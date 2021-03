České aerolinie se ještě více smrsknou a možná přežijí, plánuje firma

Nejde přitom o málo peněz. Samy aerolinie uvádí, že aktuálně evidují nesplacené závazky 264 věřitelům z řad dodavatelů a obchodních partnerů. Celkem jim aerolinky vlastněné česko-čínskou společností Smartwings dluží zhruba 809 milionů korun. Další bezmála miliardu korun firma dluží svým klientům v podobě náhrad za zrušené a později během platnosti moratoria nevyplacené letenky.

„Dlužník počítá s tím, že v rámci zamýšleného provozu bude působit na těch linkách, na nichž disponuje z historického pohledu nejvyššími konkurenčními výhodami zejména z hlediska jeho zákazníky kladně vnímané značky a které se jeví jako nejrentabilnější. Naopak se bude chtít vyhnout těm linkám, kde by musel přímo soutěžit s dopravci, kteří obdrželi státní podporu. To také mohou promítnout do cen svých letenek,“ uvedla společnost v žádosti o povolení restrukturalizace.

Rozsah provozu linek se bude odvíjet podle aktuální zdravotní situace. Kostrou, nebo nejmenší provozní sítí strojů létajícími pod označeními OK, by tak měly být linky z Prahy do Paříže, Amsterodamu, Moskvy a Kyjeva. Tyto linky firma uvedla jako zásadní a plánuje je každopádně zachovat. Přestože provozních schémat má připraveno víc, plánuje je nasazovat operativně podle situace.

Rozsah provozu ale musí být vždy dostatečný, aby aerolinky nepřišly o osvědčení leteckého dopravce nebo o členství v alianci SkyTeam nebo v mezinárodní letecké asociaci IATA, uvedla společnost.

Na všechny se zřejmě nedostane

V osekaném provozu si dopravce plánuje vylepšit financování z prodeje emisních povolenek. Ty totiž dopravce dostal přiděleny na základě provozního schématu předchozích let, kdy letecká doprava nebyla poznamenána koronavirovou krizí. Protože ale letošní rok bude značně omezený, chystá se přebytečné povolenky prodávat v rámci transparentního systému emisního obchodování s povolenkami (EU ETS).

„Byznys plán pro rok 2021 a na něj navázaná finanční projekce reorganizace značí, že zejména za předpokladu realizace dodatečných příjmů z prodeje emisních povolenek bude provoz dlužníkova podniku samofinancovatelný,“ uvedla společnost.

I přes problémy, s nimiž se v současnosti letecký byznys potýká, firma i nadále doufá v získání komerčního úvěru a v přesvědčení české vlády, aby firmě vyplatila nevratné kompenzace za loňské jaro, kdy se kvůli zákazu prakticky nelétalo. Na ochotě vlády vyplatit tyto peníze pak bude záviset i možnost vracet věřitelům jejich peníze.

Pokud by firma nedostala od státu jimi požadovaných až 1,6 miliardy korun pomoci a náhrad v podobě sedačkovného, muselo by dojít k restrukturalizaci pohledávek. Těch je přitom tolik, že majetek ČSA k jejich uspokojení nestačí, uvedla firma v návrhu na ozdravení.