V úterý o tom informovaly Hospodářské noviny (HN). Podle místopředsedy Odborového sdružení železničářů (OSŽ) Štěpána Lva by však takovému rozhodnutí měla předcházet odborná diskuse. Odbory se obávají dopadů na bezpečnost provozu i pracovní podmínky zaměstnanců.
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„Vlakvedoucí nejsou pouze pracovníci zajišťující odbavení a komfort cestujících. Jedná se o odborně vyškolené zaměstnance, kteří plní důležité úkoly související s bezpečností provozu, řešením mimořádných událostí a organizací přepravy. Jejich práci proto nelze jednoduše zaměňovat s činností stevardů,“ uvedl v úterý na Lev, místopředseda OSŽ, které má přes 40 tisíc členů a zastupuje přes 5300 zaměstnanců ČD. Podle pololetní zprávy má Skupina ČD 19 855 zaměstnanců.
Jeden kvalifikovaný vlakvedoucí má ve vlaku zajišťovat úkony spojené s vypravením soupravy, zatímco stevardi se budou věnovat především odbavení a obsluze cestujících. Podobný model vlakových čet už využívá RegioJet. Podle katalogu profesí ČD mají být stevardi v pátém tarifním stupni, zatímco běžní vlakvedoucí jsou v sedmém a vlakvedoucí ve vlacích vyšší kvality v osmém stupni. Rozdíl v celkovém výdělku může podle HN dosáhnout až 10 tisíc korun hrubého měsíčně.
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Podle náměstka generální ředitelky ČD pro osobní dopravu Jiřího Ješety má nová profese pomoci snížit náklady a přilákat také uchazeče, kteří by o práci vlakvedoucího kvůli náročnějším kvalifikačním požadavkům neměli zájem. ČD podle HN neplánují propouštět. Stevardy by měl dopravce nasadit na linkách R8 Brno - Bohumín a R12 Brno - Olomouc - Jeseník a později případně také jinde.
Podle místopředsedy Lva by případným změnám měla předcházet odborná diskuse se zástupci zaměstnanců, při které by byly jasně vysvětleny dopady na bezpečnost, personální obsazení vlaků a pracovní podmínky. „Rozumíme potřebě Českých drah hospodařit efektivně, nicméně úspory by neměly být dosahovány na úkor zkušených zaměstnanců a jejich odbornosti,“ dodal.
O úpravách odměňování zaměstnanců se nyní jedná také při vyjednávání kolektivní smlouvy. Podle informací HN se diskutuje také o tom, že by vlakvedoucí mohli přijít o podíl na tržbách.