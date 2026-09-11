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Ceny nafty ve Spojených státech poprvé přesáhly šest dolarů za galon

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  15:35

Cena nafty u jedné z pump v kalifornském Mill Valley, 10. září 2026 | foto: AP

Ceny nafty ve Spojených státech stouply na nový rekord nad šest dolarů za galon (přes 33 korun za litr). Může za to válka USA s Íránem, která narušuje světové dodávky energií. V celostátním průměru cena stoupla na 6,05 dolaru za galon z 5,85 dolarů minulý týden. Loni touto dobou činila 3,7 dolaru za galon, vyplývá z údajů amerického motoristického klubu AAA.

Vyšší ceny nafty znamenají dražší přepravu mnoha druhů zboží, protože naftu používá řada doručovacích společností. Některé podniky již přenesly vyšší náklady na spotřebitele v podobě příplatků k internetovým objednávkám a balíkům zasílaným poštou.

Vysoké ceny nafty také mohou způsobit výrazné zdražení rychle se kazících potravin, jako maso a čerstvá zelenina a ovoce, protože tyto potraviny je nutné často dovážet a doplňovat. Také většina zemědělské techniky používané při sklizni má naftový motor.

Cena nafty tak roste výrazně rychleji než cena benzinu. Průměrná cena benzinu se proti předchozímu týdnu zvýšila o 13 centů na 4,28 dolaru za galon (23,6 Kč za litr). Před rokem činila 3,19 dolaru za galon. Cena této komodity ale zatím není rekordní, na rekordu byla v roce 2022, kdy v celostátním průměru činila téměř 5,02 dolaru za galon.

Paliva dál zdražují. Strop na marže teď nepomůže, míní analytici

Nafta je v USA již desítky let dražší než benzín a její cena v minulosti rostla ještě rychlejším tempem. Mezi důvody patří menší flexibilita poptávky a celkové postavení nafty v globálním obchodu.

Ceny pohonných hmot sledují vývoj cen ropy. Ta v poslední době opět zdražuje. Cena severomořské ropy Brent i americké WTI tento týden kvůli vyostření bojů mezi USA a Íránem překročily 100 dolarů za barel.

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