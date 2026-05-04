Video, které získala stanice CBS News Baltimore, zachycuje letadlo letící nízko nad dálnicí krátce před přistáním kolem 14:00 místního času. Zachycuje, jak na dálnici New Jersey Turnpike narazil letoun společnosti United Airlines do dodávky pekárny firmy H&S Bakery se sídlem v Baltimoru, píše web CBS News.
Chuck Paterakis, výkonný viceprezident pro dopravu a logistiku a spolumajitel pekárny, sdělil stanici CBS News Baltimore, že v okamžiku nehody byl řidič firemní dodávky právě na cestě do skladu pekárny Schmidt v Newarku a právě se chystal sjet z dálnice.
„Jedna z pneumatik podvozku letadla prorazila okno a čelní sklo nákladního vozu,“ uvedl zástupce poškozené firmy. Řidiče jménem Warren Boardley, který pochází z okolí Baltimoru, poté převezli do nemocnice, kde mu ošetřili menší zranění způsobená střepy skla na paži a ruce.
Úřady uvedly, že Boeing 767 na letu let UA169, který přilétal z italských Benátek, při přistání rovněž narazil do sloupu veřejného osvětlení. „Ten poté zřejmě zasáhl džíp, který rovněž jel po dálnici,“ uvedla policie státu New Jersey. Na palubě letadla bylo 221 cestujících a 10 členů posádky.
„Při finálním přiblížení na mezinárodní letiště Newark se let United 169 dostal do kontaktu se sloupem veřejného osvětlení. Letadlo bezpečně přistálo, normálně dorolovalo k odletové bráně a žádný z cestujících ani členů posádky nebyl zraněn,“ uvedla společnost United. Údržbářský tým podle aerolinek nyní posuzuje poškození letadla a dopravce prošetří, jak k nehodě došlo.
Předběžné vyšetřování státního policejního sboru v New Jersey potvrdilo, že pneumatika z podvozku letadla a spodní část letadla narazily jak do sloupu, tak do dodávky pekárny. Federální úřad pro letectví FAA již zahájil vyšetřování, uzavírá americký web.