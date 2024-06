Manželé požádali o pomoc s cestou do Španělska. Vítejte v Litvě, slyšeli v cíli

Výprava jako z noční můry začala na letišti v Bristolu. Manželé, kteří kvůli letu brzy vstávali, po nástupu do letadla usnuli. Když se po příletu probudili, za okny nebylo Španělsko. Na displeji mobilního telefonu se objevila zpráva „Vítejte v Litvě“. Přistáli v Kaunasu.

Manželé o incidentu informovali zástupce společnosti Ryanair. Ti zareagovali okamžitě a zarezervovali jim let do Barcelony. Nejbližší spoj do Španělska nicméně odlétal až následující den a navíc z 200 kilometrů vzdálené Rigy. Letecká společnost tedy objednala také ubytování a transfer na letiště v sousedním Lotyšsku.

Na pobřeží Costa Brava manželé dorazili s více než jednodenním zpožděním. Tím ale jejich dobrodružství neskončilo - až o dva dny později dostali svá zavazadla.

„Byl to neskutečný zážitek, který už nikdy nechceme zažít. Naše rodina se bála, že jsme nemocní, a když jsme konečně dorazili, bylo nám špatně,“ uvedl pár.

Mluvčí společnosti Ryanair zdůraznil, že před odletem posádka několikrát oznámí, kam letadlo letí. Dále sdělil, že „speciální asistenční osoba z letiště Bristol“ posadila pár do špatného letadla.

Incident podle mluvčího letiště vyšetřuje správa letiště ve spolupráci s obchodními partnery. Mluvčí dodal, že doklady cestujících před nástupem do letadla kontroluje letecká společnost nebo pracovník u přepážky odbavení.