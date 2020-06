České dráhy obnoví restaurační služby a prodlouží rezervace míst

„Během jednoho týdne se postupně vrátíme téměř ke standardní nabídce občerstvení. Roznášku občerstvení prostřednictvím služby ČD Minibar, stejně jako například nabídku dětského kina ve vybraných vlacích obnovíme v pondělí 15. června,“ uvedl ředitel odboru dálkové dopravy ČD Petr Vondráček.



Gastronomické služby se nejdříve vrátí do vlaků pendolino z Františkových Lázní přes Prahu do Ostravy a Košic a u spojů Metropolitan na trase Praha-Brno-Nové Zámky a Valašský expres jedoucích z Prahy do Vsetína a na Slovensko. Od 14. června budou restaurační vozy obnoveny i u dalších mezistátních spojů, o den později pak i na řadě tuzemských dálkových linek.

Dráhy během úterý také přejdou u většiny dálkových spojů na standardní rezervační systém. Místenky začal dopravce prodávat od minulého týdne, zatím však jen dočasně do 13. června. Nyní tak bude možné si rezervovat místo až na 60 dní dopředu.

U některých spojů ale systém zůstává omezen, zejména kvůli výlukám nebo uzavření hranic do některých zemí. Jde například o spoje, které měly původně jet do Polska nebo Maďarska či na jih Čech.

Dráhy zastavily prodej místenek od 18. března. Šlo o preventivní krok proti šíření nákazy koronaviru ve vztahu k zaměstnancům i cestujícím. Cestující si tak mohli vybírat svá místa bez omezení. Ostatní dopravci výběr míst ve svých vlacích přes rezervační systém zachovali i během koronavirové krize, systém ovšem upravili tak, aby zajišťoval mezi cestujícími potřebné rozestupy.