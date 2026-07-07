„Z vyhodnocení vyplývá, že mobilní sítě v současné době poskytují vyšší průměrné přenosové rychlosti, avšak satelitní přístup k internetu je schopný zajistit výrazně konzistentnější pokrytí na území ČR,“ uvedla Rajnochová.
Starlink podle Rajnochové prokázal vysokou odolnost a konzistentní výkon i za podmínek obvykle problematických pro mobilní sítě. Během ročního testování, kdy bylo zařízení vystaveno různým klimatickým podmínkám, dopravce nezaznamenal výpadky ani stížnosti cestujících.
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České dráhy budou ve vlacích testovat Starlink
„V tunelech nebo pod zastřešením může docházet ke ztrátě signálu. Testování ale ukázalo, že i přes tato omezení zajišťuje Starlink celkově stabilnější připojení než běžné mobilní sítě,“ dodala mluvčí.
V minulých letech železniční dopravci investovali do zlepšení internetového připojení. ČD nechaly do vlaků pendolino, InterPanter a railjet nainstalovat 5G opakovače pro lepší mobilní signál a dostupnější mobilní internet.
Dopravce také nechal laserově upravit okna 209 vozů, aby se do vlaků lépe dostal signál. Opakovače nechal do svých vlaků nainstalovat také Leo Express a instalaci wi-fi routerů využívající 5G síť ohlásil i RegioJet.
Starlink patří pod vesmírnou společnost SpaceX podnikatele Elona Muska. Využívá síť družic na nízké oběžné dráze Země ve výšce asi 550 kilometrů.