Kolony až do Německa. Provoz na brennerské dálnici brzdí problematický most

Rakouský provozovatel dálnic ASFINAG slibuje brzké zlepšení, řidičům ale pomalu dochází trpělivost. Velká komplikace to je i pro motoristy z okolních států, kteří míří dále na jih Evropy. Most Lueg je totiž důležitou dopravní stavbou a možných relevantních objízdných tras příliš není, uvádí portál BR24.

BR24 zároveň píše o tom, že když přes šedesát let starý most přejede čtyřicetitunový nákladní automobil, dunění je slyšet v širokém okolí. Zástupci společnosti ASFINAG to potvrzují a říkají, že důvodem je hlavně havarijní stav mostních ložisek. Na konci životnosti má být i celková místní konstrukce, a i proto je v současné době možná jízda po mostu pouze jedním jízdním pruhem.

Situaci komplikují i časté nehody

Kvůli omezenému provozu došlo na mostě během posledních osmi týdnů hned k šesti nehodám nákladních aut, které celkovou dopravní situaci na mostě ještě zkomplikovaly. Podle ředitele ASFINAG Stefana Siegeleho se ale částečně blýská na lepší časy. „Od dubna až do konce září udržíme téměř po dobu celého letního provozu dva jízdní pruhy v obou směrech,“ uvedl v rozhovoru pro BR24.

Tuto změnu pocítí motoristé konkrétně tak, že od dubna bude provoz osobních automobilů sveden do pravého pruhu a nákladní vozidla budou jezdit vlevo. Stefan Siegel v této souvislosti potvrdil, že testovací provoz této varianty již úspěšně proběhl a tato změna celkový provoz na brennerské dálnici zlepší.

„Kdo plánuje most Lueg využít v rámci své cesty na letní dovolenou, nemusí se obávat. Most nebude pro řidiče důvodem pro případnou změnu plánů,“ ujišťuje Stefan Siegel.

Dokončení rekonstrukce až v roce 2030

Most Lueg byl postaven v letech 1966 až 1968. Je to nejdelší most na brennerské dálnici A13. Nachází se v Brennerském průsmyku mezi Gries am Brenner a Brennerským jezerem nedaleko rakousko-italské hranice. Je to možná nejdůležitější spojení mezi severní a jižní Evropou, což potvrzují i čísla ohledně celkového objemu nákladu, který se podle dostupných dat pohybuje okolo 55 milionů tun ročně.

Pod mostem už probíhají přípravné práce. BR24 píše o tom, že na staveništi jsou vidět pytle cementu a bagry zarovnávají poslední metry přístupových cest. Úplné dokončení rekonstrukce se očekává v roce 2030, což se ale nelíbí hlavně obyvatelům v okolních obcích, kteří se obávají nejen zhoršené dopravní situace, ale také obrovského hluku a prašnosti. I proto starostové obcí zvažují několik protestních akcí, které by na problémy upozornily, uzavírá BR24.