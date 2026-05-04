Boeing smetl podvozkem dodávku a lampu. Pořezaný řidič skončil v nemocnici

Jan Dvořák
  10:45
Sociálními sítěmi koluje video zachycující letadlo společnosti United Airlines, které v neděli odpoledne při přistávání na letišti Newark Liberty v americkém státě New Jersey zavadilo podvozkem o dodávku jedoucí po dálnici. Podle svědků události i úřadů letadlo při manévru smetlo i jednu z lamp pouličního osvětlení. Ta pak způsobila nehodu dalšího vozu.

Video, které získala stanice CBS News Baltimore, zachycuje letadlo letící nízko nad dálnicí krátce před přistáním kolem 14:00 místního času. Zachycuje, jak na dálnici New Jersey Turnpike narazil letoun společnosti United Airlines do dodávky pekárny firmy H&S Bakery se sídlem v Baltimoru, píše web CBS News.

Chuck Paterakis, výkonný viceprezident pro dopravu a logistiku a spolumajitel pekárny, sdělil stanici CBS News Baltimore, že v okamžiku nehody byl řidič firemní dodávky právě na cestě do skladu pekárny Schmidt v Newarku a právě se chystal sjet z dálnice.

„Jedna z pneumatik podvozku letadla prorazila okno a čelní sklo nákladního vozu,“ uvedl zástupce poškozené firmy. Řidiče jménem Warren Boardley, který pochází z okolí Baltimoru, poté převezli do nemocnice, kde mu ošetřili menší zranění způsobená střepy skla na paži a ruce.

Úřady uvedly, že Boeing 767 na letu let UA169, který přilétal z italských Benátek, při přistání rovněž narazil do sloupu veřejného osvětlení. „Ten poté zřejmě zasáhl džíp, který rovněž jel po dálnici,“ uvedla policie státu New Jersey. Na palubě letadla bylo 221 cestujících a 10 členů posádky.

Problémy, které mohou končit sebevraždou. Američtí letoví dispečeři tají deprese

„Při finálním přiblížení na mezinárodní letiště Newark se let United 169 dostal do kontaktu se sloupem veřejného osvětlení. Letadlo bezpečně přistálo, normálně dorolovalo k odletové bráně a žádný z cestujících ani členů posádky nebyl zraněn,“ uvedla společnost United. Údržbářský tým podle aerolinek nyní posuzuje poškození letadla a dopravce prošetří, jak k nehodě došlo.

Předběžné vyšetřování státního policejního sboru v New Jersey potvrdilo, že pneumatika z podvozku letadla a spodní část letadla narazily jak do sloupu, tak do dodávky pekárny. Federální úřad pro letectví FAA již zahájil vyšetřování, uzavírá americký web.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Soupravy Talgo poprvé vyjely z Prahy. Vypadaly ale jinak než při prezentaci

Souprava Talgo společnosti Leo Express poprvé vyjela na pravidelnou linku do...

Repasované španělské vlaky Talgo společnosti Leo Express poprvé svezly cestující v pravidelném provozu mezi Prahou a Bratislavou. Čtenář iDNES.cz natočil v Kolíně oba vlaky. Jak ten, který byl v 7:18...

Bývalá telefonní ústředna na Žižkově ožije. Promění se v luxusní bydlení

Vizualizace přestavby budovy telefonní ústředny ve Fibichově ulici na pražském...

Bývalá telefonní ústředna ve Fibichově ulici v Praze 3 projde rozsáhlou přestavbou. Developerská společnost PSN zahájí letos v létě její rekonstrukci. Budovu promění na nájemní bydlení se 116 byty,...

Mráz sevřel Česko. Mapa ukazuje, kde byly nejnižší teploty

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Mrazy v noci zasáhly celou Českou republiku. Český hydrometeorologický ústav zveřejnil mapu, která ukazuje výskyt přízemních mrazů v noci na čtvrtek. Dosáhly -3 až -10 stupňů Celsia a udeřily téměř v...

IKEA testuje sedmimílové boty. Pomáhají skladníkům ve vyřizování objednávek

V IKEA skladech využívají zaměstnanci robotické boty Moonwalkers. (28. dubna...

Nábytkářský gigant IKEA testuje ve svém provozu inovativní novinku, která zrychluje pohyb zaměstnanců. Ve skladech nyní jezdí na robotických botách jménem Moonwalkers. První výsledky ukazují vyšší...

Desítky tisíc tun textilu končí v poušti Atacama. Chile zoufale hledá řešení

Podle odhadů končí až 39 tisíc tun textilu ročně v chilské poušti Atacama. (27....

Oblečení, které má dostat druhou šanci, neskončí vždy tam, kde by mělo. Ačkoliv Chile patří mezi největší dovozce použitého oblečení na světě a dává tak práci místním, s jeho přebytky se zemi...

Americký prodejce videoher touží koupit eBay. Ambiciózní pokus, soudí někteří

Pobočka GameStop na newyorském Manhattanu.

Americký prodejce videoher GameStop učinil návrh na koupi internetového prodejce eBay za zhruba 56 miliard dolarů (1,16 bilionu Kč). GameStop zaslal eBay nevyžádanou nabídku na odkup s cílem učinit z...

4. května 2026  10:55

Boeing smetl podvozkem dodávku a lampu. Pořezaný řidič skončil v nemocnici

Letadla společnosti United Airlines na mezinárodním letišti Newark Liberty v...

Sociálními sítěmi koluje video zachycující letadlo společnosti United Airlines, které v neděli odpoledne při přistávání na letišti Newark Liberty v americkém státě New Jersey zavadilo podvozkem o...

4. května 2026  10:45

Soupravy Talgo mají problémy. Po týdnu provozu jsou dvě ze tří mimo provoz

Nová vlaková souprava Leo Expressu na pražském Hlavním nádraží (23. dubna 2026)

Španělské vlaky Talgo, které minulý týden slavnostně uvedl do provozu s cestujícími dopravce Leo Express, mají velké problémy. Kvůli technickým závadám jsou mimo provoz dvě ze tří souprav, většinu...

4. května 2026  9:52

Bitcoin poprvé za více než tři měsíce překonal hranici osmdesáti tisíc dolarů

ilustrační snímek

Cena největší kryptoměny bitcoin poprvé po více než třech měsících přesáhla hranici 80 000 dolarů. Před 8:00 SELČ vykazovala nárůst o 1,9 procenta na 80 050 dolarů (1,66 milionu Kč). Trhy vstřebávají...

4. května 2026  8:44

Kozy na dohled paneláků. Jirákovi farmaří kousek od centra Prahy

Rodina Jiráků na své farmě v pražských Jinonicích. (duben 2026)

Neznalý Pražan by něco podobného nečekal. Vystoupí z linky metra B jen pár zastávek od centra města, jde zhruba deset minut a uvidí přepřažené louky, kde se pasou desítky ovcí a koz. Zvířata...

4. května 2026

Nejasný vývoj války brzdí prodeje letních zájezdů, cestovky se je snaží podpořit

Premium
ilustrační snímek

Nejistota ohledně palivových příplatků nebo obavy v souvislosti s pokračujícím napětím na Blízkém východě donutily české turisty o letošní dovolené více přemýšlet. První cestovní kanceláře opatrně...

4. května 2026

Češi splácejí o něco hůř. Dluh po splatnosti má 3,84 procenta dospělých

ilustrační snímek

Schopnost Čechů splácet závazky se v prvním čtvrtletí 2026 nepatrně zhoršila. Na konci března mělo dluhy po splatnosti 3,84 procenta dospělých, v předchozím čtvrtletí i před rokem to bylo 3,83...

3. května 2026

Nizozemský plán na zdanění investic vyvolává odpor, vláda s ním ale dál počítá

Plénární sál nizozemského parlamentu v Haagu (26. dubna 2026)

Nizozemsko se chystá na zásadní obrat ve zdanění majetku. Vláda i přes silný odpor podnikatelů a investorů dál prosazuje plán zavést od roku 2028 daň z nezrealizovaných zisků. Lidé investující do...

3. května 2026

USA sužuje nevídané sucho. Chovatelé musí činit nelehká rozhodnutí

Letos postihlo západní Iowu, východní Nebrasku a jihovýchodní Jižní Dakotu...

Američtí zemědělci v oblasti Velkých planin čelí závažnému suchu, které ohrožuje sklizeň ozimé pšenice a nutí chovatele skotu k nákladným nákupům krmiva. Sucho nyní postihuje téměř 90 procent území...

3. května 2026

Pořád věřím, že malá skupina přemýšlivých lidí může změnit svět, říká profesor Frouz

Premium
Jan Frouz

Emise oxidu uhličitého stále rostou, oteplování Země pokračuje a aktuální konflikty a krize jako by dosavadní zelené plány tak trochu odsouvaly na vedlejší kolej. Byly naše závazky v boji s...

3. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Svět musí počítat s dražšími potravinami. Pro chudší státy je to fatální vize

Filipíny - Ostrov Bohol

Ačkoliv země Perského zálivu nepatří mezi hlavní světové producenty zemědělských plodin, začíná válka s Íránem výrazně narušovat globální potravinové řetězce. Uzavřený Hormuzský průliv a poškozená...

3. května 2026

Revoluce v placení. Na Slovensku musejí obchody nově nabízet platbu online

Ilustrační fotka

Slovenský maloobchod zažívá revoluci. Od 1. května vstoupila v platnost nová povinnost, podle které musí všichni prodejci a poskytovatelé služeb umožnit zákazníkům bezhotovostní úhradu u všech plateb...

2. května 2026  16:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.