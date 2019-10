Aerolinky reagují na nátlak aktivistů. Investují miliardy do zelených paliv

International Airlines Group (IAG) ve čtvrtek zveřejnila, že nahradí stará letadla a bude investovat do ekologického paliva a vývoje nových technologií, které by redukovaly množství oxidu uhličitého v ovzduší.

Vlajková loď IAG, letecká společnost British Airways se nechala slyšet, že v příštím roce hodlá více využívat solární energii, sázet stromy v Jižní Americe, Africe a Asii a minimalizovat tak uhlíkové emise způsobené jejich letadly.



Aerolinky začínají v poslední době pociťovat vlnu nátlaku, která se na ně ze strany veřejnosti valí kvůli zvýšenému zájmu o životní prostředí a setrvání v zajetých kolejích by mohlo vážně ohrozit jejich tržby. Kvůli celosvětovému nárůstu povědomí o klimatické krizi jsou nuceny přistoupit na ekologičtější alternativy paliva a investovat nemalé peníze do vývoje nových technologií.



O popularizaci bojkotu letecké přepravy se zasloužila mladá švédská aktivistka Greta Thunberg, která na sociálních sítích nastartovala trend hashtagu “flygskam“ což v českém překladu znamená “hanba létání“. Šestnáctiletá bojovnice za klima se tak například minulý rok vydala na Světové ekonomické fórum do švýcarského Davosu vlakem a v nedávné době podnikla cestu na plachetnici do New Yorku, kde měla proslov na klimatickém summitu OSN.



Podle Mezinárodního sdružení letecké dopravy pochází přibližně 2 procenta veškerého vypuštěného CO2 do ovzduší z letadel, což v roce 2017 činilo asi 947 tun.

Enviromentální aktivisté poukazují na to, že emise pocházející z letadel jsou rok od roku vyšší a kromě znečišťování oxidem uhličitým letadla produkují i oxidy dusíku, které přispívají ke globálnímu oteplování.



Odpor proti létání projevila ve čtvrtek 10. října i skupina aktivistů Londýně. Organizace s názvem Extinction Rebellion zahájila protesty na letišti London city, při kterých blokovala vchod a jeden ze členů skupiny vlezl na letadlo, ze kterého se i přes vybízení letištního personálu odmítal hnout. Kvůli celému incidentu došlo ke zpoždění letů a pozdvižení mezi personálem i pasažéry.

Evropské aerolinky proto mění svou rétoriku vůči zákazníkům. Holandská aerolinka KLM dokonce pobízí cestující k využívání letecké přepravy jen v krajní nouzi. Jako vhodnou alternativu uvádí cestování vlakem či video hovory, které by mohly nahradit letecké pracovní cesty. Sedm výrobců letadel včetně Boeingu a Airbusu v červnu ohlásilo, že úzce spolupracují na vývoji technologií, které by pomohly celému leteckému odvětví s kontrolou emisí.

International Airlines Group plánuje do boje proti uhlíkovým emisím v příštích dvaceti letech investovat přes 400 milionů dolarů (9,3 miliardy korun) a jedním z chystaných projektů je přeměna odpadu vyprodukovaného v Británii na ekologické palivo.

Společnost se také zavázala k výměně 142 letadel v následujících pěti letech. Nové stroje v hodnotě 27 miliard dolarů by měly být až o 25 procent šetrnější k životnímu prostředí, než současné modely, které IAG používá. V jednání je i možná spolupráce s americkou firmou Mosaic Materials, která se zaměřuje na výrobu ekologických materiálů se schopností absorbování CO2 přímo z ovzduší.