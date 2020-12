Dopravci před Vánocemi posílí spoje, do vlaků se začínají vracet cestující

Vyplývá to z informací dopravců. Od 13. prosince začne platit nový jízdní řád, kromě ještě platných koronavirových omezení ovšem velké změny v provozu nenabídne. České dráhy přidají spoj do Polska.

K postupnému obnovování dopravy dopravce přiměla zvyšující se poptávka cestujících. Spolu s uvolňováním vládním opatření se totiž s otevřením škol i obchodů vracejí i cestující do vlaků, zejména pak ve špičkách. Před Vánocemi lze navíc očekávat tradiční prudký růst poptávky, některé spoje jsou vyprodány už nyní. Rozsah obnovování dopravy bude i přesto dál závislý na vývoji epidemiologické situace.

České dráhy během podzimu dočasně zrušily desítky dálkových i regionálních spojů. O obnovení některých z nich nyní jednají s úřady. Vedle toho dráhy jednají i se zahraničními partnery na obnovení některých mezistátních spojů. Před Vánocemi tak zmírní omezení zejména na linkách na Slovensko, a během špičky rozšíří spojení z Prahy do Košic. Od nového jízdního řádu se vrátí do původní trasy také jeden spoj do Bratislavy.

Dráhy se také připravují na nový jízdní řád, velké změny však nenastanou. Do provozu přibude nový spoj z Bohumína do Polského Lublinu a vlak z Prahy do Krakova bude nově pokračovat až do Přemyšle u ukrajinských hranic. Větší změny v provozu lze očekávat až od dubna, kdy začne rozsáhlá výluka na úsecích Ústí nad Orlicí-Choceň a Velim-Pečky. Celkem budou dráhy, v případě že do provozu opět nebude zasahovat ve velkém krize, denně vypravovat v průměru 6 900 vlaků.

RegioJet začíná s postupným obnovováním už nyní, od 13. prosince pak chce fungovat v téměř plném provozu. Nejprve od pátku vrátí do provozu jeden obousměrný spoj mezi Prahou a Ostravskem. Vedle toho v pátek na trase vypraví i posilový spoj navíc. Od začátku platnosti nového jízdního řádu by pak měly v úseku jezdit takřka všechny obvyklé vlaky dopravce.

Během Vánoc bude RegioJet dopravu dále posilovat, mezi Prahou a Košicemi tři spoje denně. Některé vlaky v tomto období jsou už nyní vyprodány, dopravce proto bude nasazovat i posilové vozy.

RegioJet bude v následujících dnech obnovovat i svou autobusovou dopravu. Spoje přidá například na lince mezi Prahou a Libercem, dále z hlavního města do Chomutova, Českého Krumlova a Znojma nebo z Brna do Zlína.