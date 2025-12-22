Letadlo provozované společností Challenge Air odstartovalo z letiště v Lutychu krátce před 10:30, cíl byl v New Yorku. Krátce po vzletu posádka zjistila poruchu na podvozku, což ji donutilo stroj obrátit a připravit se na nouzové přistání. S plnými nádržemi však hmotnost letadla překračovala bezpečnostní limit, píše francouzský deník Le Figaro.
Boeing 747 proto zahájil předepsané vypouštění paliva a téměř hodinu kroužil nad západní částí Lutychu, jak ukazují údaje z webové stránky FlightRadar24. Letadlo nakonec bez problémů přistálo na letišti v Lutychu v 11:45. Podle několika odhadů zveřejněných belgickým tiskem nad osmi obcemi, včetně Grâce-Hollogne, Awans a Crisnée, letadlo vypustilo až 100 tun kerosinu.
Jak funguje dumping?
Letadla přebytečné palivo vypouštějí se ve velké výšce zpravidla nad 1 800–6 000 metry. Řízení letového provozu určí speciální oblast nad neobydleným územím nebo mořem.
Palivo se nevypouští proudem, ale jemnou mlhou za pomoci speciálních trysek navržených tak, aby rozptýlily palivo do mikrokapiček.
Většina kerosinu se odpaří, protože letecký benzin má vysokou těkavost. Díky nízkému tlaku vzduchu, nízké teplotě, velkému rozptýlení se prakticky celý objem odpaří ještě ve vzduchu. Na zem tak zpravidla nedopadne kapalné palivo.
„Jde o postup zvaný dumping neboli vypuštění paliva, který se používá hlavně v nouzových situacích,“ vysvětlil Christian Delcourt, mluvčí letiště v Lutychu. Upřesnil, že jeho cílem je odlehčit letadlu, aby se při přistání nepoškodila jeho konstrukce. Předpisy však stanoví, že tato procedura musí být provedena od určité výšky a také daleko od obydlených oblastí.
Letadlo Challenge Air vyčkalo nejprve v nižší výšce kolem 900 m a pak vystoupalo na letovou výšku 1 800 m, kde provedlo vypouštění paliva, než se vrátilo a bezpečně přistálo.
Palivo se tak vypustilo z relativně nízké výšky ve srovnání s typickými výškami dumpingu komerčních letů (obvykle 3 000 m a výš). Při nižších výškách se kerosin méně rozptýlí než při dumpování z „vyšší“ letové hladiny, a proto byl cítit.
Ačkoli společnost Skeyes zodpovědná za belgický letecký provoz zdůrazňuje výjimečnost tohoto typu manévru, incident vyvolal na místní úrovni řadu otázek. Starosta Crisnée Philippe Goffin, jehož tato situace znepokojila, uvedl, že chce tuto záležitost objasnit. „Požádáme letiště v Lutychu o přesný letový plán, abychom zjistili, kterých obcí se to týká. V případě potřeby požádáme o analýzu znečištění,“ prohlásil.
Navzdory zažité představě lidé na zemi obvykle nejsou nejsou vystaveni „sprše“ paliva. V historii neexistují potvrzené případy, že by dumping způsobil přímé zasažení lidí. Odborníci připouštějí, že kvůli proceduře se pouze krátkodobě zvyšují emise uhlovodíků. Úřady připomínají, že bezprostřední rizika pro zdraví jsou považována za omezená, uzavřel francouzský deník.