pošty. Podnik byl loni v miliardové ztrátě

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO)

Česká pošta za loňský rok vykázala podle ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) bez majetkových operací ztrátu přes jednu miliardu korun. Předloni to bylo 1,25 miliardy korun. Balíkové služby...

17. dubna 2026  10:40,  aktualizováno  12:18

Česká železnice není efektivní a zhoršuje se to, říká šéf AŽD Praha

Generální ředitel společnosti AŽD Zdeněk Chrdle

Tradiční český dodavatel zabezpečovací a signalizační drážní techniky, AŽD Praha, varuje ústy svého šéfa Zdeňka Chrdleho před zhoršující se efektivitou české železnice. Za tu podle něj nemůže...

17. dubna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Piloti nad Washingtonem na nouzové frekvenci mňoukali. Záznam baví sociální sítě

Řídicí věž na letišti Ronalda Reagana v Arlingtonu ve Virginii (13. března 2026)

Na sociálních sítích koluje záznam dialogu dvou pilotů dopravních letadel s dispečery na letišti Ronalda Reagana ve Washingtonu. Pobavení i znepokojení vzbudil fakt, že piloti využili nouzovou...

17. dubna 2026  11:51

Hormuzem stále proplouvá jen pár lodí denně. Na obzoru se rýsuje dohoda s Íránem

Nákladní lodě u Hormuzského průlivu na snímku z 11. března 2026

Írán během diplomatických jednání se Spojenými státy naznačil, že je připraven umožnit některým lodím bezpečný průjezd ománskou částí Hormuzského průlivu. Podmínkou Teheránu je však dosažení dohody,...

17. dubna 2026  9:35

