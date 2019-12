Se 737 MAX už nepočítají. Americké aerolinky ruší stovky letů denně

Boeing 737 MAX byl celosvětově uzemněn v polovině března po dvou fatálních nehodách. Federální letecká správa minulý týden oznámila, že bezpečnostní zkouška, kterou musí letadlo podrobit, do konce roku rozhodně neproběhne. Veřejně také pokárala firmu Boeing za to, že slibovala návrat Boeingu k 1. lednu 2020.

Ani ne týden na to Boeing oznámil,že stopne výrobu stroje MAX, svého sice inkriminovaného, ale stále nejprodávanějšího letadla. K úplnému zastavení výroby by mělo dojít za měsíc. Mluvčí společnosti Southwest se ale vyjádřil, že rozhodnutí minimálně do dubna se strojem nelétat bylo učiněno už před oznámením pozastavení výroby.

Southwest, který má ve své flotile nejvíce letadel MAX ze všech amerických leteckých společností, v úterý oznámila, že zruší okolo 300 letů denně až do 13. dubna. Aerolinka tak bude více než rok bez svých na palivo nejúspornějších strojů.

Minulý týden společnost Southwest oznámila, že se s Boeingem dohodla na kompenzaci kvůli ztrátám, který dopravce utrpěl. Podle výkazu příjmů za třetí čtvrtletí přišla aerolinka o 435 milionů dolarů. Přesná výše a podmínky kompenzace zatím nejsou známé, podle aerolinky půjde ale 125 milionů dostanou zaměstnanci. Společnost měla před stažením Boeingu 737 MAX z provozu ve své flotile 34 zmiňovaných letounů, objednaných měla dalších 40.

Zásah Southwestu do letového plánu přichází týden poté, co další aerolinka American oznámila, že bude rušit pravidelné lety až do 7. dubna a nepočítá s brzkým návratem 737 MAX do vzduchu. United Airlines s tím to strojem zatím nepočítají minimálně do března a nevylučují další možné změny.

Další zasažená aerolinka Icelandair oznámila, že do května 2020 má v plánu si pronajmout starší verze 737 , které by používala jako náhradu za chybějící letouny MAX a nepřetěžovala svou stárnoucí flotilu Boeingů 757.