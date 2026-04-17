České dráhy nemusejí státu vracet miliardy, konkurenti u soudu neuspěli

Na svém webu o tom informovala advokátní kancelář Skils, upozornil v pátek server Zdopravy.cz. Podle RegioJetu rozsudek narušuje principy spravedlivé hospodářské soutěže, firma chystá další právní kroky.
V roce 2008 dráhy na správce kolejí, dnešní Správu železnic, převáděly majetek a činnosti související s údržbou železničních tratí. Jednalo se zejména o vozidla určená k opravám kolejí, budovy sloužící jako zázemí, depa, dílny nebo administrativní objekty. Dráhy za to od SŽDC dostaly 12 miliard korun.
RegioJet obchod od začátku kritizoval, podle společnosti tehdy strany zvolily špatný způsob ocenění převáděného majetku a výsledná částka byla výrazně nadhodnocena. Podle posudků soukromého dopravce měl majetek hodnotu necelých pěti miliard korun.
Jeho žalobu zamítl loni Městský soud v Praze, vrchní soud nyní verdikt potvrdil. RegioJet navíc musí Českým drahám uhradit náklady na soudní řízení, což je více než 80 milionů korun.
„Společnost RegioJet je přesvědčena, že rozhodnutí Vrchního soudu v Praze je v rozporu s českým právním řádem, ústavními principy i pravidly Evropské unie, a proto podnikne veškeré dostupné právní kroky k nápravě tohoto stavu,“ sdělil RegioJet. Podle majitele společnosti Radima Jančury rozhodnutí otevírá prostor pro nekontrolované nakládání s veřejnými prostředky bez obav z jakékoli soudní kontroly.
RegioJet upozorňuje, že předmětem převodu byl soubor tisíců nesourodých movitých i nemovitých věcí, nikoli funkční celek. „Z charakteru transakce podle našeho názoru vyplývá, že jejím cílem bylo dosažení předem stanovené částky, nikoli převod ekonomicky smysluplné části podniku,“ dodal dopravce. Proti rozhodnutí muže podat ještě dovolání k Nejvyššímu soudu.
RegioJet již dříve podal ve stejné věci stížnost k Evropské komisi, která v roce 2012 prověřování zastavila s odůvodněním, že pro jeho pokračování nedostala dostatek informací.