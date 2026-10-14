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Nezkusíme to radši sami? Ministerstvo zvažuje svěřit výběr mýta státní firmě

Tomáš Cafourek
  18:30
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: MAFRA

Začátkem června si nechal ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) od vlády schválit novou mýtnou strategii, na základě které teď úředníci připravují podklady pro vypsání přechodného tříletého tendru na nového výběrčího dálničních poplatků od kamionů a autobusů. K soutěži ale nakonec nemusí vůbec dojít. Dopravním resortem totiž aktuálně hýbe diskuse, zda raději od využívání externích firem neupustit a správu mýta nepřenechat některé z podřízených organizací.

„Co se týká technického řešení, tak to bude principiálně velice podobné. V autě bude jednotka, která bude sbírat polohová data z družic, tak jako teď a bude přes mobilního operátora posílat data do serverového řešení,“ řekl iDNES.cz poslanec Miroslav Krejčí (Motoristé), který cestu přechodu k takzvanému in house řešení prosazuje.

Zatím je tato myšlenka ve fázi vyjednávání. Je totiž potřeba, aby státní společnost Cendis, se kterou se primárně počítá jako s potenciálním správcem systému, dokázala, že přechod takto složitého systému pod svoji režii zvládne.

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„Cendis je připraven být odborným partnerem Ministerstva dopravy při hledání a přípravě vhodného modelu zajištění správy a provozu mýtného systému. Konkrétní rozsah zapojení Cendisu, potřebné personální a odborné kapacity i případné využití externích dodavatelů se budou odvíjet od zvolené varianty řešení, vymezení odpovědností a požadavků na zajištění jednotlivých činností,“ uvedla Radka Nastoupilová, mluvčí společnosti, která v současnosti spravuje sesterský systém, jehož prostředím platí dálniční poplatky osobní automobily.

Myšlenka upustit od hledání generálního dodavatele mýta, kterým je v současnosti společnost CzechToll a dříve Kapsch, není nová. Před osmi roky například zvažoval exministr dopravy Dan Ťok transformaci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ze státní příspěvkové organizace na akciovou společnost, která by po vzoru rakouského Asfinangu správu dálničních poplatků sama zajišťovala a peníze z výběru rovnou používala na údržbu a opravy dálniční sítě.

Transformace ŘSD se nakonec uskutečnila ale v mnohem méně ambiciózní podobě a správa mýta přešla pod zmiňovaný CzechToll. Hlavním rozdílem tak kromě přechodu k jinému dodavateli byla technologická obměna, kdy se pohyb kamionů na místo mýtných bran začal sledovat satelitem.

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Další technologická obměna by měla nastat po roce 2032. V něm by velkou část palubních jednotek, které musí kamiony mít povinně, mohly nahradit aplikace na chytrých telefonech. Stát si od toho sliboval úsporu ve výši 480 milionů za rok tím, že by mohl nakoupit menší počty jednoúčelových palubních jednotek.

S využitím mýta v mobilu se počítá i v případě, že by mýtné spravoval Cendis, nebo jiná firma či státní organizace. Neměla by to být majoritní varianta, ale spíše doplněk a záloha ke klasickým palubním jednotkám.

„Je to nepraktické pro řidiče, protože se o to musí starat. Na jeho odpovědnosti je, že ta aplikace běží a měří,“ uvedl Krejčí. U mobilní aplikace je totiž problematické to, že se může různě chovat na různých typech telefonů. Například se může různě uspávat a přestane v ten moment zaznamenávat polohu a fakticky platit mýtné. Pro jednorázové krátké přejezdy přes Česko, nebo jako záloha pro klasické jednotky, které jsou certifikované a lidově řečeno blbuvzdorné, ale mobilní aplikace sloužit může, dodal Krejčí, který jako bývalý ředitel Cermatu má k IT řešením a digitalizaci profesně blízko.

Času není moc

O formě výběru mýta by se mělo rozhodnout v nejbližších týdnech. Harmonogram původní varianty, tedy hledání nejprve krátkodobého provozovatele v otevřeném výběrovém řízení, totiž počítá s tím, že ještě letos na podzim bude výběrové řízení vypsané a každý časový skluz hrozí, že se v případě komplikací nestihne výběr dodavatele dokončit před vypršením smlouvy s CzechTollem. K tomu dojde na konci roku 2029.

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V České republice je v současné době zpoplatněno více než 2 400 kilometrů dálnic a silnic I. třídy. Povinnost platit mýtné se vztahuje na vozidla s hmotností nad 3,5 tuny. Výběr mýta ročně dosáhne zhruba dvaceti miliard korun, dalších téměř devět miliard korun stát získal z prodeje známek pro osobní auta.

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