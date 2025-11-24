„Startujeme druhý rok rozsáhlé modernizace motorových vlaků v Praze a ve středních Čechách. Na konci roku budeme mít v kraji k dispozici už 18 RegioFoxů, což znamená přes dva tisíce pohodlných míst k sezení v moderním, bezbariérovém a klimatizovaném interiéru s Wi-Fi internetem, USB konektory a zásuvkami pro dobíjení cestovní elektroniky,“ uvedl generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.
Vlaky mají spalovací motory Rolls-Royce, které v testovacím provozu jezdí i na ekologické palivo HVO. „Patří tak k nejekologičtějším motorovým vlakům v Evropě, což je obzvlášť důležité při provozu v aglomeraci Prahy a okolí,“ doplnil ředitel.
Nově převzaté RegioFoxy vyjedou s novým jízdním řádem od poloviny prosince, konkrétně na spěšných vlacích linky R43 Praha – Mladá Boleslav a na osobních vlacích linky S3 Praha – Neratovice – Všetaty – Mělník.
„Na tratích do Mělníka a Mladé Boleslavi nahradí desítky let staré soupravy, a lidé díky nim budou cestovat moderněji, spolehlivěji a v daleko lepších podmínkách,“ řekl středočeský krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN).
Podle něj začne příští rok tento typ vlaků jezdit i na trati Posázavského pacifiku z Prahy do Čerčan, kterou často využívají i turisté. Další RegioFoxy už od minulého roku jezdí na trati Rakovník – Beroun a Beroun – Rudná u Prahy – Praha.
