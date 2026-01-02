České dálnice letos dostanou 40 kilometrů. Kde se otevřou nové úseky a kdy?

Matouš Waller
  6:00
Česká dálniční síť by se měla v roce 2026 rozrůst o necelých 40 kilometrů, dalších více než 100 km by se mělo začít stavět. Loni se podařilo do zdárného konce dovést většinu projektů, ale stavět se začala jen třetina původně plánovaných nových dálničních kilometrů.

Vizualizace plánované podoby odpočívky u Verušiček na Karlovarsku. Bude součástí chystaného úseku D6 mezi Knínicemi a Bošovem. | foto: ŘSD

Rok 2026 bude ve srovnání s předchozími dvěma roky na počet kilometrů nově otevřených dálnic podprůměrný. Motoristům by mělo začít nově sloužit necelých 40 kilometrů nových úseků. V roce 2025 to bylo 66 kilometrů a o rok dříve dokonce 111 km.

Letošní číslo by ještě mohlo navýšit 7,6 km úseku Džbánov – Litomyšl na D35, který by se mohl otevřít dříve než v roce 2027.

Dražší dálniční známky

Od nového roku vzroste cena roční dálniční známky o 130 Kč na 2 570 korun. Měsíční známka vyjde na 480 Kč, desetidenní na 300 Kč a denní známka na 230 Kč.

Pravidla pro nákup známek se nemění – dálnice budou moci dále bezplatně užívat plně bezemisní auta. Majitelé hybridů platí čtvrtinovou cenu, a sleva pro auta poháněná zemním plynem či biometanem je zhruba poloviční.

Ministerstvo dopravy zavedlo pravidelnou valorizaci cen známek v lednu 2025 s odkazem na rostoucí dálniční síť a inflaci.

Z dat správce české silniční infrastruktury, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vyplývá slibný rozvoj dálniční sítě v budoucnu. Hodlá totiž zahájit stavbu více než sta nových kilometrů.

Otevření úseků v roce 2026

ŘSD směřuje k dokončení celé základní sítě dálnic do roku 2033. Na příští rok plánuje otevření deseti staveb o celkové délce 39,2 kilometru.

Nové úseky pomohou například lepšímu napojení dálniční sítě na okolní státy – Polsko (dálnice D11) a Rakousko (D3). Zprovoznění obou úseků by mělo přijít ve druhé polovině roku.

Úseky dálnic, které ŘSD plánuje otevřít v roce 2026
D3Nažidla–Dolní Dvořiště, hranice3,5 km
D3Kaplice nádraží–Nažidla, 1. etapa5,8 km
D6Petrohrad–Lubenec2,2 km
D7odpočívka Smolnice-
D11Trutnov–státní hranice ČR/Polsko, 1. etapa3,3 km
D35Ostrov–Vysoké Mýto (tunel Homole)0,8 km
D35Ostrov–Vysoké Mýto6,2 km
D35Sadová–Plotiště, 2. etapa6,2 km
D48Dub–Palačov3,7 km
D49Hulín–Fryšták, 2. část7,5 km

Dokončení by se také měl dočkat problematický úsek dálnice D49 mezi Hulínem a Fryštákem, respektive jeho druhá část. Stavbu zdržely vleklé spory, soudní zrušení stavebního povolení a následná příprava nové dokumentace.

V roce 2026 ŘSD také očekává otevření hned tří úseků dálnice D35 vedoucí napříč republikou, která po dokončení pomůže odlehčit přetížené páteřní D1.

ŘSD chce dovést za rok D35 až k Litomyšli, začne i stavba nejnáročnějších úseků

Které úseky se stavět nebudou

Ještě loni v září počítalo ŘSD na rok 2026 také s otevřením téměř 3,5 kilometru dlouhého úseku dálnice D7 mezi Slaným a Kutrovicemi. Listopadová aktualizace však přinesla odklad otevření až na rok 2027. Stavba má být rozšířením stávající silnice první třídy číslo 7.

Kolik kilometrů dálnic se otevřelo v uplynulých šesti letech
202566,7 km
2024111 km
202315 km
202221 km
202147 km
202021 km

Naopak generální ředitel ŘSD Radek Mátl už počátkem minulého prosince uvedl, že by se úsek dálnice D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí navzdory aktuálnímu harmonogramu, který počítá s rokem 2027, mohl otevřít už na konci letošního roku. „Věřím, že se nám to podaří zrychlit, velmi intenzivně o tom jednáme se zhotovitelem,“ řekl Mátl v podnikovém podcastu.

Zahájené stavby v roce 2026

Bohatý by rok 2026 měl být hlavně na zahajované stavby. ŘSD plánuje začít se stavbou hned 25 dálničních staveb o celkové délce přes 111 kilometrů. „Pokud se to podaří bude to velký úspěch, ale samozřejmě vše závisí na výši rozpočtu pro rok 2026,“ uvedl Mátl.

Šéf ŘSD Radek Mátl (s mikrofonem), bývalý ministr dopravy Martin Kupka (ODS, vlevo) a současný ministr dopravy Ivan Bednárik (nestraník za SPD, zcela vlevo) během slavnostní otevření dálničního úseku D35 mezi Janovem a Opatovcem. (18. prosince 2025)

Díky délce plánovaných úseků by dle bývalého ministra dopravy Martina Kupky (ODS) by mělo být do roku 2029 k otevření připraveno dalších 225 kilometrů dálnic, jak uvedl na bilanční schůzi ke svému působení v čele resortu koncem loňského listopadu.

Dálniční úseky s plánovaným začátkem v roce 2026 a předpokládaný termín dokončení
D0Most přes Počernický rybník, zkapacitnění0,6 km2027
D0Satalice–Běchovice, zkapacitnění2,8 km2028
D0MÚK Třebonice, zkapacitnění-2028
D1Brno-Černovice, zkapacitnění2,5 km2029
D6Karlovy Vary–Olšová Vrata8,0 km2028
D6Olšová Vrata–Žalmanov7,3 km2028
D7MÚK Aviatická–MÚK Ruzyně, 1. etapa1,1 km2028
D11Jaroměř–Trutnov19,6 km2029
D35Opatovec–Staré Město16,6 km2030
D35Staré Město–Mohelnice18,2 km2030
D35Úlibice–Hořice16,3 km2028
D35Úlibice–obchvat1,6 km2029
D48MÚK Bělotín–Rybí II. etapa3,8 km2029
D55Kokory–Přerov6,0 km2029
D55Napajedla–Babice7,0 km2029

Část staveb, s jejichž zahájením letos ŘSD počítá, se však do seznamu přesunula z minulého roku (v tabulce jsou červeně podbarvené). Mezi čtyřmi stavbami o celkové délce téměř čtyřicet kilometrů vyčnívají zejména dva dlouhé úseky na dálnicích D11 a D35.

Ačkoli ke stavbám jsou vydaná potřebná povolení a jsou rovněž známí jejich zhotovitelé, ŘSD váhá s podpisem smluv. Důvod je jednoduchý – podnik na ně zatím nemá peníze. „Rozpočet je definován alespoň v minimální výši, což umožní realizovat stavby, které už jsou rozestavěné,“ uvedl už koncem listopadu 2025 Mátl.

Peníze chybí. ŘSD nechce podepsat smlouvy na dálnice do Trutnova a Jičína

Ke stavbě části komunikací, zejména úseků dálnice D35, hodlá ŘSD přistoupit formou PPP projektů. „Stát nebude muset do stavby v nejbližších letech investovat, jelikož ji zafinancuje zhotovitel,“ vysvětlil Mátl v podcastu. Stát novou dálnici zaplatí až po jejím dokončení a předání k užívání.

Rozšíření sítě odpočívek

Letos také Ředitelství silnic a dálnic plánuje masivně rozšířit síť dálničních odpočívadel. Sedm nových by se mělo začít stavět a další dvě pak projdou modernizací a rozšířením.

Stavba nových odpočívek se týká zejména nově budovaných úseků dálnic, na dálnicích D1 a D5 pak bude rozšířena stávající infrastruktura.

Dálniční odpočívky s plánovaným začátkem stavby v roce 2026
D1Odpočívka Klimkovice, zkapacitnění2027
D5Odpočívka Rozvadov vlevo, zkapacitnění2026
D11Odpočívka Bernartice vpravo2027
D11Odpočívka Brusnice2029
D11Odpočívka Jaroměř2027
D11Odpočívka Královec2027
D11Odpočívka Předměřice2026
D35Odpočívka Holovousy2028
D35Odpočívka Staré Město2029

I zahájení stavby několika odpočívek se přesunulo z loňského roku (červeně podbarvené). Důvodem je zejména provázanost se samotnými úseky dálnic a posunutím jejich termínů.

Loňské plány téměř vyšly

Pro rok 2025 mělo Ředitelství silnic a dálnic naplánované otevření 72,7 kilometru nových dálnic a dotáhnout se podařilo většinu z nich. Do konce roku se motoristům otevřelo celkem 66,7 kilometru na celkem sedmnácti stavbách.

Dálnice D35 ze Svitav do Mohelnice začíná nabírat skluz, ŘSD uveřejnilo nový termín

Ještě během prosince se podařilo dokončit šest nových úseků o délce téměř padesát kilometrů. Velkou měrou se na tom podepsaly hned čtyři úseky dálnice D35.

Dálniční úseky otevřené na konci roku 2025
D1Říkovice–Přerov10,1 km
D35Hořice–Sadová10,5 km
D35Sadová–Plotiště (první etapa)1,3 km
D35Janov–Opatovec11,7 km
D35Vysoké Mýto–Džbánov6,0 km
D55Olomouc–Kokory7,6 km
D55most Napajedla–Babice0,5 km

ŘSD mimo jiné jen pár dní před koncem loňského roku otevřelo poslední, zhruba deset kilometrů dlouhý úsek dálnice D1 u Přerova. Páteřní dálnici vedoucí skrze republiku tak podnik dokončil po 54 letech od zprovoznění prvního úseku z pražského Chodova do středočeských Mirošovic.

Aktivisté s námitkami k D49 neuspěli. Celá dálnice může být otevřena za půl roku

Otevřít se nestihla pouze část úseku dálnice D49 mezi Hulínem a Fryštákem. K dokončení by měl stačit zhruba měsíc prací a podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla jej lze čekat v první polovině roku 2026. Už od roku 2024 je v provozu devítikilometrový úsek ke sjezdu na Holešov.

Odsun loňských zahájení

Jak už napovídá seznam staveb, jejichž zahájení se na letošek přesunulo z loňska, seznam úseků, které se začaly v roce 2025 stavět se oproti původním plánům o hodně zmenšil.

U Rozvadova otevřeli největší dálniční parkoviště, ocení ho zejména kamioňáci

Na začátku loňského ledna počítalo Ředitelství silnic a dálnic se zahájením výstavby sedmi nových úseků dálnic o celkové délce 61,8 kilometru a osmi nových odpočívek. Z aktuálních dat podniku nicméně vyplývá, že za celý rok začala stavba pouze tří úseků o celkové délce 25,3 kilometru.

Dálniční úseky zahájené v roce 2025 a termíny dokončení
D6Knínice–Bošov7,9 km2027
D6Žalmanov–Knínice7,0 km2027
D35Litomyšl–Janov10,4 km2027

K nim je nicméně potřeba připočíst rekonstrukci 1,5 kilometru dlouhého úseku dálnice D1 u Brna a čtyři odpočívky na dálnicích D1, D5 a D6, jejichž dokončení ŘSD plánuje na rok 2027, a také na dálnici D7, která by měla být hotová už letos.

Vstoupit do diskuse

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Jak mají obchody otevřeno na Silvestra? Zákon nic nezakazuje, stejně zavírají

Lidé v centru Prahy slaví příchod roku 2025. (1. ledna 2025)

Silvestrovské oslavy konce roku připadají letos na středu. Přestože 31. prosinec není ze zákona svátkem, kdy by velké obchody musely mít zavřeno, nepočítejte s tím, že nakoupíte bez omezení. Jaká...

Termíny vyplácení důchodů se v roce 2026 posunou. Koho se změna týká

Ilustrační snímek

Důchody v roce 2026 budou vypláceny u části lidí v jiných termínech, než jsou zvyklí. Další změny přinese valorizace, zvýšení poplatku na poště a přechod na elektronická oznámení. Přinášíme přehled...

Z nebe zmizely tisíce letadel. Některé aerolinky zcela zastavily provoz

Ilustrační snímek

Na Boží hod vánoční z letových radarů zmizelo přes 3000 strojů. Nejsou za tím stávky ani špatné počasí, ale Ryanair, největší evropská letecká společnost co do velikosti flotily. Ta totiž 25....

Lidl znovu přestěhuje svůj outlet, oznámil novou adresu

Tlačenice v outletovém centru Lidlu nekončí, lidé je berou útokem

Outletová prodejna řetězce Lidl se znovu stěhuje. Po Praze a Olomouci zamíří koncept výhodných nákupů na jaře příštího roku do Ostravy. Společnost Lidl Česká republika pro redakci iDNES.cz uvedla, že...

České hory nejsou drahé, jen se nesmyslně porovnávají, říká hoteliér

Marek Holer provozuje v Peci pod Sněžkou hotely Hvězda, Krokus, restauraci Deli...

Podle mnohých jsou české hory předražené, přesto jsou na zimu téměř vyprodané. Proč ceny rostou, proč lidé mění své návyky a stále častěji volí hotelový komfort místo chalup a proč jsou srovnání s...

České dálnice letos dostanou 40 kilometrů. Kde se otevřou nové úseky a kdy?

Vizualizace plánované podoby odpočívky u Verušiček na Karlovarsku. Bude...

Česká dálniční síť by se měla v roce 2026 rozrůst o necelých 40 kilometrů, dalších více než 100 km by se mělo začít stavět. Loni se podařilo do zdárného konce dovést většinu projektů, ale stavět se...

2. ledna 2026

Termín přiznání k dani z nemovitosti se letos posouvá na 2. února. Koho se týká?

Ilustrační foto

Všichni, kdo si v roce 2025 pořídili byt či dům, se musí přihlásit k dani z nemovitosti. Termín je do 2. února 2026, později už může běžet penále. V jakých dalších případech je nutné dát finančnímu...

2. ledna 2026

Pohoda a teploučko. Vášeň bohatých Londýňanů pro kamna má i odvrácenou tvář

Hořící polena v kamnech na dřevo v jednom z londýnských domů 23. října 2025

Obyvatelé Londýna ve velkém investují do nového módního a stylového doplňku svých domácností, do krbových kamen na dřevo. jejich rostoucí obliba ovšem zároveň rozpoutala i debatu o tom, jak tato...

2. ledna 2026

Česko si i letos udrží solidní ekonomický růst. Jsou zde však rizika

Premium
ilustrační snímek

Ekonomika vstupuje do roku 2026 s poměrně solidní hospodářskou výkonností, kontrolovanou inflací, mírně rostoucí nezaměstnaností i s dlouhodobě stoupajícím zadlužením. Česku se relativně daří...

2. ledna 2026

Dostihy a sázky po japonsku. Koňská hra bere internet útokem, přivádí hráče do stájí

umamusume cygames hra dostihy japonsko

Od svého uvedení na trh v roce 2021 zaznamenala japonská dostihová videohra hra jménem Umamusume: Pretty Derby více než třicet milionů stažení po celé Asii. Úspěch přinesl jejímu tvůrci růst tržeb o...

1. ledna 2026

Penze jsou příliš nízké a státy je neutáhnou, myslí si většina Evropanů

Recept na dlouhověkost budete muset objevit sami. Zázračné oblasti, kde se lidé...

Státní důchodový systém se brzy stane neudržitelným, současný model ale zároveň není dostatečně štědrý. Takový názor má většina Evropanů, vyplynulo z průzkumu. Zároveň zjistil, že dotázaní obvykle...

1. ledna 2026

Trumfy v ruce drží Putin. Z ruských oligarchů vytvořil uctivé přikyvovače

Vladimir Putin na každoroční tiskové konferenci (19. prosince 2025)

Ačkoliv během stále trvající války na Ukrajině je počet ruských miliardářů z historického pohledu rekordní, jejich politický vliv se za poslední roky téměř zcela ztratil. Mimo jiné i kvůli...

1. ledna 2026

Zaměstnanecké benefity se od roku 2026 mění. Limity se zvýší, zdanění zpřísní

Ilustrační snímek

Benefity, které zaměstnavatelé poskytují svým pracovníkům, se od 1. ledna 2026 mění. Může za to novela zákona o dani z příjmů. Dobrou zprávou pro zaměstnance jsou vyšší limity v roce 2026 pro...

1. ledna 2026

Dvojitá dna krabiček skončí. EU se zaměří i na zásilky, vysvětluje expert

Premium
Manažer inovací a marketingu ve společnosti Smurfit Westrock Jan Kaprhál

Evropské nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR) omezí nadbytečný prostor v zásilkách a změní přístup k balení zboží. Měly by tak zmizet přebytečné plastové výplně, jako jsou bublinkové fólie....

1. ledna 2026

Slevy ztratily význam a zákazníci nemají povědomí o ceně, říká šéfka potravinářů

Prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová (21. prosince 2025)

Česká konkurenceschopnost se výrazně zhorší poté, co Německo začne své firmy podporovat dotováním cen energií, říká v rozhovoru pro iDNES.cz prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová. Chce...

1. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Americké firmy se připravují na rok 2026. Nabírání lidí není na pořadu dne

ilustrační snímek

Velké americké firmy vstupují do roku 2026 s opatrností. Místo náboru nových zaměstnanců chtějí udržet současné stavy, případně je dál snižovat. Důvodem je nejistý ekonomický výhled i očekávání, že...

31. prosince 2025

Bitcoin nemá co slavit. Zářivý začátek vystřídaly pády

ilustrační snímek

Maxim letos dosáhl i bitcoin. V létě cena jedné mince poprvé v historii překonala hranici 123 tisíc dolarů (zhruba 2,5 milionu korun). Kryptoměnám pomohl Donald Trump. Ten sám sebe označil za...

31. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.