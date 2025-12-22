Boeing vypustil po vzletu tuny kerosinu. Obyvatelé obcí si stěžovali na zápach

Jan Dvořák
  12:41
V neděli překvapil obyvatele předměstí belgického města Lutych neobvyklý zápach. Nezvyklou zkušenost okamžitě sdíleli na sociálních sítích a také alarmovali místní úřady. Brzy poté se podařilo identifikovat příčinu: nákladní letadlo Boeing 747 muselo nad několika obcemi provést masivní vypuštění kerosinu po technické poruše krátce po vzletu.

Challenge Air je belgická nákladní letecká společnost. (17. dubna 2025) | foto: ČTK

Letadlo provozované společností Challenge Air odstartovalo z letiště v Lutychu krátce před 10:30, cíl byl v New Yorku. Krátce po vzletu posádka zjistila poruchu na podvozku, což ji donutilo stroj obrátit a připravit se na nouzové přistání. S plnými nádržemi však hmotnost letadla překračovala bezpečnostní limit, píše francouzský deník Le Figaro.

Boeing 747 proto zahájil předepsané vypouštění paliva a téměř hodinu kroužil nad západní částí Lutychu, jak ukazují údaje z webové stránky FlightRadar24. Letadlo nakonec bez problémů přistálo na letišti v Lutychu v 11:45. Podle několika odhadů zveřejněných belgickým tiskem nad osmi obcemi, včetně Grâce-Hollogne, Awans a Crisnée, letadlo vypustilo až 100 tun kerosinu.

Jak funguje dumping?

Letadla přebytečné palivo vypouštějí se ve velké výšce zpravidla nad 1 800–6 000 metry. Řízení letového provozu určí speciální oblast nad neobydleným územím nebo mořem.

Palivo se nevypouští proudem, ale jemnou mlhou za pomoci speciálních trysek navržených tak, aby rozptýlily palivo do mikrokapiček.

Většina kerosinu se odpaří, protože letecký benzin má vysokou těkavost. Díky nízkému tlaku vzduchu, nízké teplotě, velkému rozptýlení se prakticky celý objem odpaří ještě ve vzduchu. Na zem tak zpravidla nedopadne kapalné palivo.

„Jde o postup zvaný dumping neboli vypuštění paliva, který se používá hlavně v nouzových situacích,“ vysvětlil Christian Delcourt, mluvčí letiště v Lutychu. Upřesnil, že jeho cílem je odlehčit letadlu, aby se při přistání nepoškodila jeho konstrukce. Předpisy však stanoví, že tato procedura musí být provedena od určité výšky a také daleko od obydlených oblastí.

Letadlo Challenge Air vyčkalo nejprve v nižší výšce kolem 900 m a pak vystoupalo na letovou výšku 1 800 m, kde provedlo vypouštění paliva, než se vrátilo a bezpečně přistálo.

Palivo se tak vypustilo z relativně nízké výšky ve srovnání s typickými výškami dumpingu komerčních letů (obvykle 3 000 m a výš). Při nižších výškách se kerosin méně rozptýlí než při dumpování z „vyšší“ letové hladiny, a proto byl cítit.

Ačkoli společnost Skeyes zodpovědná za belgický letecký provoz zdůrazňuje výjimečnost tohoto typu manévru, incident vyvolal na místní úrovni řadu otázek. Starosta Crisnée Philippe Goffin, jehož tato situace znepokojila, uvedl, že chce tuto záležitost objasnit. „Požádáme letiště v Lutychu o přesný letový plán, abychom zjistili, kterých obcí se to týká. V případě potřeby požádáme o analýzu znečištění,“ prohlásil.

Navzdory zažité představě lidé na zemi obvykle nejsou nejsou vystaveni „sprše“ paliva. V historii neexistují potvrzené případy, že by dumping způsobil přímé zasažení lidí. Odborníci připouštějí, že kvůli proceduře se pouze krátkodobě zvyšují emise uhlovodíků. Úřady připomínají, že bezprostřední rizika pro zdraví jsou považována za omezená, uzavřel francouzský deník.

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Dlouho patřil k nejdražším v Česku. Nyní se dům zakladatele AAA Auto prodal za 189 milionů

Svažitý a hodně členitý pozemek stojí za vyšším počtem podlaží, které majitel...

Luxusní rezidence v pražské Troji, která byla dlouhé roky považována za nejdražší dům v Česku, má po osmi letech na trhu konečně nového vlastníka. Vila podnikatele Anthonyho Dennyho se podle...

Zemřel majitel firmy CarTec Karel Kadlec, vedení převezme jeho dcera

Zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Zemřel ve věku 65...

Ve věku 65 let zemřel po krátké nemoci zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Firmu založil v roce 2003 jako zastoupení automobilové značky BMW v Ostravě. V současnosti je...

Praha 3 boduje nezvyklým suvenýrem. Stavebnice Žižkovské věže se vyprodala okamžitě

Ke 40. výročí Žižkovské věže začala městská část Prahy 3 prodávat malý model ze...

Praha 3 představila jako suvenýr stavebnici Žižkovské věže. Vznikla při příležitosti výročí čtyřiceti let od položení základního kamene ikonické stavby. První série padesáti kusů setu zaujala...

Čechům se zkrátí cesta do Tater. Slovensko otevřelo svůj nejdelší dálniční tunel

Akce Den otevřeného tunelu přilákala do Višňové davy zájemců. (21. prosince...

Silničáři na Slovensku otevřeli klíčový úsek dálnice D1 u Žiliny, jehož součástí je i nejdelší dálniční tunel v zemi. Nová silnice na severu Slovenska, kterou se podařilo dokončit až s výrazným...

Správa železnic jako kdyby žila v Matrixu, říká nový ministr dopravy

Premium
Ivan Bednárik, ministr dopravy (18. prosince 2025)

Jedním z hlavních úkolů nově nastupujícího ministra dopravy Ivana Bednárika bude razantní zeštíhlení správce tuzemských kolejí, Správy železnic. Státní organizaci, která kvůli nalezeným 80 milionům v...

22. prosince 2025  12:41

Kdy naposledy poslat peníze, aby došly do 31. prosince 2025? Jedna operace to umí i na Silvestra

Platba výhradně v hotovosti mnohé zákazníky spíše odradí.

Konec roku se blíží a s ním i otázka, dokdy je potřeba poslat peníze, které mají příjemci dorazit ještě letos. Platby do 31. prosince 2025 je dobré dělat v předstihu, aby peníze přišly včas. I když...

22. prosince 2025

