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České dráhy zvažují Muskův Starlink i pro další vlaky. Test dopadl dobře

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  15:15
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

České dráhy úspěšně dokončily roční testování vysokorychlostního satelitního internetu Starlink od společnosti SpaceX Elona Muska. Po zkušenostech z jednotky InterPanter nyní zvažují jeho instalaci také do vlaků InterJet, railjet nebo pendolino. O případném rozšíření rozhodne ekonomické vyhodnocení projektu.

„Z vyhodnocení vyplývá, že mobilní sítě v současné době poskytují vyšší průměrné přenosové rychlosti, avšak satelitní přístup k internetu je schopný zajistit výrazně konzistentnější pokrytí na území ČR,“ uvedla Rajnochová.

Starlink podle Rajnochové prokázal vysokou odolnost a konzistentní výkon i za podmínek obvykle problematických pro mobilní sítě. Během ročního testování, kdy bylo zařízení vystaveno různým klimatickým podmínkám, dopravce nezaznamenal výpadky ani stížnosti cestujících.

České dráhy budou ve vlacích testovat Starlink

„V tunelech nebo pod zastřešením může docházet ke ztrátě signálu. Testování ale ukázalo, že i přes tato omezení zajišťuje Starlink celkově stabilnější připojení než běžné mobilní sítě,“ dodala mluvčí.

V minulých letech železniční dopravci investovali do zlepšení internetového připojení. ČD nechaly do vlaků pendolino, InterPanter a railjet nainstalovat 5G opakovače pro lepší mobilní signál a dostupnější mobilní internet.

Dopravce také nechal laserově upravit okna 209 vozů, aby se do vlaků lépe dostal signál. Opakovače nechal do svých vlaků nainstalovat také Leo Express a instalaci wi-fi routerů využívající 5G síť ohlásil i RegioJet.

Starlink patří pod vesmírnou společnost SpaceX podnikatele Elona Muska. Využívá síť družic na nízké oběžné dráze Země ve výšce asi 550 kilometrů.

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