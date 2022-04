Nový šéf ČD žádá zvýšení plateb od státu a krajů, za nové vozy dá sto miliard

„Letos České dráhy za stávající situace zaplatí o více než 1,3 miliardy korun více, než původně předpokládaly. Enormně rostou i výdaje za naftu, díly do vlaků nebo některé stavební práce. Celkově se náklady zvýší v řádech nižších miliard korun,“ řekl ČTK generální ředitel Českých drah Michal Krapinec. Pro srovnání vloni dopravce za takzvané trakční náklady, tedy poplatky za elektřinu a naftu pro provoz vlaků zaplatil 2,6 miliardy korun. Spolu s náklady na náhradní díly a další materiál takto dopravce utratil bezmála deset miliard korun.

Peníze z prodeje jízdenek totiž tvoří jen menší část příjmu Českých drah. Vloni takto ČD utržily 6,6 miliardy, zatímco 16,5 miliardy korun směřovaly do pokladny největšího tuzemského železničního dopravce jako doplatky objednatelů za prokazatelnou ztrátu provozu. Stejným způsobem jsou financováni i ostatní dopravci na železnici i v autobusové dopravě, kteří jezdí takzvaně v závazku veřejné služby.

„Nemůžeme to jako dopravce nést dlouhodobě jen na svých bedrech. Jsou-li takto zvýšené náklady dané vlivem objektivních skutečností, které my jako dopravce nemůžeme ovlivnit, je potřeba část těchto nákladů přenést i dál,“ řekl Krapinec. Podle něj se se stejným problémem na společnost obrací i její dodavatelé.

Finanční situace státem vlastněného dopravce zhoršily dva roky coronavirových omezení a s tím související odliv cestujících. V roce 2020 firma skončila ve čtyřmiliardové ztrátě, vloni ztrátu snížila na 1,6 miliardy, když se alespoň nákladní doprava reprezentovaná společností ČD Cargo dostala do zisku.

I přes nepříznivou situaci, která donutila dopravce šetřit na mzdových nákladech a hledat další úspory, plánuje firma nákladnou modernizaci vozidlového parku. Vloni dopravce nasadil na linky z Prahy do Chebu deset netrakčních jednotek (pro provoz potřebují lokomotivu) InterJet, dalších pět netrakčních souprav pro Moravskoslezký kraj, nebo patnáct elektrických souprav pro linky z Plzně do Mariánských lázní a do Chebu.

I do budoucna plánuje dopravce udržet tempo investic. Podle Krapince by tak v následujících deseti letech měla firma za obnovu vozidlového parku, který má v současnosti v průměru 30 let, utratit sto miliard korun. Mezi významnými zakázkami je například soutěž na náhradu dvoupatrových jednotek CityElefant pro příměstskou dopravu, nebo nákup pěti desítek vícesystémových lokomotiv pro rychlosti do 230 kilometrů v hodině. Tyto nákupy bude muset firma financovat na dluh.