Zelenání dopravy se nekoná. Nákladní železnici dochází dech

Ty na pokles poptávky po přepravě zboží poukazovaly už v průběhu loňského roku s tím, že tehdejší rozsah přeprav se propadl na úroveň covidového roku 2020. Ani první měsíce letošního roku mnoho důvodů k radosti nepřinesly.

„Snižuje se objem přeprav, protože železnice je dražší než silnice. Množství povinností, které jsou nařízené jednotlivým dopravcům, jako je jednotný zabezpečovací systém ETCS, tiché brzdové špalky nebo digitální automatické spřáhlo,“ uvedl výkonný ředitel Sdružení železničních nákladních dopravců Žesnad Oldřich Sládek.

Zmiňované inovace, které dopravcům zvyšují náklady mnohdy i v desítkách milionů korun na jedno vozidlo, nicméně nejsou otázkou posledního roku. Kromě vyšších nákladů se totiž připojila i slabší poptávka spojená s oslabením jak tuzemského průmyslu, tak i výroby v okolních státech. To dokladuje například přechodné snížení ceny emisní povolenky. Ta v únoru klesla na méně než 60 eur za tunu vypuštěného CO 2 rok předtím se přitom vyšplhala přes stoeurovou hranici.

Pro příklady praktických důsledků není nutné chodit do ciziny. Do hospodaření státem vlastněného ČD Carga se například promítne vynucená odstávka ostravské Nové Huti. Ta začala v průběhu loňského prosince a postihla jak dopravu uhlí, tak i odvoz hotových hutních výrobků.

Loňský rok přitom zmiňované ČD Cargo předpokládá zakončit se ziskem. Důvodem je podle generálního ředitele mateřských Českých drah Michala Krapince expanze do zahraničí. Případné výpadky na tuzemském trhu se podařilo státem vlastněnému dopravci vykompenzovat za hranicemi. Kompletní hospodářské výsledky nicméně skupina oznámí ve druhé polovině dubna.

Na rozdíl od tuzemského Carga, německý národní dopravce vyklízí pozice na svém domácím trhu podstatně rychleji, nyní drží méně než polovinu trhu (ČD Cargo má necelých 59 procent). Z výročních zpráv je přitom patrné, že za posledních pět let přišlo zhruba o 30 milionů tun zboží. Nárůst objemu přeprav zažilo jen v roce 2021, kdy se trh vzpamatovával po covidových odstávkách. V roce 2022 pak přepravil 222 milionů tun zboží.

Hrozí propouštění

Nadcházející ozdravný plán podle agentury Reuters může ohrozit zhruba dva tisíce pracovních míst, zároveň ale aktivita státního podniku vyvolává obavy z možného zásahu ze strany Evropské komise, která prověřuje, zda společnost hospodaření nákladní divize křížově nefinancuje z výnosů osobní dopravy a nedeformuje tím německý železniční trh.

Aktuální potíže železničních dopravců komplikuje evropský cíl citelně navýšit objem přeprav na ekologičtější železnici na úkor kamionové dopravy. I tu v současnosti postihly nové náklady v podobě zpoplatnění emisní složky v dálničním mýtném, které nejcitelněji zdražilo právě Německo.

„Například jen za německý úsek při cestě do Hamburku platí od 1. prosince český dopravce o 2 000 Kč více,“ uvedlo v tiskové zprávě Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia. Zvýšené náklady na dálniční poplatky přitom budou dopravci muset promítnout do cen zboží.

I tak ale bude kamionová doprava ve srovnání se železnicí ve většině případů lacinější. „V Evropě děláme všechno pro to, aby železnice byla čím dál složitější a čím dál dražší. Pokud nedojdeme k tomu, že budeme zjednodušovat, ať už jsou to schvalovací procesy, normy TSI a další, tak nikdy nemůže dojít k tomu, že budeme převádět nákladní dopravu ze silnic na železnici,“ uvedl Zdeněk Chrdle, generální ředitel technologické firmy AŽD, která se zabývá výrobou zabezpečovací a jiné železniční techniky a je rovněž provozovatelem lokální trati z Mostu do Lovosic.