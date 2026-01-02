České dálnice letos dostanou 40 kilometrů. Kde se otevřou nové úseky a kdy?

Rok 2026 bude ve srovnání s předchozími dvěma roky na počet kilometrů nově otevřených dálnic podprůměrný. Motoristům by mělo začít nově sloužit necelých 40 kilometrů nových úseků. V roce 2025 to bylo 66 kilometrů a o rok dříve dokonce 111 km.
Letošní číslo by ještě mohlo navýšit 7,6 km úseku Džbánov – Litomyšl na D35, který by se mohl otevřít dříve než v roce 2027.
Dražší dálniční známky
Od nového roku vzroste cena roční dálniční známky o 130 Kč na 2 570 korun. Měsíční známka vyjde na 480 Kč, desetidenní na 300 Kč a denní známka na 230 Kč.
Pravidla pro nákup známek se nemění – dálnice budou moci dále bezplatně užívat plně bezemisní auta. Majitelé hybridů platí čtvrtinovou cenu, a sleva pro auta poháněná zemním plynem či biometanem je zhruba poloviční.
Ministerstvo dopravy zavedlo pravidelnou valorizaci cen známek v lednu 2025 s odkazem na rostoucí dálniční síť a inflaci.
Z dat správce české silniční infrastruktury, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vyplývá slibný rozvoj dálniční sítě v budoucnu. Hodlá totiž zahájit stavbu více než sta nových kilometrů.
Otevření úseků v roce 2026
ŘSD směřuje k dokončení celé základní sítě dálnic do roku 2033. Na příští rok plánuje otevření deseti staveb o celkové délce 39,2 kilometru.
Nové úseky pomohou například lepšímu napojení dálniční sítě na okolní státy – Polsko (dálnice D11) a Rakousko (D3). Zprovoznění obou úseků by mělo přijít ve druhé polovině roku.
|D3
|Nažidla–Dolní Dvořiště, hranice
|3,5 km
|D3
|Kaplice nádraží–Nažidla, 1. etapa
|5,8 km
|D6
|Petrohrad–Lubenec
|2,2 km
|D7
|odpočívka Smolnice
|-
|D11
|Trutnov–státní hranice ČR/Polsko, 1. etapa
|3,3 km
|D35
|Ostrov–Vysoké Mýto (tunel Homole)
|0,8 km
|D35
|Ostrov–Vysoké Mýto
|6,2 km
|D35
|Sadová–Plotiště, 2. etapa
|6,2 km
|D48
|Dub–Palačov
|3,7 km
|D49
|Hulín–Fryšták, 2. část
|7,5 km
Dokončení by se také měl dočkat problematický úsek dálnice D49 mezi Hulínem a Fryštákem, respektive jeho druhá část. Stavbu zdržely vleklé spory, soudní zrušení stavebního povolení a následná příprava nové dokumentace.
V roce 2026 ŘSD také očekává otevření hned tří úseků dálnice D35 vedoucí napříč republikou, která po dokončení pomůže odlehčit přetížené páteřní D1.
|
ŘSD chce dovést za rok D35 až k Litomyšli, začne i stavba nejnáročnějších úseků
Které úseky se stavět nebudou
Ještě loni v září počítalo ŘSD na rok 2026 také s otevřením téměř 3,5 kilometru dlouhého úseku dálnice D7 mezi Slaným a Kutrovicemi. Listopadová aktualizace však přinesla odklad otevření až na rok 2027. Stavba má být rozšířením stávající silnice první třídy číslo 7.
|2025
|66,7 km
|2024
|111 km
|2023
|15 km
|2022
|21 km
|2021
|47 km
|2020
|21 km
Naopak generální ředitel ŘSD Radek Mátl už počátkem minulého prosince uvedl, že by se úsek dálnice D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí navzdory aktuálnímu harmonogramu, který počítá s rokem 2027, mohl otevřít už na konci letošního roku. „Věřím, že se nám to podaří zrychlit, velmi intenzivně o tom jednáme se zhotovitelem,“ řekl Mátl v podnikovém podcastu.
Zahájené stavby v roce 2026
Bohatý by rok 2026 měl být hlavně na zahajované stavby. ŘSD plánuje začít se stavbou hned 25 dálničních staveb o celkové délce přes 111 kilometrů. „Pokud se to podaří bude to velký úspěch, ale samozřejmě vše závisí na výši rozpočtu pro rok 2026,“ uvedl Mátl.
Díky délce plánovaných úseků by dle bývalého ministra dopravy Martina Kupky (ODS) by mělo být do roku 2029 k otevření připraveno dalších 225 kilometrů dálnic, jak uvedl na bilanční schůzi ke svému působení v čele resortu koncem loňského listopadu.
|D0
|Most přes Počernický rybník, zkapacitnění
|0,6 km
|2027
|D0
|Satalice–Běchovice, zkapacitnění
|2,8 km
|2028
|D0
|MÚK Třebonice, zkapacitnění
|-
|2028
|D1
|Brno-Černovice, zkapacitnění
|2,5 km
|2029
|D6
|Karlovy Vary–Olšová Vrata
|8,0 km
|2028
|D6
|Olšová Vrata–Žalmanov
|7,3 km
|2028
|D7
|MÚK Aviatická–MÚK Ruzyně, 1. etapa
|1,1 km
|2028
|D11
|Jaroměř–Trutnov
|19,6 km
|2029
|D35
|Opatovec–Staré Město
|16,6 km
|2030
|D35
|Staré Město–Mohelnice
|18,2 km
|2030
|D35
|Úlibice–Hořice
|16,3 km
|2028
|D35
|Úlibice–obchvat
|1,6 km
|2029
|D48
|MÚK Bělotín–Rybí II. etapa
|3,8 km
|2029
|D55
|Kokory–Přerov
|6,0 km
|2029
|D55
|Napajedla–Babice
|7,0 km
|2029
Část staveb, s jejichž zahájením letos ŘSD počítá, se však do seznamu přesunula z minulého roku (v tabulce jsou červeně podbarvené). Mezi čtyřmi stavbami o celkové délce téměř čtyřicet kilometrů vyčnívají zejména dva dlouhé úseky na dálnicích D11 a D35.
Ačkoli ke stavbám jsou vydaná potřebná povolení a jsou rovněž známí jejich zhotovitelé, ŘSD váhá s podpisem smluv. Důvod je jednoduchý – podnik na ně zatím nemá peníze. „Rozpočet je definován alespoň v minimální výši, což umožní realizovat stavby, které už jsou rozestavěné,“ uvedl už koncem listopadu 2025 Mátl.
|
Peníze chybí. ŘSD nechce podepsat smlouvy na dálnice do Trutnova a Jičína
Ke stavbě části komunikací, zejména úseků dálnice D35, hodlá ŘSD přistoupit formou PPP projektů. „Stát nebude muset do stavby v nejbližších letech investovat, jelikož ji zafinancuje zhotovitel,“ vysvětlil Mátl v podcastu. Stát novou dálnici zaplatí až po jejím dokončení a předání k užívání.
Rozšíření sítě odpočívek
Letos také Ředitelství silnic a dálnic plánuje masivně rozšířit síť dálničních odpočívadel. Sedm nových by se mělo začít stavět a další dvě pak projdou modernizací a rozšířením.
Stavba nových odpočívek se týká zejména nově budovaných úseků dálnic, na dálnicích D1 a D5 pak bude rozšířena stávající infrastruktura.
|D1
|Odpočívka Klimkovice, zkapacitnění
|2027
|D5
|Odpočívka Rozvadov vlevo, zkapacitnění
|2026
|D11
|Odpočívka Bernartice vpravo
|2027
|D11
|Odpočívka Brusnice
|2029
|D11
|Odpočívka Jaroměř
|2027
|D11
|Odpočívka Královec
|2027
|D11
|Odpočívka Předměřice
|2026
|D35
|Odpočívka Holovousy
|2028
|D35
|Odpočívka Staré Město
|2029
I zahájení stavby několika odpočívek se přesunulo z loňského roku (červeně podbarvené). Důvodem je zejména provázanost se samotnými úseky dálnic a posunutím jejich termínů.
Loňské plány téměř vyšly
Pro rok 2025 mělo Ředitelství silnic a dálnic naplánované otevření 72,7 kilometru nových dálnic a dotáhnout se podařilo většinu z nich. Do konce roku se motoristům otevřelo celkem 66,7 kilometru na celkem sedmnácti stavbách.
|
Dálnice D35 ze Svitav do Mohelnice začíná nabírat skluz, ŘSD uveřejnilo nový termín
Ještě během prosince se podařilo dokončit šest nových úseků o délce téměř padesát kilometrů. Velkou měrou se na tom podepsaly hned čtyři úseky dálnice D35.
|D1
|Říkovice–Přerov
|10,1 km
|D35
|Hořice–Sadová
|10,5 km
|D35
|Sadová–Plotiště (první etapa)
|1,3 km
|D35
|Janov–Opatovec
|11,7 km
|D35
|Vysoké Mýto–Džbánov
|6,0 km
|D55
|Olomouc–Kokory
|7,6 km
|D55
|most Napajedla–Babice
|0,5 km
ŘSD mimo jiné jen pár dní před koncem loňského roku otevřelo poslední, zhruba deset kilometrů dlouhý úsek dálnice D1 u Přerova. Páteřní dálnici vedoucí skrze republiku tak podnik dokončil po 54 letech od zprovoznění prvního úseku z pražského Chodova do středočeských Mirošovic.
|
Aktivisté s námitkami k D49 neuspěli. Celá dálnice může být otevřena za půl roku
Otevřít se nestihla pouze část úseku dálnice D49 mezi Hulínem a Fryštákem. K dokončení by měl stačit zhruba měsíc prací a podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla jej lze čekat v první polovině roku 2026. Už od roku 2024 je v provozu devítikilometrový úsek ke sjezdu na Holešov.
Odsun loňských zahájení
Jak už napovídá seznam staveb, jejichž zahájení se na letošek přesunulo z loňska, seznam úseků, které se začaly v roce 2025 stavět se oproti původním plánům o hodně zmenšil.
|
U Rozvadova otevřeli největší dálniční parkoviště, ocení ho zejména kamioňáci
Na začátku loňského ledna počítalo Ředitelství silnic a dálnic se zahájením výstavby sedmi nových úseků dálnic o celkové délce 61,8 kilometru a osmi nových odpočívek. Z aktuálních dat podniku nicméně vyplývá, že za celý rok začala stavba pouze tří úseků o celkové délce 25,3 kilometru.
|D6
|Knínice–Bošov
|7,9 km
|2027
|D6
|Žalmanov–Knínice
|7,0 km
|2027
|D35
|Litomyšl–Janov
|10,4 km
|2027
K nim je nicméně potřeba připočíst rekonstrukci 1,5 kilometru dlouhého úseku dálnice D1 u Brna a čtyři odpočívky na dálnicích D1, D5 a D6, jejichž dokončení ŘSD plánuje na rok 2027, a také na dálnici D7, která by měla být hotová už letos.