S manželkou z povinnosti, s milenkou s radostí. Šéf drah se kaje za výrok

„Letos musíme zaplatit za 140 jednotek, které jsme objednali v minulosti. Takhle výjimečně vysoké náklady budeme mít i v několika příštích letech, protože obnovujeme vozový park. Chceme se stát z manželky milenkou – aby s námi lidé nejezdili, protože musejí, ale protože chtějí,“ uvedl Krapinec v rozhovoru. Odpovídal tak na otázku, kolik podnik letos proinvestuje.

Výrok, který se dostal do titulku textu, vzbudil na sociálních sítích vlnu kritiky. „Možná by atraktivitě ČD prospělo, kdyby šéf nepoužíval tahle přirovnání. Tím chtěl něco vzkázat své ženě nebo o co jde?“ uvedla na síti X zakladatelka organizace Konsent Johanna Nejedlová.

Krapince kritizovala také senátorka a nestranička za Piráty Adéla Šípová, která sarkasticky okomentovala rozhovor hláškou „Tak hlavně ať ty vlaky jezděj včas, prosím.“ Se Šípovou souhlasí také Hana Hajnová, pirátská náměstkyně hejtmana z Kraje Vysočina. „Obávám se, že cílovka tohoto rádoby humoru (nebo co to má být) je asi nevytrhne,“ napsala na sociální síti.

Krapinec se za svůj výrok později omluvil. „Když to vidím takto samostatně sepsané, musím uznat, že jde o velmi nešťastné přirovnání, které je absolutně nevhodné,“ napsal. „Uvědomuji si to a za svou chybu se omlouvám,“ dodal.

Uvedl také, že by byl nerad, aby informace týkající se úspěchů a budoucnosti Českých drah zapadly kvůli této chybě.

Michal Krapinec @MKrapinec @StuchlikovLucie Dobrý den, když to vidím takto samostatně sepsané, musím uznat, že jde o velmi nešťastné přirovnání, které je absolutně nevhodné. Uvědomuji si to a za svou chybu se omlouvám. oblíbit odpovědět

Michal Krapinec je od března 2022 předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah. Krapinec v Českých drahách už v minulosti skoro čtyři roky působil, byl například ředitelem odboru strategie a správy majetkových činností nebo odboru projektové kanceláře. Ještě předtím byl také v dceřiné firmě drah ČD Cargo. Od června 2020 byl ve vedení další firmy ze skupiny státního dopravce ČD-Telematika

České dráhy sklidily za nevhodnou kampaň kritiku už minulý rok. Tehdy se týkala plakátů, které bojovaly proti grafitti na vlacích slogany „Najdi si radši holku“. Tiskový mluvčí ČD Lukáš Kubát tehdy uvedl, že kampaň „Společně za čisté vlaky“ cílí na sprejery obecně bez rozdílu pohlaví. „Náš vzkaz byl myšlen tak, že je lepší věnovat se něčemu ‚užitečnějšímu‘ než malování na vlaky, například partnerskému vztahu nebo založení hudební skupiny. Navíc holku si může samozřejmě najít i žena,“ dodal.