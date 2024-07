Nákladní vlaky opět mohou jezdit přes Branický most. V říjnu přibude druhá kolej

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

To je mimochodem rovněž důvod, proč Správa železnic spěchala na dřívější zprovoznění alespoň jednokolejného provozu. Kdyby se most a navazující úsek na pražský Spořilov otevíral až jako dvojkolejný, minimálně do konce prázdnin by po něm žádný vlak neprojel.

„V 17:30 zde pojede první pracovní vlak a pak jsou objednané další nákladní vlaky zatím v počtu tří,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Odklonovou trasu přes Branický most bude moci využívat celkem šestnáct vlaků, které se do této stopy budou moci vrátit už v noci z pondělí na úterý.

Druhá kolej přibude celkem na zhruba osmi kilometrech doposud jednokolejného úseku. Přestože už v šedesátých letech minulého století se počítalo s vybudováním druhé koleje na mostě, který je rovněž nazýván Mostem inteligence, až po šedesáti letech se tento záměr podařilo dotáhnout do konce.

Stavba skončí v říjnu

„Kvůli přísnějším předpisům ale bylo nutné most rozšířit, protože v původní šířce by dnes dvojkolejný provoz neumožňoval,“ řekl náměstek ředitele Správy železnic pro investice Jan Beránek. Most tak musel být rozšířen o zhruba padesát centimetrů až o metr.

Pro zachování dvojkolejného úseku dále směrem ven z Prahy by bylo nutné obdobným způsobem rozšířit i navazující tunel, což se ale ukázalo jako ekonomicky neefektivní. Na konci mostu tak bude provoz sveden přes kolejovou spojku opět na jednu kolej odkud budou vlaky pokračovat do tunelu napojujícího trat do koridoru vedoucího do Radotína a Plzně.

Celá stavba za zhruba 2,6 miliardy korun bude dokončená letos v říjnu. vlaky zde budou jezdit osmdesátikilometrovou rychlostí. To se po zavedení zabezpečovače ETCS zvýší, s výjimkou úseku přímo na mostě, na sto kilometrů v hodině. Kromě druhé koleje přibude nové ostrovní nástupiště na zastávce Praha-Kačerov, které bude přístupné buď z lávky po schodech nebo výtahem. To cestujícím urychlí přestup na pražské metro a autobusy městské dopravy.