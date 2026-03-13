Do Asie přes Ameriku. Jak válka změnila létání a kolik za ně cestující platí

Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Veronika Doskočilová
Kapacity leteckých dopravců z Perského zálivu v porovnání se stavem před útoky na Írán klesly v některých případech i na desetinu. Letecká doprava ale funguje jako spojené nádoby a problémy se rychle přelévají do dalších oblastí. Někdy tak může být levnější letět do Asie přes Ameriku.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Při cestách po Evropě jsou zatím změny minimální, patrný je tak především vyšší zájem ze strany cestovatelů. „Určitě je vidět nárůst rezervací po Evropě, hlavně v rámci velikonočních svátků,“ říká Jan Pavelka, zakladatel společnosti Honzovy letenky. V případě amerického trhu jsou zatím změny ještě menší. Při cestách na Blízký východ jsou ale změny markantní.

Celkový chaos vyústil v citelné zdražení letenek. Pokud totiž dojde k vynechání přestupních hubů jako Dubaj, Dauhá nebo Abú Dhabí (a to včetně místních dopravců), projeví se to okamžitě na cenách i dostupnosti letenek do destinací v Asii, Africe či Austrálii.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové

Nejčtenější

Obchod za čtvrt miliardy. Vila podnikatele Dejčmara na Vinohradech se prodala

Vila na pražských Vinohradech se prodává za čtvrt miliardy korun. (30. července...

Vinohradská vila z roku 1906 už má novou majitelku. Za 11,5 milionu dolarů, což je přepočtu zhruba 240 milionů korun, historickou vilu od podnikatele a investora Václava Dejčmara koupila podnikatelka...

Prodává se horská chata Zlatana Ibrahimoviče. Je to nejdražší dům v okolí

zlatan chata hory na prodej švédsko reality

Na švédském realitním portálu se objevila nemovitost, kterou vlastnil a využíval fotbalový internacionál Zlatan Ibrahimović. Dům postavený přímo pro něj se nachází v úchvatné horské krajině a je k...

O ropu vůbec nejde. Šéf čerpadlářů vysvětluje, proč zdražuje hlavně nafta

Premium
Ivan Indráček, prezident Unie nezávislých petrolejářů (22. srpna 2025)

Napětí na Blízkém východě výrazně rozhýbalo ceny pohonných hmot a na evropském trhu zdražuje rychleji nafta než benzin. Proč tomu tak je, vysvětluje v rozhovoru pro iDNES.cz Ivan Indráček, šéf SČS –...

Konec Levných knih. Firma na sebe podala insolvenční návrh

ilustrační snímek

Síť prodejen s názvem Levné knihy, která je na českém trhu aktivní od roku 1996, na sebe podala insolvenční návrh. Úpadek v něm zdůvodňuje podnikatelskými obtížemi po covidové pandemii i růstem...

Ve Škodě Auto opět rostou mzdy. Bonusy dosáhnou magické hranice, hlásí odbory

Nová výrobní hala pro bateriové systémy společnosti Škoda Auto v Mladé...

Odbory KOVO ve Škodě Auto ve středu oznámily, že ukončily kolektivní vyjednávání mezd ve Škodě Auto. Zaměstnanci dostanou bonus za výsledky firmy 150 tisíc korun, tarify se navýší od 1. dubna o tři...

Do Asie přes Ameriku. Jak válka změnila létání a kolik za ně cestující platí

Premium
Letiště Václava Havla

Kapacity leteckých dopravců z Perského zálivu v porovnání se stavem před útoky na Írán klesly v některých případech i na desetinu. Letecká doprava ale funguje jako spojené nádoby a problémy se rychle...

13. března 2026

Na české straně dvoustovka, na německé lokálka. Trať do Mnichova se komplikuje

Nová radnice se zvonkohrou na centrálním náměstí Marienplatz v Mnichově.

Po letech vyjednávání a tahanic s Německem o modernizaci železničního spojení do Mnichova se zdálo, že vytvoření druhého kapacitního spojení a zvýšení rychlosti alespoň na české straně na dvě stě...

13. března 2026

Není to jen ropa. Íránské útoky mohou připravit miliony lidí o pitnou vodu

Odsolovací zařízení v průmyslovém městě Jubail, které se nachází asi 95...

Ekonomika Kuvajtu, Bahrajnu, Saúdské Arábie nebo Spojených arabských emirátů je dlouhodobě postavená především na těžbě a prodeji ropy i zemního plynu. Místní ale kvůli válce začínají mít obavy z...

12. března 2026

Hrozí návrat inflační vlny, zní z ECB. Zvýšení sazeb je na spadnutí

Vlajky Evropské unie před sídlem Evropské centrální banky (ECB) ve Frankfurtu...

Válka v Íránu a její důsledky na růst cen zvyšují riziko, že Evropská centrální banka (ECB) zvýší úrokové sazby dříve, než se předpokládalo. Chce tím zabránit další vlně inflace podobné té, která...

12. března 2026

Toto je desítka nejbohatších lidí planety. Musk míří k bilionovému rekordu

Elon Musk na mítinku Donalda Trumpa ve městě Butler (5. října 2024)

Elitní klub lidí s majetkem přesahujícím 100 miliard dolarů je letos nejpočetnější v historii. Podle žebříčku Forbes do něj nově patří 20 lidí, které dohromady drží 3,8 bilionu dolarů, tedy zhruba...

12. března 2026

Čtyři velké banky chystají tento víkend odstávku, jedna vypne i bankomaty

ilustrační snímek

Pro miliony klientů českých bank začne nadcházející víkend návratem k hotovosti. Česká spořitelna, ČSOB, Raiffeisenbank i mBank naplánovaly na nejbližší hodiny rozsáhlé údržby svých systémů. Největší...

12. března 2026  13:55

Jak se vyhnout Blízkému východu. Aerolinky Cathay nabídly spoj za 580 tisíc korun

Letoun společnosti Cathay Pacific pojíždí na letištní ploše mezinárodního...

Konflikt v Íránu způsobuje dramatický nárůst poptávky po letenkách asijských dopravců, kteří nemají přímé spojení přes Perský záliv. Ceny letenek tak rostou nebývalým tempem. Hongkongský dopravce...

12. března 2026  12:28

ČEZ letos sází na jádro i nové zdroje, oznámilo vedení společnosti

Generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš na tiskové konferenci k...

Hlavní priority společnosti ČEZ se pro letošní rok točí kolem jádra. Firma plánuje z tohoto zdroje vyrobit až 30 terawatthodin elektřiny a hodlá efektivně podporovat výstavbu nových bloků v...

12. března 2026  11:48

Prazdroj prodal meziročně méně piva. Největší pokles zaznamenal u čepovaného

ilustrační snímek

Plzeňský Prazdroj loni v Česku prodal 7,17 milionu hektolitrů piva, meziročně o dvě procenta méně. Prodeje negativně ovlivnilo především chladné počasí během léta i dlouhodobě klesající spotřeba v...

12. března 2026  11:14

Piloti Lufthansy stávkují za vyšší platy. Na dva dny se naruší spojení s Prahou

Piloti Lufthansy zahájili dvoudenní stávku v rámci sporu o důchody. (12. března...

Piloti německé letecké společnosti Lufthansa minutu po půlnoci zahájili dvoudenní stávku za lepší platy a důchody. Zrušena kvůli ní byla i řada spojů mezi Prahou na jedné a Mnichovem a Frankfurtem...

12. března 2026  9:36

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Agrošmejdi přitvrzují. Snaží se tlačit nepravdivými informacemi na prodej půdy

Premium
ilustrační snímek

Podnikatelé s manipulativními praktikami, kteří se snaží přemluvit vlastníky k prodeji půdy, jsou nyní podle Zemědělského svazu ČR aktivnější. Cílem je podle zástupců svazu buď aby vlastníci prodali...

12. března 2026,  aktualizováno  9:06

ČEZ vydělal přes 27 miliard, na poklesu čistého zisku se naposledy podepsala daň

ilustrační snímek

Čistý zisk společnosti ČEZ meziročně klesl o 1,7 miliardy Kč na 27,4 miliard korun. Příčinou byly vyšší odpisy za nákup distribuční firmy plynu GasNet a její začlenění do Skupiny. Dalším důvodem se...

12. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.