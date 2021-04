Byznys třídy v letadlech se otevřely masám. Nejde o luxus, ale o covid

Obchodní třída v letadlech světových leteckých společností bývala až do příchodu koronaviru hájemstvím pouze bohatých. Až do chvíle, kdy globální letecký průmysl utržil kvůli covidu těžkou ránu a pravidla hry se zcela změnila. Nyní její krásy objevili i obyčejní cestující, a to jak díky našetřeným penězům, bodům z věrnostních programů, ale i ze strachu před nákazou.