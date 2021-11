ČSA navzdory insolvenci navyšují provoz, v létě chtějí létat do 14 zemí

V současnosti má dopravce pět pravidelnách linek. Příští léto budou ČSA podle plánů opět létat z Prahy do Bruselu, Barcelony, Madridu, Říma, Amsterdamu, Helsinek, Bukurešti, na Maltu a Island.

Novinkou bude obnovení letů ČSA mezi Prahou a Sofií, naposledy na této trase dopravce létal v březnu 2012. Navíc bude prokračovat provoz na linkách do Paříže, Stockholmu, Kodaně, Moskvy a Kyjeva. Prodej letenek už společnost zahájila.

Během letního letového řádu plánujeme provozovat pravidelná letecká spojení do celkem 15 destinací ve 14 zemích.

České aerolinie silně zasáhly dopady epidemie koronaviru, dopravce musel zrušit velké množství spojů. Kvůli ztrátám už loni propustil kolem 300 pracovníků. V únoru firma oznámila úřadu práce záměr propustit až všech 430 zaměstnanců. ČSA v této souvislosti upozornily na to, že jde o jeden z kroků v připravované reorganizaci, a záměr tak nemusí znamenat propuštění všech. Kvůli krizi se flotila společnosti ztenčila na pouhé dva stroje.



Od března je společnost v úpadku, v červnu soud povolil reorganizaci, kterou má vypracovat mateřská společnost Smartwings.

Posílení provozu chystají i další letečtí dopravci. Například společnost Eurowings od března přidá do svého pražského letového řádu osm nových linek. Létat bude například na řecké ostrovy, Mallorcu a další španělské destinace, do portugalského Fara nebo na kyperskou Larnaku. Během zimy Eurowings létají z Prahy do 14 destinací.

Leteckou dopravu nadále výrazně omezuje koronavirová krize, provoz na pražském letišti ovšem v posledních měsících pomalu roste. Letiště v září odbavilo téměř 654 letiště cestujících. Meziročně je to asi o 63 procent více, zároveň je to však asi o dvě třetiny méně než v předkrizovém období.