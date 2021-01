Budějovice si na napojení na dálnici počkají. A bude se po něm jezdit pomalu

Smyslem modernizace silnice I/20 je především ulehčení obcím v husté dopravě a zvýšení bezpečnosti prostřednictvím několika mimoúrovňových křižovatek. Na zvýšení rychlosti, a tedy zkrácení cesty se ale řidiči těšit nemohou. Ve velké části trasy zůstane i po rekonstrukci maximální 90kilometrová rychlost.

„Od Písku do Českých Budějovic jsou tři obce problematické: Dasný, Češovice a Pištín. U všech bude komunikace vedena obchvatem a ­v podstatě chceme od Písku až po České Vrbné mít vystřídaný třípruh,“ uvedl na zasedání poslaneckého hospodářského výboru ředitel odboru strategie na ministerstvu dopravy Luděk Sosna.

Celkem je přestavba více než 40 kilometrů rozdělená do pěti staveb, které se od sebe příliš neliší až na úsek přiléhající k jihočeské metropoli z Pištína do Českého Vrbného.

Ten bude mít tři pruhy jen v kratší části komunikace po zhruba 1,6 kilometru od Pištína po mimoúrovňové křižovatce u Češňovic se rozšíří na směrově dělenou čtyřproudou komunikaci. Právě v těchto místech by si řidiči mohli užít rychlejší jízdy, protože zde má komunikace splňovat podmínky pro zvýšení maximální rychlosti.

V tříproudém uspořádání se ale budou měnit směry, ve kterých budou střídavě buď jeden, nebo dva jízdní pruhy v jednom směru a vyšší rychlost tak zde nepřipadá v úvahu. „Na čtyřpruhu předpokládáme maximální povolenou rychlost 110 kilometrů v hodině, konečné slovo bude mít ale policie,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Výstavba začne do dvou let

Právě tento úsek, který vyjde dráže než zbytek trasy dohromady, měl být podle aktuálního harmonogramu první, na kterém by se měly objevit bagry. Zatímco u ostatních úseků má být územní řízení zahájeno v letošním roce, pro trasu z Pištína do Vrbného, která na většině trasy bude vedena v nové stopě, už silničáři územní rozhodnutí mají.

Podle Studeckého se tak stavební práce na této části komunikace zřejmě podle aktuálního harmonogramu zahájí v roce 2023 a do tří let by mohlo být hotovo. Kromě něj se v ­roce 2026 mají otevřít i úseky z­ Nové Hospody do Pištína a z Protivína do Vodňan. Zbylé dva včetně navazujícího úseku na D4 se mají řidičům otevřít nejdříve ve stavební sezoně 2027, tedy tři roky po zprovoznění sousední D4.

Na té by se mělo začít pracovat už letos v březnu za předpokladu, že záměr ministerstva dopravy podpoří kromě vlády ještě Poslanecká sněmovna. Právě poslanci totiž budou mít poslední slovo v tom, zda se stát definitivně zaváže ke smluvnímu vztahu na 28 let se soukromou společností, které následně za správu a údržbu komunikace vyplatí postupně v ročních splátkách zhruba třicet miliard korun.

Směr Strážný má problémy

Zatímco navazující úsek na konec D4 do Českých Budějovic už tak začíná nabírat modernizovanou podobu, druhý směr po trase I/4 na Strakonice, Vimperk a přechod do Německa přes Strážný má k modernizaci stále daleko.

Jako příliš drahé řešení ministerstvo dopravy odmítlo zahloubení silničního tahu procházejícího Kubovou Hutí do tunelu, na mrtvém bodě uvázla i příprava dalších úseků. Například v pokračování úseku mezi Vimperkem a Strakonicemi včetně obchvatu Volyně a Čkyně brání podle silničářů absence územních plánů jednotlivých obcí. U úseku mezi Vimperkem a Solnou Lhotou ŘSD přímo uvádí, že na projektu nepokračuje.