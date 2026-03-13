Při cestách po Evropě jsou zatím změny minimální, patrný je tak především vyšší zájem ze strany cestovatelů. „Určitě je vidět nárůst rezervací po Evropě, hlavně v rámci velikonočních svátků,“ říká Jan Pavelka, zakladatel společnosti Honzovy letenky. V případě amerického trhu jsou zatím změny ještě menší. Při cestách na Blízký východ jsou ale změny markantní.
Celkový chaos vyústil v citelné zdražení letenek. Pokud totiž dojde k vynechání přestupních hubů jako Dubaj, Dauhá nebo Abú Dhabí (a to včetně místních dopravců), projeví se to okamžitě na cenách i dostupnosti letenek do destinací v Asii, Africe či Austrálii.